LIVE TEXT Belgia va trimite Ucrainei 100 de milioane de dolari din impozitele pe activele rusești înghețate. Război în Ucraina, ziua 443

UPDATE 20:30 Belgia va trimite Ucrainei impozitul pe care l-a colectat pe activele rusești înghețate, în valoare de 100 de milioane de dolari, potrivit unei declarații a guvernului.

„Pentru ca războiul să se încheie, contraofensiva planificată de Ucraina trebuie să aibă succes. Ajutorul suplimentar pe care Belgia îl oferă astăzi va contribui la acest lucru”, a declarat premierul belgian Alexander De Croo în comunicat.

Jumătate din acest ajutor va fi în scopuri militare, iar cealaltă jumătate va fi folosită pentru a ajuta civilii, a precizat el.

Today, we approved a new aid package for Ukraine, including both military and humanitarian support.



We stand by the people of Ukraine.



Their fight for freedom and democracy is our fight too.



ℹ️ https://t.co/2G9iDwavDR