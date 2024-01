LIVE TEXT Estonia promite un sprijin de 1,3 miliarde de dolari pentru Kiev, până în 2027. A 687-a zi de război în Ucraina

UPDATE 14:50 Estonia a alocat 1,2 miliarde de euro pentru susținerea pe termen lung a Kievului până în 2027, a anunțat președintele estonian Alar Karis pe 11 ianuarie, în timpul unei conferințe de presă comune cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

„Contribuția pe termen lung a Estoniei de la începutul acestui război la scară largă până în 2027 va fi de 1,2 miliarde de euro. Ucraina are nevoie de arme mai multe și mai bune. Trebuie să creștem producția militară în cadrul UE, astfel încât Ucraina să primească tot ce are nevoie. În perioada 2024-2027, vom aloca 0,25% din PIB-ul nostru pentru apărarea Ucrainei în fiecare an și îi încurajăm pe toți ceilalți să acorde Ucrainei cât mai mult ajutor”, a spus Alar Karis.