LIVE TEXT Autoritățile ucrainene cred că rușii pregătesc „atacuri teroriste” în ziua de Crăciun asupra bisericilor din teritoriile ocupate. Război în Ucraina, ziua 317

UPDATE 16:25 Vicepremiera Ucrainei, Irina Vereșciuk, a îndemnat oamenii care locuiesc pe teritoriile ocupate de Rusia să nu participe la slujbele oficiate în biserici și să nu meargă în locurile aglomerate în timpul sărbătorilor ortodoxe de Crăciun pe rit vechi.

Vineri, la scurt timp după ce a intrat în vigoare armistițiul ordonat de Putin, alarmele de raid aerian au început să răsune pe întregul teritoriu al Ucrainei, după ce, potrivit presei ucrainene, ar fi decolat niște avioane de vânătoare în Belarus.

UPDATE 15:34 Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a sugerat vineri că Rusia încalcă deja armistițiul pentru încetarea focului, decretat de Vladimir Putin cu ocazia Crăciunului ortodox pe rit vechi.

Jan 6. Air alert all over 🇺🇦. Children are again in cold bomb shelters. A fire station was shelled in Kherson. This is the essence of "Russian truce": kill in the back, imitating silence.

"Never".

Never take any RF's words seriously. It is always a primitive & cynical deception.