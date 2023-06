LIVE TEXT Două persoane au fost rănite în timpul bombardamentelor rusești asupra orașul Berislav din regiunea Herson. 467 de zile de război în Ucraina

UPATE 13:02 Două persoane au fost rănite în timpul bombardamentelor rusești asupra unei zone rezidențiale din orașul Berislav, regiunea Herson.

UPDATE 11:27 Rusia a bombardat luni dimineață Hersonul. Un om a fost ucis, anunță șeful administrației militare a regiunii, Alexandr Prokudin.

În jurul orei 10:00, armata rusă a bombardat orașul și a lovit una dintre întreprinderi. Un bărbat de 55 de ani, angajat al întreprinderii, a suferit răni incompatibile cu viața și a decedat, anunță Prokudin.

UPDATE 10:38 În dimineața zilei de 5 iunie, forțele armate ucrainene au tras peste 70 de obuze din sistemele „Grad” asupra localității Novaia Tavoljanka, în regiunea Belgorod, a declarat șeful regiunii Șebekin, Vladimir Jdanov. Kievul nu a comentat acuzațiile.

„În Tavoljanka, astăzi, până la ora 8.30, au fost… peste 70 de lovituri cu lansatoare multiple de rachete Grad și peste 15 de artilerie asupra orașului Șebekino”, a declarat Vladimir Jdanov în timpul unei ședințe operaționale, citat de RBK.

Anterior, șeful regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, a declarat că o instalație energetică din Belgorod a luat foc, după ce un dispozitiv exploziv ar fi fost aruncat de o dronă. Nu s-au înregistrat victime.

UPDATE 9:22 Serviciile secrete britanice susțin că Rusia a lansat 300 de drone iraniene Shahed asupra Ucrainei în luna mai. Potrivit Ministerului Aprări al Marii Britanii, unul din motivele acestor atacuri masive ar fi încercarea Rusiei de a forța Ucraina să-și cheltuiască stocul de rachete de apărare antiaeriană.

Cu toate acestea, este puțin probabil ca Rusia să fi avut succes, deoarece Ucraina a doborât cel puțin 90% dintre dronele primite folosind rachete de apărare antiaeriană mai vechi și bruiaj electronic, susțin serviciile secrete britanice.

„De asemenea, Rusia a încercat, probabil, să detecteze și să țintească forțele ucrainene mult în spatele liniilor de front. Cu toate acestea, Rusia rămâne foarte ineficientă în ceea ce privește lovirea unor astfel de ținte dinamice de la distanță, din cauza procesului său slab de direcționare”, se arată în raport.

