LIVE TEXT Condițiile Rusiei pentru a opri războiul din Ucraina, vociferate de ministrul de Externe rus în Turcia

UPDATE 14:00 Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că Rusia nu va opri războiul din Ucraina până când nu va obţine ce îşi doreşte în urma negocierilor.

„Nu vom înceta ostilităţile până când aceste negocieri nu vor duce la un rezultat ferm şi de durată care să convină Federaţiei Ruse”, a declarat Lavrov presei în timpul unei deplasări la Ankara, în Turcia, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Moscova cere de facto capitularea armatei ucrainene, cedarea de către Kiev a cinci regiuni ocupate total sau parţial, renunţarea la aderarea la NATO şi instaurarea unor noi autorităţi. De partea cealaltă, în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, ministrul turc de externe Hakan Fidan a spus că negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia trebuie să implice „ambele părţi” aflate în război.

UPDATE 13:40 Volodîmîr Zelenski și-a exprimat dorința ca anul 2025 să fie începutul unei păci durabile în Ucraina. În timpul unui summit de sprijin organizat la Kiev, la care au participat, atât online cât și offline, mai mulți oficiali ai țărilor europene, Zelenski a declarat că pacea trebuie obținută prin putere, înțelepciune și unitate și printr-o cooperare între Ucraina, Europa și SUA.

„Anul acesta ar trebui să fie anul începutului unei păci reale și de încredere. Putin nu ne va da această pace, nu o va da în schimbul a ceva. Trebuie să obținem pacea prin putere, înțelepciune și unitate – prin cooperarea noastră cu voi. Primul. Ucraina, Europa împreună cu America. Trebuie să fim la masa de negocieri cu față de Rusia, pentru ca nevoia de pace să nu fie repromulgata cu promisiuni de „normalizare”, „resetare” sau „reconciliere”.

Doi. Încheierea războiului trebuie să înceapă cu pași care să restabilească încrederea în situația însăși, pentru că nu există încredere în Rusia. Și avem nevoie de o situație în care se vorbește despre sfârșitul războiului. Rusia trebuie să-i elibereze pe ucraineni.

Trei. Garanțiile de securitate sunt cheia păcii și, cu cât sunt mai fiabile, cu atât pacea va dura mai mult.

Patru. Trebuie să creștem ceea ce am convenit bilateral. Mai multă interacțiune, mai multă producție de apărare, mai multă stabilitate financiară, mai multe lucruri tehnologice și lucruri care protejează direct viața oamenilor: prin dezvoltarea apărării aeriene ucrainene, creăm baza unui nou scut aerian european.

Și cinci. Păstrarea libertății în Europa depinde în mod direct de capacitatea noastră, toată Europa, de a deveni cel puțin independenți în siguranță. Sunt mândru de colaborarea noastră, de prietenia noastră. Vă mulțumesc pentru sprijin, pentru că sunteți împreună”, a transmis Zelenski.

UPDATE 13:00 Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aduc un omagiu, într-o declaraţie comună dată publicităţii luni dimineaţă, „tuturor celor care şi-au sacrificat viaţa şi au pierdut persoane iubite pentru independenţa şi libertatea Ucrainei”.

„Cu trei ani în urmă Rusia a declanşat un război la scară mare de agresiune împotriva Ucrainei. Războiul brutal al Rusiei vizează în mod deliberat infrastructură civilă şi esenţială pentru ţară. Poporul ucrainean a arătat curaj în apărarea ţării şi a principiilor esenţiale ale legii internaţionale”, arată liderii celor trei instituţii ale UE, conform Agerpres. Ei precizează, în declaraţia comună, că „Rusia şi conducerea sa este singura responsabilă pentru acest război şi atrocităţile comise împotriva populaţiei ucrainene” şi îşi reiterează apelul ca toţi cei responsabili să fie traşi la răspundere pentru crimele de război şi crimele împotriva umanităţii comise. „Salutăm paşii recenţi spre înfiinţarea unui Tribunal special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei”, au mai afirmat ei.

UPDATE 9:50 Liderii Uniunii Europene au ajuns la Kiev pentru a marca trei ani de la declanșarea celei mai ample agresiuni armate pe continentul european de la cel de-al Doilea Război Mondial – războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Pe 24 februarie, în capitala ucraineană au sosit președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, prim-miniștrii Canadei, Spaniei și Estoniei, precum și președinții Lituaniei și Letoniei.

Se așteaptă ca președintele Comisiei Europene să prezinte un pachet de ajutor financiar în valoare de 3,5 miliarde de euro pentru a injecta lichidități suplimentare în bugetul Ucrainei și pentru a facilita achiziționarea de echipamente militare din industria sa internă, relatează Euronews.

