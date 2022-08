LIVE TEXT Două persoane au decedat iar 11 au fost rănite în urma atacului asupra orașului Nikolaev, anunță autoritățile locale. Război în Ucraina, ziua 187

Rusia continuă războiul împotriva Ucrainei. În dimineața zilei de 29 august, rușii au atacat orașul Harkov. Potrivit primarului, nu există informații despre victime. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) susține că Rusia ar folosi strategia Iranului pentru a împiedica activitatea comisiei Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) la centrala nucleară din Zaporojie. Potrivit ISW, Moscova a reușit deja să elimine din comisie experți din SUA și Marea Britanie, spunând că aceștia sunt „în mod nedrept părtinitori”.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie 2022. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 18:10 Doi oameni au decedat iar 11 au fost răniți în urma bombardamentelor asupra orașului Nikolaev, anunță șeful administrației militare din regiune, Vitaly Kim.

La Nikolaev, în după-amiaza zilei de 29 august, s-au auzit din nou explozii puternice. Orașul a numărat 9 „sosiri”.

UPDATE 16:49 Șefa guvernului suedez Magdalena Andersson a anunțat luni, la Stockholm, că țara sa va furniza asistență militară suplimentară în valoare de 500 de milioane de coroane suedeze (aproximativ 47 de milioane de euro) Ucrainei pentru a o ajuta să se apere împotriva agresiunii ruse, transmite Reuters.

După discuțiile avute la Stockholm cu ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, Andersson a declarat presei că valoarea totală a pachetului de asistență suplimentară – militară și civilă – livrată Ucrainei de guvernul suedez va fi de 1 miliard de coroane suedeze (circa 94 de milioane de euro).

Ea nu a oferit detalii despre componenta militară a pachetului de asistenţă. Precedentul ajutor militar suedez pentru Ucraina a inclus arme antitanc şi echipament pentru deminare.

Partea civilă a pachetului de asistenţă din partea Suediei pentru Kiev include achiziţii de grâu ucrainean, care ulterior va fi oferit ţărilor care se confruntă cu penurie de alimente.

„Atât timp cât războiul continuă, noi vom continua să sprijinim Ucraina”, a dat asigurări Magdalena Andersson.

De partea sa, Dmitro Kuleba a cerut Suediei să livreze Ucrainei arme precum obuziere.

„Atât timp cât războiul continuă, vom cere mai multe arme. Fiecare euro, fiecare glonţ, fiecare proiectil contează”, a spus el.

Pentru a se putea apăra de forţele ruse, în prezent Ucraina se bazează în general pe armamentul greu primit din Occident.

UPDATE 15:20 Șefa sediului coordonator comun al centrului de presă al Forțelor de Apărare din Sudul Ucrainei, Natalia Gumeniuk a anunțat că regimentul 109 al autoproclamatei Republici populare Donețk s-a retras de pe poziții din regiunea Herson.

Reprezentanții grupării operaționale de trupe „Kahovka” au publicat un videoclip în care, probabil, un militar ucrainean spune că Forțele Armate ale Ucrainei „au spart prima linie de apărare” pe 29 august.

Kahovka a mai spus că sistemele HIMARS au distrus aproape toate podurile mari. „Armata rusă a fost oprită de la furnizarea de arme și personal de pe teritoriul Crimeei”, au menționat aceștia.

Gumeniuk a declarat pentru Hromadske, că Forțele Armate ale Ucrainei au lansat operațiuni ofensive în multe zone din sudul Ucrainei. Ministerul rus al Apărării nu a comentat încă aceste rapoarte.

UPDATE 13:10 Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat viitoarea vizită a misiunii AIEA la centrala nucleară din Zaporojie.

„Rusia este interesată de această misiune a delegației AIEA și a luat parte la pregătirea acesteia. Suntem deschiși pentru cooperare și interacțiune. Posibilele modalități pentru acțiuni ulterioare vor fi discutate la fața locului”, potrivit lui Peskov, citat de Radio Mayak. Kremlinul „așteaptă de mult” misiunea AIEA și o consideră „necesară”, a spus Peskov.

El a adăugat că crearea unei zone demilitarizate în jurul centralei (așa cum a propus secretarul general al ONU) „este exclusă”. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a cerut celorlalte țări „să facă presiuni asupra părții ucrainene”, astfel încât aceasta să nu mai bombardeze centrala nucleară din Zaporojie și teritoriile adiacente.

UPDATE 13:00 Șeful administrației regionale din Harkov, Oleg Sinegubov, a publicat fotografii cu consecințele atacului rusesc asupra orașului Harkov.

Potrivit acestuia, în urma bombardamentelor, o clădire de birouri cu trei etaje a fost distrusă, mai multe mașini parcate în apropiere au fost avariate. La locul exploziei au rămas un crater și bucăți ale unei rachete rusești S-300. Nu au fost victime.

