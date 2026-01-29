LIVE TEXT Cancelarul german spune că aderarea Ucrainei la UE în 2027 „nu este posibilă”. Război în Ucraina, ziua 1436

UPDATE 13:00 Cancelarul german Friedrich Merz a declarat pe 28 ianuarie că aderarea Ucrainei la UE anul viitor nu este un obiectiv fezabil, subliniind că aderarea este un proces de lungă durată.

„Aderarea la 1 ianuarie 2027 este exclusă. Nu este posibilă”, a declarat Merz la Berlin, potrivit agenției de știri DPA, citată de presa ucraineană.

Declarațiile vin după ce președintele Volodimir Zelenski a stabilit anul 2027 ca dată țintă pentru aderarea Ucrainei la blocul comunitar.

Cancelarul german a temperat așteptările, subliniind că orice membru potențial trebuie să îndeplinească mai întâi criteriile de la Copenhaga – un set de condiții politice, economice și legislative – într-un proces care durează de obicei ani de zile.

„Putem apropia încet Ucraina de Uniunea Europeană pe parcurs”, a declarat cancelarul.

Ucraina, căreia i s-a acordat statutul de candidat la UE în 2022 și care a finalizat procesul de evaluare legislativă anul trecut, a pledat pentru o aderare rapidă în contextul negocierilor de pace în curs cu Moscova, argumentând că aderarea la UE este esențială pentru redresarea și securitatea postbelică.

UPDATE 12:56 Noaptea, Rusia a atacat din nou regiunea Odesa cu drone. A izbucnit un incendiu la o unitate industrială, dar nu au existat victime.

Au ars depozite și clădiri industriale, iar camioanele au fost avariate.

UPDATE 09:25 În noaptea de 29 ianuarie (de la ora 18:00 pe 28 ianuarie), forțele ruse au atacat Ucraina cu 105 drone.

Conform datelor preliminare, până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/suprimat 84 de drone inamice, în nordul, sudul, centrul și estul țării.

Au fost înregistrate 18 lovituri ale dronelor de atac în 7 locații.

UPDATE 09:20 Două persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra regiunii Dnipropetrovsk.

În timpul nopții, armata rusă a lansat atacuri asupra a patru raioane din regiunea Dnipropetrovsk.

Pe teritoriul comunității Mîkolaiv din raionul Sînelnîkove, doi bărbați în vârstă de 43 și 34 de ani au fost răniți. O casă de cultură și o mașină au luat foc.

În comunitatea Bogdanivska din raionul Pavlohrad au luat foc mai multe mașini.

Pe teritoriul comunității Pishchanska din raionul Samarivska a luat foc clădirea unei cafenele.

În Krîvîi Rih au fost avariate o clădire cu un etaj și două autoturisme.

UPDATE 08:23 În raionul Zaporijjea, trei persoane au murit, iar alte trei a fost rănite, în urma bombardamentelor rusești.

Pe 29 ianuarie, în jurul miezului nopții, trupele ruse au atacat una dintre localitățile din regiune, au transmis pompierii.

Trei persoane au murit: un bărbat de 62 de ani și două femei de 26 și 50 de ani. Un bărbat de 57 de ani a fost rănit.

„La ora 7:00, pe 29 ianuarie, numărul persoanelor rănite în urma bombardamentului rus asupra uneia dintre localitățile din regiune a crescut la trei. Operațiunile de salvare și intervenție de urgență au fost finalizate”, se arată într-o actualizare ulterioară.

Șapte case private au fost avariate, iar una a fost distrusă.

Echipele de salvare au stins incendiul unei case de 100 mp și al unei conducte de gaz.