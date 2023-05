LIVE TEXT Forțele ucrainene au doborât trei drone Shahed lansate de armata rusă. ISW: „Forțele rusești au obținut câștiguri nesemnificative în Bahmut”. Război în Ucraina, ziua 441

UPDATE 09:31 Trupele ucrainene au doborât trei drone Shahed lansate de armata rusă deasupra regiunii Dnipropetrovsk, a anunțat șeful administrației militare regionale din Dnipropetrovsk, Serhii Lisak.

„Agresorul a tras din nou cu drone asupra regiunii Dnipropetrovsk. În jurul orei 00:00, unitățile Comandamentului operațional „Est” au distrus trei avioane de luptă fără pilot”, a spus Lisak.

UPDATE 09:20 În noaptea de marți spre miercuri, 9-10 mai, forțele ruse au efectuat o serie de atacuri cu rachete împotriva Ucrainei. Forțele ruse au efectuat atacuri terestre la nord-est de Kupeansk și de-a lungul liniei Svatove-Kreminna, susțin analiștii Institutului american pentru Studiul Războiului (ISW) într-un nou raport.

Conform ISW, în ultimele 24 de ore, forțele ruse au continuat să obțină câștiguri nesemnificative în orașul Bahmut și au continuat operațiunile ofensive limitate de-a lungul frontului Avdiivka-Donețk.

UPDATE 08:13 Arman Soldin, un jurnalist francez care lucra pentru agenția internațională de presă Agence France-Presse (AFP), a fost ucis marți, 9 mai, într-un atac cu rachete lansat de armata rusă în estul Ucrainei, în apropiere de orașul Bahmut, scrie CNN.

Arman Soldin, în vârstă de 32 de ani, era coordonatorul video al AFP în Ucraina și a fost ucis într-un atac cu rachete la periferia orașului Chasiv Iar, a anunțat AFP pe Twitter, citând colegi care au asistat la tragedie.

„Suntem devastați să aflăm de moartea jurnalistului video al AFP Arman Soldin în estul Ucrainei”, a anunțat AFP. „Toate gândurile noastre se îndreaptă către familia sa și cei dragi”.

Soldin se afla împreună cu patru colegi în momentul atacului rusesc, dar ceilalți jurnaliști nu au fost răniți, a precizat agenția de presă.

Echipa lor de reporteri se afla cu soldații ucraineni când au fost atacați marți, în jurul orei locale 16:30, potrivit AFP.

Soldin, un cetățean francez cu origini bosniace, era un reporter experimentat care se deplasase în mod regulat pe linia frontului, a precizat agenția de presă. El era coordonatorul video al AFP acolo din septembrie 2022 și acoperea conflictul încă din primele zile ale invaziei rusești.

„Jurnaliștii noștri călătoresc în mod regulat în această zonă pentru a relata despre confruntările din regiune, epicentrul luptelor din Ucraina de mai multe luni”, a precizat AFP în comunicatul său.

Arman Soldin, who was our Ukraine video coordinator, was killed by rocket fire near Chasiv Yar, AFP colleagues who witnessed the incident said.



The attack happened in the town's outskirts close to Bakhmut – the epicenter of the fighting in eastern Ukraine for several months.