UPDATE 11:55 Compania ucraineană de stat Energoatom susține că, în urma bombardamentelor rusești, patru angajați ai centralei nucleare din Zaporojie au fost răniți.

„În ultimele 24 de ore, armata rusă a continuat să bombardeze orașul Energodar și centralei nucleare din Zaporojie. Drept urmare, 10 civili din Energodar au suferit răni de gravitate diferită, patru dintre ei erau angajați ai centralei nucleare”, se arată într-un comunicat al companiei.

Energoatom consideră că prezența armatei ruse, a armelor, echipamentelor și explozivelor acestora în stație creează riscuri pentru activitatea centralei. Există riscuri de scurgere de hidrogen și de pulverizare radioactivă, precum și de incendii. Rusia dă vina pe Ucraina pentru atacul asupra centralei electrice.

UPDATE 10:35 Miniștrii apărării și ai afacerilor externe din statele Uniunii Europene, care se reunesc la Praga în această săptămână, vor analiza opțiunile privind înființarea unei misiuni militare a UE pentru antrenarea forțelor ucrainene și vor discuta despre solicitarea unor state membre de a se interzice accesul turiștilor ruși pe teritoriul Uniunii, potrivit Reuters.

Mai multe state membre antrenează deja trupe ucrainene, ceea ce le permite acestora să opereze armamentul pe care ţări occidentale îl furnizează Ucrainei pentru a se putea apăra în faţa agresiunii ruse.

Deocamdată nu este clar unde ar putea avea baza un program al UE de antrenare a militarilor ucraineni şi ce mandat ar avea misiunea respectivă, a declarat un diplomat european. Şeful diplomaţiei europene Josep Borrell a oferit puţine detalii despre intenţiile sale privind acest subiect, afirmând doar că programul nu va avea baza în Ucraina.

Războiul declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, intrat deja în a şaptea lună, rămâne un subiect prioritar pe agenda politicii externe a UE, miniştrii de externe ai Celor 27 urmând să discute marţi propunerea de restricţionare a dreptului turiştilor ruşi de a vizita Uniunea Europeană, în contextul în care unele ţări membre cer o poziţie dură şi unitară ca răspuns la agresiunea militară rusă contra Ucrainei.

Preşedinţia cehă a Consiliului UE susţine ideea unei interdicţii la nivelul blocului comunitar pentru turiştii ruşi ce intenţionează să intre pe teritoriul UE, propunere sprjinită în special de ţările baltice.

Totuşi, Germania şi alte ţări membre resping o eventuală interdicţie generală la nivelul UE. Cancelarul german Olaf Scholz s-a arătat până acum reticent faţă de impunerea unei interdicţii generale de intrare pentru cetăţenii ruşi în UE, susţinând că asemenea restricţii ar putea face mai dificilă primirea acelor cetăţeni ruşi care se opun invadării Ucrainei.

La rândul său, şeful diplomaţiei europene Josep Borrell a respins ideea unei interziceri complete a intrării cetăţenilor ruşi pe teritoriul UE. ”Nu sunt în favoarea opririi emiterii de vize pentru toţi ruşii. Trebuie să fim selectivi, nu putem lua o măsură generală”, a declarat duminică seară Borrell pentru postul de radio şi televiziune austriac ORF.

El a adăugat că nu crede că tăierea legăturilor cu civilii ruşi ar avea rezultate pozitive, adăugând că propunerea are şanse mici să obţină unanimitatea în rândul statelor membre. Totuşi, oficialul european a opinat că este necesară revizuirea procedurilor de acordare a vizei pentru anumite categorii de cetăţeni ruşi.

Ministrul de externe lituanian Gabrielius Landsbergis a anunţat recent că Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania şi Polonia, ţări care au frontieră cu Rusia, ar putea interzice intrarea turiştilor ruşi pe teritoriile lor dacă UE nu adoptă o restricţie la nivelul blocului comunitar.

Şi Finlanda s-a pronunțat pentru interzicerea intrării turiștilor ruși în Uniunea Europeană.

„Nu cetățenii ruși au început războiul, dar în același timp trebuie să fim conștienți de faptul că ei susțin războiul. Nu cred că este corect ca cetățenii ruși să poată intra în UE şi în spațiul Schengen şi să meargă să admire peisajele în timp ce Rusia omoară oameni în Ucraina”, a spus premierul finlandez Sanna Marin.

UPDATE 8:50 Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a anunţat luni dimineața, 29 august, că misiunea AIEA este în drum spre centrala nucleară ucraineană din Zaporojie, care în ultima perioadă a fost ținta unor atacuri.

Rafael Grossi a menționat pe Twitter că misiunea va ajunge la fața locului „în această săptămână”.

The day has come, @IAEAorg‘s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM