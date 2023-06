LIVE TEXT Forțele rusești au lovit orașul Kremenciuk la un an de la atacul asupra unui centrul comercial, care a luat viața a 20 de persoane – guvernator. Război în Ucraina, ziua 489

UPDATE 17:15 Trupele rusești au vizat orașul Kremenciuk pe 27 iunie cu aceleași rachete care au lovit centrul comercial local Amstor exact în urmă cu un an, potrivit guvernatorului regiunii Poltava, Dmitro Lunin. Atacul de la centrul comercial din Kremenciuk a ucis atunci 22 de persoane și a rănit 59.

Atacul cu rachete de astăzi a lovit un cartier case de țară din districtul Kremenciuk, a declarat Lunin. Potrivit informațiilor preliminare, nu s-au înregistrat victime.

UPDATE 16:02 Grupul de mercenari Wagner a fost finanțat în întregime de statul rus, care a cheltuit 86 de miliarde de ruble (1 miliard de dolari) între mai 2022 și mai 2023, a declarat președintele rus Vladimir Putin.

În plus, șeful Wagner, Evgheni Prigojin, care a condus scurta revoltă a grupului sâmbăta trecută, a câștigat aproape la fel de mult în aceeași perioadă din afacerea sa cu mâncare și catering, a declarat Putin la o întâlnire cu forțele de securitate, potrivit presei Kremlinului.

UPDATE 13:55 Președintele belarus Alexander Lukașenko a declarat că a fost „dureros” să urmărească tentativa de insurecție a șefului Wagner, Evgheni Prigojin, din weekend, în primul său discurs de la cea mai serioasă provocare la adresa aliatului său, președintele rus Vladimir Putin.

„Nu o voi ascunde, a fost dureros să privesc evenimentele care au avut loc în sudul Rusiei”, a declarat el în timpul unei ceremonii de înmânare a epoleților la Minsk.

„Nu numai pentru mine. Mulți dintre cetățenii noștri le-au luat foarte aproape de inimă. Pentru că există o singură patrie”, a adăugat el, potrivit agenției de presă de stat belaruse Belta.

Lukașenko nu a făcut nicio referire la Prigojin și nici nu a spus nimic despre locul unde se află acesta. Șeful Wagner nu a mai fost văzut în public de când a renunțat la revolta sa de sâmbătă.

Președintele belarus a mai spus că a făcut pregătiri militare în timpul evenimentelor din weekend. „Am dat toate ordinele pentru ca armata să fie pregătită de luptă”, a spus el.

UPDATE 11:10 Un avion Embraer Legacy 600 înmatriculat în Rusia, care este asociat cu șeful mercenarilor ruși Evgheni Prigojin în documentele privind sancțiunile impuse de SUA, a zburat marți din Rusia spre Belarus. Nu a existat nicio informație imediată cu privire la cine se afla la bord, scrie The Guardian.

Reuters relatează că Flightradar24 a arătat că avionul de afaceri a zburat spre Belarus marți dimineață.

Codurile de identificare ale aeronavei se potrivesc cu cele ale unui avion asociat de SUA de Autolex Transport, care este legat de Prigojin de către Biroul de control al activelor străine din SUA.

Conform unui acord mediat sâmbătă de liderul belarus Alexander Lukașenko pentru a pune capăt unei revolte a luptătorilor mercenari ai lui Prigojin, liderul Wagner ar trebui să se mute în Belarus.

Monitorizarea rețelelor sociale sugerează că avionul a zburat de la Rostov pentru a ateriza lângă Minsk.

A Embraer Legacy 600 with the Registration “RA-02795” which is reportedly a Business Jet used by Wagner PMC Leader, Yevgeny Prigozhin has landed at Machulishchy Air Force Base to the South of Minsk, Belarus after Taking-Off from an Air Field in the Rostov Region of Southwestern… pic.twitter.com/Ny0oomL6bN