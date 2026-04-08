LIVE TEXT Cel puțin 13 morți și 77 de răniți în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei din ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1505

UPDATE 12:40 Cel puțin 13 persoane au fost ucise și alte 77 au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei din ultima zi, au declarat autoritățile locale pe 8 aprilie, transmite The Kyiv Independent.

Rusia a lansat în această noapte 176 de drone asupra Ucrainei, a anunțat Forțele Aeriene, precizând că apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 146 dintre ele. Cel puțin 24 de drone au evitat apărarea și au lovit 12 locații. Căderea resturilor a fost înregistrată într-o locație.

UPDATE 08:30 Grupul partizan pro-ucrainean Atesh a sabotat o linie feroviară din regiunea Belgorod a Rusiei, perturbând transportul de încărcături militare către Kupiansk, transmite The Kyiv Independent.

Operatorii grupului au distrus simultan două cabinete de transformatoare de pe calea ferată dintre Stary Oskol și Urazovo, provocând întârzieri logistice în aprovizionarea cu muniții, echipamente și provizii pentru forțele ruse de pe linia frontului din regiunea Harkiv.

„Ca rezultat, aceste unități au suferit pierderi semnificative de personal și echipamente — o consecință directă a întreruperii aprovizionării într-un moment critic”, a mai susținut grupul partizan.

Mișcarea Atesh desfășoară în mod regulat atacuri de sabotaj în Rusia și în zonele ocupate de Rusia din Ucraina, perturbând operațiunile rusești.