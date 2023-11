LIVE TEXT Atac cu drone la Nikopol: Doi civili au fost răniți, unul dintre ei – letal. Război în Ucraina, ziua 625

UPDATE 18:05 Atacul rusesc asupra orașului Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk s-a soldat cu moartea unei persoane. Un alt civil a fost rănit, raportează guvernatorul Serhîi Lîsak vineri, 10 noiembrie.

În primele ore ale zilei de astăzi, 10 noiembrie, guvernatorul a scris că forțele rusești au folosit artileria grea pentru a ataca regiunea din jurul Nikopolului în timpul nopții, avariind trei case.

Regiunea a fost vizată de asemenea de trupele rusești pe 7 noiembrie, rănind o femeie de 31 de ani. În atac au fost folosite atât drone kamikaze, cât și artilerie.

UPDATE 16:00 Ministerul britanic al Apărării afirmă că a antrenat până acum 30 000 de recruți ucraineni în cadrul Operațiunii Interflex.

Ministerul Apărării spune că operațiunea este cel mai mare program de instruire militară de acest tip de pe teritoriul britanic de la cel de-al doilea război mondial încoace.

Instruirea a fost inițiată după ce Operațiunea Orbital, programul de instruire pe termen lung al armatei britanice în Ucraina, a fost întreruptă atunci când Rusia a lansat invazia la scară largă în februarie 2022. Operațiunea Interflex a fost lansată în iunie 2022 cu obiectivul de a antrena 30 000 de soldați până la sfârșitul anului 2023.

Desfășurat în locații din Marea Britanie, programul preia recruți voluntari care s-au alăturat forțelor armate ucrainene cu o experiență militară anterioară redusă sau chiar inexistentă și îi învață abilitățile necesare pentru „a supraviețui și a fi eficienți în lupta din prima linie”.

Ministerul Apărării afirmă că instruirea permite forțelor ucrainene să își accelereze desfășurările, să își reconstruiască forțele și să își intensifice rezistența la invazia rusă.

