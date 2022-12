LIVE TEXT Doi oameni au murit şi șase au fost răniți în ultimele 24 de ore în Ucraina, anunță autoritățile ucrainene. Război în Ucraina, ziua 281

UPDATE 12:26 Potrivit administrațiilor militare regionale, doi civili au fost uciși în Ucraina în ultimele 24 de ore, din cauza agresiunii armate a Federației Ruse. Șase persoane au fost rănite, a anunțat adjunctul șefului biroului președintelui Ucrainei, Kiril Timoșenko.

Potrivit informațiilor oferite de autoritățile ucrainene, trei persoane au fost rănite în regiunea Donețk, o persoană a fost rănită în regiunea Zaporojie, o persoană a fost ucisă în regiunea Sumî, iar o persoană a fost ucisă și două au fost rănite în regiunea Herson.

UPDATE 10:20 Lituania va aloca un ajutor de 13 milioane de euro pentru Ucraina, a anunțat ministrul lituanian al Apărării, Arvydas Anušauskas.

Ministrul a explicat pentru ce vor fi alocați acești bani:

5 milioane de euro vor ajunge în fondul Băncii Mondiale pentru Ucraina

4 milioane de euro vor fi folosite pentru reconstrucția infrastructurii energetice.

2 milioane de euro pentru a ajuta refugiații ucraineni din R. Moldova.

Lituania va aloca încă 2 milioane de euro pentru inițiativa „Grain from Ukraine”.

