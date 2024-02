LIVE TEXT Berlin: Cancelarul german Scholz și Zelenski au semnat Acordul de cooperare în materie de securitate și sprijin pe termen lung. Război în Ucraina, ziua 723

UPDATE 14:50 Președintele Volodîmîr Zelenski a început la Berlin discuțiile cu cancelarul german Olaf Scholz, raportează serviciul de presă al Administrației Prezidențiale. Cei doi oficiali au semnat Acordul de cooperare în materie de securitate și sprijin pe termen lung între Ucraina și Germania.

Părțile au discutat, de asemenea, despre sprijinul acordat Ucrainei pe calea aderării sale la Uniunea Europeană și la NATO.

UPDATE 13:00 Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a ajuns în Germania. Anunțul a fost făcut de președinte pe rețelele de socializare.

I am starting two important days. Meetings with partners in Germany and France, new agreements, and the Munich Security Conference. A new security architecture for Ukraine, as well as new opportunities. We are making every effort to end the war as soon as possible on fair… pic.twitter.com/YNbdIffPK5