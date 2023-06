LIVE TEXT Forțele ucrainene au efectuat operațiuni de contraofensivă în cel puțin trei zone de pe front pe 10 și 11 iunie și au eliberat mai multe localități, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului. Război în Ucraina, ziua 474

UPDATE 8:46 Forțele ucrainene au efectuat operațiuni de contraofensivă în cel puțin trei zone de pe front în zilele de 10 și 11 iunie și au eliberat mai multe orașe, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit raportului, ofensiva a continuat în partea de vest a regiunii Donețk și în partea de vest a regiunii Zaporojie. Forțele armate ucrainene ar fi avansat la sud de Velika Novosilka și ar fi eliberat Makarovka, Neskușnoe, Blagodatne, Storojevoe și Novodovarovka.

Surse rusești au confirmat acest lucru, dar au afirmat că luptele au continuat în „zona gri” sau că forțele ucrainene acționau acolo unde teritoriul nu era ocupat în totalitate de trupele rusești.

Viceministrul ucrainean al apărării, Anna Maliar, a declarat că trupele rusești își mută cele mai pregătite unități de luptă din direcția Kherson în direcțiile Bahmut și Zaporojie din cauza distrugerii barajului de la Kahovka, potrivit ISW.

NEW: Ukrainian forces conducted #counteroffensive operations in at least three areas of the front and made territorial gains on June 10 & 11. Geolocated footage & Russian sources indicated that UKR forces liberated multiple settlements in western #Donetsk. https://t.co/VEtI6OaDEY pic.twitter.com/cdXsz6bSoC