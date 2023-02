LIVE TEXT Banca Mondială anunță că va acorda o finanțare suplimentară de 2,5 miliarde de dolari pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 367

UPDATE 11:22 Banca Mondială acordă Ucrainei un grant de 2,5 miliarde de dolari. Acest grant reprezintă un sprijin bugetar direct pentru guvernul ucrainean și este acordat pentru a asigura continuitatea serviciilor esențiale și a funcțiilor guvernamentale de bază în condiții de război.

Fondurile, furnizate de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), vor fi transmise Guvernului Ucrainei după verificarea corespunzătoare a cheltuielilor eligibile de către Banca Mondială.

UPDATE 10:46 Autoritățile ucrainene susțin că noaptea trecută a fost lovit un depozitul de muniții al armatei ruse din Mariupol, capturat temporar de către armata rusă. Despre asta a anunțat consilierul primarului ucrainean din Mariupol, Petro Andriușcenko.

Există, de asemenea, informații despre lovituri asupra tehnicii militare ruse și asupra unui loc de concentrare a militarilor rus în Mariupol, lângă localitățile Ialta și Iurievka.

UPDATE 10:27 Alerta a fost anulată în majoritatea regiunilor Ucrainei.

UPDATE 9:29 Alertă aeriană pe întreg teritoriul Ucrainei. Autoritățile ucrainene îndeamnă cetățenii să meargă în adăposturi.

UPDATE 9:15 Uniunea Europeană a aprobat al zecelea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în ultimele ore ale zilei de 24 februarie 2023, care a marcat un an de la invazia Rusiei în Ucraina, a anunțat vineri seara președinția suedeză a UE.

Pachetul include restricții la export pentru bunurile cu dublă utilizare, precum și măsuri împotriva entităților care susțin războiul, care răspândesc propaganda sau care livrează drone folosite de Rusia.

It’s one year since Russia’s brutal and illegal invasion of Ukraine.



Today, the EU approved the 10th package of Russian sanctions.



The package includes e.g.:



– Tighter export restrictions regarding dual-use and technology



(1/3)