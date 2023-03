LIVE TEXT Bombardamente în regiunea Cernihiv, lângă granița cu Rusia: Un om a fost ucis. Război în Ucraina, ziua 394

UPDATE 16:53 Trupele rusești au bombardat satul Gorodișce din regiunea Cernihiv. Un locuitor a fost ucis, anunță Comandamentul Operațional „Nord”. Localitatea a fost bombardată vineri, 24 martie, în jurul orei 12:20. Porivit autorităților ucrainene, preliminar ar fi vorba despre un mortier de 120 mm. În urma bombardamentului, o casă particulară a luat foc, iar un locuitor din Gorodișce a murit.

Autoritățile ucrainene menționează că este periculoasă aflarea în apropierea liniei de frontieră și îndeamnă oamenii să se deplaseze cu cel puțin 20 de kilometri mai departe de granița cu Rusia.

Trupele rusești s-au retras din regiunea Cernihiv în urmă cu un an. Cu toate acestea, rușii mențin prezența la granița ruso-ucraineană și bombardează în mod regulat zonele de frontieră.

UPDATE 16:00 Consiliul Europei a salutat vineri progresele realizate în materie de prevenire a corupției în rândul parlamentarilor, al judecătorilor şi al procurorilor din Ucraina, în plină invazie rusă.

Într-un raport publicat vineri, Grupul de state contra corupției (GRECO) al Consiliului Europei salută faptul că Ucraina „a pus în aplicare sau a tratat într-o manieră satisfăcătoare 15 din cele 31 de recomandări” care i-au fost adresate, „chiar dacă mai rămân multe lucruri de făcut”.

„GRECO ține să recunoască atașamentul profund al Ucrainei față de acțiunea pe care o desfășoară, într-un moment extrem de dificil pentru acest stat membru, aruncat într-un război de agresiune declarat de către Federația Rusă”, indică un comunicat al Consiliului Europei.

„Această perioadă de conflicte a obligat țara să adopte legea marțială, să declare stare de urgență şi să-şi ajusteze prioritățile. Într-un asemenea context, este remarcabil că Ucraina şi-a continuat totuși eforturile de a pune în practică recomandările GRECO”, adaugă Consiliul Europei.

GRECO indică că nivelul actual de conformitate cu recomandările nu mai este „insuficient la nivel global” așa cum a fost cazul după precedentul raport, din aprilie 2022 şi invită Ucraina să prezinte măsurile luate pentru a pune în practică până la finalul lui martie 2024 recomandările restante. Ucraina a fost lovită la începutul anului de un scandal de corupție legat de aprovizionarea armatei sale.

Autoritățile de la Kiev au făcut o prioritate din combaterea corupției, într-un context în care efortul Ucrainei legat de război depinde în mare parte de sprijinul american şi european. Combaterea eficientă a corupției este şi o condiție stabilită de Uniunea Europeană pentru aderarea Ucrainei la blocul comunitar.

UPDATE 15:05 Atac cu rachete în Herson. Potrivit administrației militare regionale, bombardamentul a ucis un om de 55 de ani. Un alt om, de 77 de ani, a fost rănit.

UPDATE 14:03 Estonia a ordonat expulzarea unui diplomat care lucrează pentru Ambasada Rusiei din Talinn pentru „subminarea securității Estoniei”, a anunțat vineri Ministerul de Externe estonian într-un comunicat, transmite CNN.

„Diplomatul în cauză s-a angajat în mod direct și activ în subminarea directă și activă a securității și ordinii constituționale a Estoniei, răspândind propagandă care justifică acțiunea militară a Rusiei și provocând diviziuni în societatea estoniană”, se arată în comunicatul ministerului.

Persoana în cauză a fost declarată persona non grata după ce s-a constatat că activitățile sale au încălcat Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice. Li s-a ordonat să părăsească Estonia până la 29 martie, a precizat ministerul.

UPDATE 13:15 Rușii grav răniți în războiul din Ucraina, care au fost luați prizonieri de armata ucraineană, au fost predați autorităților ruse, a anunțat Comandamentul de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război. Este vorba despre prizonieri de război a căror stare de sănătate permitea transportarea. Nu s-a precizat câți au fost returnați Rusiei.

