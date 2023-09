LIVE TEXT Comandantul Flotei ruse a Mării Negre, despre care forțele ucrainene au anunțat că a murit într-un atac, apare într-o înregistrare video alături de Șoigu. A 580-a zi a invaziei Federației Ruse în Ucraina

UPDATE 20:40 În cazul în care comandantul Flotei ruse a Mării Negre a murit, „este o veste bună pentru toată lumea”, a declarat marți ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov, pentru CNN.

Într-un interviu pentru sursa citată, acesta nu a confirmat și nici nu a infirmat că amiralul Viktor Sokolov a fost ucis într-un atac ucrainean de săptămâna trecută asupra sediului Flotei Mării Negre din Sevastopol, Crimeea.

Marți, 26 septembrie, Ministerul rus al Apărării a publicat o înregistrare video care pare să-l arate pe Sokolov participând prin videoconferință la o ședință cu ministrul Apărării, Serghei Șoigu, punând sub semnul întrebării afirmațiile ucrainene potrivit cărora amiralul ar fi murit în atac.

The Russian MOD released a video of top military officials meeting with Shoigu, including a short clip showing the commander of the Black Sea Fleet, Admiral Viktor Sokolov, appearing on video conference.



Ukraine claimed he was killed in a strike in Sevastopol last week. pic.twitter.com/xUO0a2xIP3