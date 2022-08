LIVE TEXT CEDO obligă Rusia să asigure drepturile apărătorilor ucraineni capturați. Jumătate de an de la începutul războiului Rusiei în Ucraina

Ucraina se pregătește pentru posibile lovituri brutale în contextul în care se împlinesc 31 de ani de la desprinderea țării de Uniunea Sovietică și șase luni de război cu Rusia. Autoritățile au interzis adunările în masă în Kiev, în timp ce oficialii occidentali și ucraineni avertizează că Rusia se pregătește să atace din nou capitala.



Potrivi Ministerului britanic al Apărării, Rusia a lansat o invazie pe scară largă în Ucraina în urmă cu șase luni, cu scopul de a răsturna guvernul și de a ocupa cea mai mare parte a țării. În aprilie, liderii Rusiei și-au dat seama că acest lucru a eșuat și au revenit la obiective mai modeste în estul și sudul Ucrainei.



Surse guvernamentale rusești au confirmat că Rusia aduce copii ucraineni în Rusia și organizează adopția în familii rusești. Administrația din Krasnodar a postat despre un program în cadrul căruia autoritățile ruse au transferat peste 1 000 de copii din Mariupol în Tyumen, Irkutsk, Kemerov și Altay Krai, unde au fost adoptați de familii rusești, se arată într-un raport al Institutului pentru Studiul Războiului.

UPDATE 12:00 Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a examinat de urgență cererea Ucrainei ca Rusia să respecte drepturile apărătorilor Ucrainei capturați și a extins aplicarea instrucțiunilor urgente în cazul Ucrainei împotriva Rusiei la prizonierii de război, a anunțat Ministerul ucrainean de Justiție.

CEDO a furnizat Federației Ruse instrucțiuni urgente pentru a asigura imediat drepturile consacrate în Convenție, inclusiv asistența medicală, care acoperă orice solicitare din partea prizonierilor de război ucraineni care au suficiente dovezi ale unui risc grav și iminent de vătămare ireparabilă a integrității lor fizice (articolul 3 din Convenție) și/sau a dreptului la viață (articolul 2 din Convenție).

Instanța a reținut că instrucțiunile furnizate de Rusia cu privire la prizonierii de război ucraineni continuă să fie valabile și a indicat că acestea se aplică și în cazul interstatal „Ucraina împotriva Rusiei”.

În plus, CEDO a informat de urgență Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei despre decizie.

„Decizia CtEDO este o confirmare a faptului că instanța este atentă la toate cauzele legate de agresiune armată, indiferent dacă este vorba despre un caz interstatal sau individual. Măsurile temporare în cazul interstatal al Ucrainei împotriva Rusiei acoperă acum și drepturile prizonierilor de război”, a declarat ministrul adjunct al justiției al Ucrainei, Irina Mudra.

UPDATE 08:50 Ofensiva din Donbas înregistrează progrese minime, iar Rusia anticipează un contraatac ucrainean major. Din punct de vedere operațional, Rusia suferă din cauza lipsei de muniții, vehicule și personal, potrivit Ministerului Apărării din Marea Britanie.



Moralul este scăzut în multe părți ale armatei ruse, fiind semnificativ degradată. Puterea diplomatică a Federației Ruse a fost diminuată, iar perspectivele sale economice pe termen lung sunt sumbre. După șase luni, războiul Rusiei s-a dovedit atât costisitor, cât și dăunător din punct de vedere strategic, menționează autoritățile britanice.