Ucraina a predat prizonierii ruși grav răniți fără nicio condiție, „așa cum prevede dreptul umanitar internațional”, a subliniat Comandamentul. Partea rusă nu a comentat încă acest lucru.

UPDATE 12:13 Șeful biroului președintelui Ucrainei, Andrei Yermak, a publicat o înregistrare video care arată consecințele atacului asupra orașului Bilopolie.

UPDATE 11:28 În dimineața zilei de 24 martie, trupele rusești au lansat un atac masiv de artilerie asupra satului Biloziorka, regiunea Herson. Potrivit serviciul de presă al administrației militare regionale, o persoană a fost ucisă și alte patru au fost rănite în urma atacului.

„Nu există nicio instalație militară în apropiere, armata rusă a țintit în casele civililor din regiune. Și asta într-un moment în care oamenii încă dormeau în casele lor”, au declarat administrația regiunii.

UPDATE 10:30 În noaptea de 24 martie, trupele rusești au lansat bombardamente masive asupra mai multor localități din regiunea Sumî, a anunțat vineri dimineața administrația militară regională.

În Bilopolie, rușii au efectuat un atac aerian, au tras cu lansatoare multiple de rachete Grad (80 de „sosiri”) și artilerie cu țevi (20 de „sosiri”). Două persoane au fost ucise și alte nouă au fost rănite în urma bombardamentului. Au fost distruse o clădire administrativă, o școală și o clădire rezidențială; au fost avariate clădiri de apartamente, case particulare și un cămin.

În orașul Vorojba, rușii au tras un obuz MLRS, avariind o clădire rezidențială și o anexă. O persoană a fost rănită. În Recikovsk, un atac aerian și o dronă kamikaze au avariat o grădiniță, o clădire administrativă și a distrus o școală. Rușii au bombardat și satul Reciki. Ca urmare, au fost avariate case particulare, o clădire administrativă și un gimnaziu. În satul Nikolaev, a avut loc un atac aerian asupra unei întreprinderi agricole – au fost avariate spațiile de producție și echipamentele agricole. De asemenea, în timpul nopții, a fost bombardată comuna Novoslobodskaia.

Hromadske scrie că purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene, Iuri Ignat, a declarat că aproximativ 10 avioane rusești Su-35 au atacat regiunea Sumî cu bombe aeriene ghidate pe timp de noapte. Mai mult de 10 bombe au atacat ținte din regiune.

UPDATE 9:22 Trei oameni au fost uciși și doi răniți în urma unei lovituri u rachete asupra orașului Konstantinovka, în regiunea Donețk, a anunțat biroul procurorului general al Ucrainei. În jurul orei 1:00, potrivit anchetei, trupele ruse au bombardat orașul cu un sistem de rachete sol-aer S-300. Una dintre rachete a lovit o clădire și alta a lovit în apropierea acesteia.

Procuratura a precizat că trei femei care ajunseseră în oraș din Bahmut, Ceasov Yar și satul Opîtnoe au murit sub dărâmături.

UPDATE 8:55 Două rachete aeriene ghidate lansate de ruși de pe avioane de vânătoare Su-35 au fost doborâte, pe 23 martie, în regiunea Odesa, transmite Comandamentul aerian „Sud”, citat de Hromadske.

Autoritățile ucrainene au precizat că, în jurul orei 21:30, ocupanții au lansat din Marea Neagră două rachete ghidate aer-sol X-59 spre regiunea Odessa. Forțele de apărare aeriană au doborât rachetele.

UPDATE 8:30 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat despre intenția de a organiza, în parteneriat cu Varşovia şi Kiev, o conferință care să ajute la localizarea copiilor din Ucraina răpiți de Rusia şi la aducerea lor înapoi, transmite BBC.

Potrivit Kievului, peste 16 000 de copii ucraineni au fost duși în Rusia de la începutul invaziei rusești la scară largă, mulți dintre aceștia fiind plasați în instituții speciale și familii adoptive. Von der Leyen a declarat că va colabora cu premierul polonez Mateusz Morawiecki pentru a mobiliza sprijinul internațional pentru întoarcerea copiilor „deportați” în Rusia.

I will highlight 4 topics, 4 challenges we have to address as a Union:



→ Speeding up to climate neutrality



→ Supporting Ukraine



→ Strengthening our competitiveness



→ Managing migration #EUCO https://t.co/vjyzmyOfcO