LIVE TEXT Federația Rusă a atacat infrastructura logistică a Ucrainei, lovind căile ferate și obiectivele portuare. Război în Ucraina, ziua 1335

UPDATE 11:15 În această noapte, Federația Rusă a atacat din nou infrastructura logistică a Ucrainei, lovind căile ferate și obiectivele portuare, a anunțat viceprim-ministru pentru reconstrucția Ucrainei, Oleksii Kuleba.

În regiunea Cernigău, a fost lovită o substație electrică a căilor ferate ucrainene.

„Încă din noapte, electricienii feroviari s-au apucat să repare pagubele, însă inamicul a trimis drone la locul lucrărilor de reparații. Datorită sistemului de monitorizare, angajații au fost evacuați la timp într-un loc sigur – nu există victime. Circulația trenurilor este asigurată, fiind utilizate locomotive diesel de rezervă. Inamicul a atacat și infrastructura portuară – unele obiective și clădiri au fost avariate. Incendiile au fost localizate rapid. Angajații portului se aflau în adăposturi, așa că, din fericire, nu au existat victime. În prezent, o serie de porturi nu primesc trenuri, acestea sunt dispersate în rețea și vor pleca când vor fi gata. Rusia lovește în mod deliberat arterele noastre de transport – ceea ce leagă țara, susține economia și asigură viața. Dar chiar și sub bombardamente, sistemul funcționează, continuăm lucrările de reconstrucție”, a menționat Kuleba.

UPDATE 10:55 Armata rusă a atacat, în noaptea de 20 octombrie, regiunea Odesa, cu o combinație de rachete și drone.

„Majoritatea țintelor aeriene au fost distruse de forțele de apărare aeriană, dar au existat lovituri care au avariat infrastructura civilă a portului și au provocat mai multe incendii”, a declarat guvernatorul regiunii Odesa Oleh Kiper.

Nu au fost raportate victime sau răniți.

UPDATE 09:25 În noaptea de 20 octombrie (de la ora 19:00 pe 19 octombrie), armata rusă a atacat Ucraina cu trei rachete balistice Iskander-M/KN-23 și 60 de drone.

Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/„suprimat” 38 de drone, în nordul, sudul și estul țării.

Au fost înregistrate 3 rachete balistice și 20 de drone de atac în 12 locații.

„Atacul continuă, în spațiul aerian se află mai multe drone inamice. Respectați regulile de siguranță”, au transmis Forțele Aeriene ale Armatei Ucrainei.

Potrivit șefului administrației militare Kiev, Mikola Kalașnik, în această noapte, la granițele regiunii, au fost din nou distruse „drone de atac care se îndreptau spre localitățile noastre”.

UPDATE 08:00 În timpul nopții, forțele ruse au lovit cu drone comunitățile Mejova și Pokrovsk din raionul Sînelnîkove al regiunii Dnipropetrovsk, a anunțat guvernatorul Vladislav Gaivanenko.

„A izbucnit un incendiu într-o clădire cu cinci etaje. Au luat foc și magazinele. Clădirea culturii a fost avariată. În raionul Nikopol, agresorul a lovit cu drone și artilerie. A lovit localitățile Nikopol și Pokrovsk. Au fost avariate 4 case private, 6 clădiri agricole și o linie de înaltă tensiune”, a transmis Gaivanenko.

Nu au fost înregistrate victime sau răniți.

În regiune, apărătorii ucraineni au distrus 5 drone.