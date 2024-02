LIVE TEXT Autoritățile italiene vor aloca 45 de milioane de euro pentru restaurarea centrului istoric al orașului Odesa. Război în Ucraina, ziua 720

UPDATE 18:30 Autoritățile italiene vor aloca 45 de milioane de euro pentru restaurarea centrului istoric al orașului Odesa, informează Ministerul Culturii al Ucrainei printr-un comunicat.

Ministrul interimar al Culturii din Ucraina, Rostislav Karandeev, a avut o întrevedere cu trimisul special pentru reconstrucția Ucrainei, Davide La Cecilia.

În timpul întâlnirii, Davide La Cecilia a informat despre planul de reconstrucție a Odesei. Potrivit acestuia, proiectul constă în trei părți: restaurarea Catedralei Schimbarea la Față din Odesa, protejarea și înregistrarea digitală a 52 de situri de patrimoniu cultural incluse în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, care sunt amenințate, și dezvoltarea unui plan general al orașului.

Panul va costa în total 45 de milioane de euro.

UPDATE 16:30 Senatul american a aprobat pe 13 februarie un pachet de finanțare de 95 de miliarde de dolari, care conținea un ajutor de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Proiectul de lege prevede, de asemenea, 14 miliarde de dolari pentru asistență de securitate pentru Israel, ajutor umanitar pentru Gaza și Ucraina, sprijin pentru aliații SUA din Indo-Pacific și fonduri pentru a descuraja atacurile rebelilor Houthi în Marea Roșie.

Proiectul de lege, care a primit 70 de voturi pentru și 29 împotrivă, va merge acum la Camera condusă de republicani, unde se confruntă încă cu obstacole semnificative.

Vestea a fost salutată în Ucraina ca fiind un pas important spre adoptarea finală a ajutorului.

I am grateful to @SenSchumer, @LeaderMcConnell, and every US Senator who has supported continued assistance to Ukraine as we fight for freedom, democracy, and the values we all hold dear.



For us in Ukraine, continued US assistance helps to save human lives from Russian terror.…