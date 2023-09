LIVE TEXT Cel puțin 16 persoane ucise și cel puțin 20 rănite, după un atac masiv al armatei ruse asupra regiunii Donețk. Război în Ucraina, ziua 560

UPDATE 16:32 Trupele ruse au lansat un atac masiv cu rachete asupra orașului Kosteantînivka din regiunea Donețk. Cel puțin 16 persoane au fost ucise, iar cel puțin 20 de persoane au fost rănite, conform premierului ucrainean Denîs Șmîhal.

UPDATE 15:31 Ministrul Apărării din România recunoaște că „bucăți dintr-o dronă rusească au fost găsite” pe teritoriul țării, în Deltă. Anterior, informația a fost „dezmințită categoric” atât de armată cât și de președintele român Klaus Iohannis, deși ucrainenii au dat publicității o fotografie în care se vede că o dronă (nu bucăți) a explodat pe malul românesc al Dunării, notează Biziday.

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării, s-a deplasat în satul Plauru, din județul Tulcea, iar apoi a declarat la că „în această zonă au fost găsite bucățile de dronă”.

În urmă cu două zile, Ministerul de Externe din Ucraina a anunțat că o dronă rusească a căzut pe teritoriul României, în timpul unui atac masiv asupra portului Reni. Câteva ore mai târziu, Ministerul Apărării din România „infirma categoric” această informație, iar marți, în timpul unei vizite la poligonul Cincu, din județul Brașov, președintele Iohannis a întărit: „Pot să vă spun că nu a existat nicio piesă și nicio dronă și nicio parte a unui dispozitiv care a ajuns în România. Noi avem control total asupra spațiului nostru național, am verificat absolut tot și pot să liniștesc populația: nu a existat nimic ce a ajuns în România.”

UPDATE 14:36 Secretarul de stat american Antony Blinken, care efectuează o vizită surpriză la Kiev, a declarat că Statele Unite văd progrese în ceea ce privește contraofensiva ucraineană. Blinken a spus că, în cea de-a treia sa vizită de la invazia rusă, a fost din nou „impresionat de curajul și rezistența extraordinară a poporului ucrainean, a forțelor ucrainene, a conducerii Ucrainei”, scrie CNN.

„Și mă aflu aici, în primul rând, pentru a demonstra sprijinul nostru continuu și hotărât pentru Ucraina, în timp ce aceasta face față acestei agresiuni. Am văzut progrese în ceea ce privește contraofensiva, ceea ce este foarte încurajator. Vrem să ne asigurăm că Ucraina are ceea ce are nevoie nu numai pentru a reuși în contraofensivă, ci și pentru a avea ceea ce are nevoie pe termen lung, pentru a se asigura că are o puternică forță de descurajare, o puternică capacitate de apărare, astfel încât, în viitor, agresiune ca aceasta să nu se mai repete”, a spus Blinken.