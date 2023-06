LIVE TEXT Atac asupra orașului Nikopol: o persoană a decedat. 478 de zile de război în Ucraina

UPDATE 20:05 Forțele ruse au atacat vineri orașul Nikopol, anunță autoritățile locale.

Un bărbat în vârstă de 81 de ani a murit în timpul ultimelor bombardamente asupra orașului. Potrivit guvernatorului regiunii Dnepropetrovsk Serhii Lîsak, o femeie de 78 de ani a fost rănită.

„În urma loviturilor din cursul dimineții și după-amiezii, au fost avariate 17 case particulare și 16 anexe. Au fost avariate trei conducte de gaz și o linie electrică. Seara, ocupanții au lovit din nou. Consecințele atacului sunt în curs de clarificare”, a scris Lîsak pe canalul său de Telegram.

UPDATE 19:05 Ministerul suedez al Apărării a anunțat cel de-al 12-lea pachet de ajutor pentru Ucraina, în valoare de 23,5 milioane de dolari. Acesta va include instruirea piloților ucraineni pe avioane de luptă JAS 39 Gripen.

Pachetul a fost prezentat la cel de-al 13-lea summit în format Ramstein al Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, desfășurat la Bruxelles pe 15 iunie.

Aproximativ 8,5 milioane de dolari vor fi alocate de Suedia fondului de sprijin al NATO pentru Ucraina pentru a furniza echipamente, material și instruire.

Potrivit comunicatului de presă al Ministerului, partea ucraineană a solicitat să se familiarizeze cu avioanele de luptă Gripen construite în Suedia pentru a le evalua, „deoarece una dintre cele mai urgente măsuri este consolidarea apărării ucrainene cu un sistem modern de avioane de luptă”.

Până la 60 de membri ai forțelor armate suedeze vor fi dislocați în Polonia, România și Slovacia pentru a ajuta la întreținerea și sprijinul operațional pentru echipamentele furnizate Ucrainei.

Pachetul se va concentra, de asemenea, pe furnizarea de piese de schimb, unități de rezervă și muniție.

UPDATE 16:47 Autoritățile ucrainene anunță că numărul răniților în urma bombardamentelor de la Herson a crescut la 12 persoane. Printre răniți sunt și doi copii, potrivit Procuraturii regionale din Herson.

UPDATE 15:19 Autoritățile ucrainene anunță despre noi victime ale atacului rusesc asupra regiunii Kiev. Potrivit șefului poliției regionale, Andrei Nebitov, doi copii și bunica lor au fost răniți în bombardamentele din regiunea Kiev.

Peste 30 de case din regiune au fost avariate de bombardamente în după-amiaza zilei de 16 iunie. Anterior, biroul procurorului din regiunea Kiev a raportat că doi locuitori din regiune, inclusiv o femeie în vârstă de 82 de ani, au fost răniți în urma bombardamentelor.

UPDATE 14:49 Cel puțin șase persoane au fost rănite în bombardamentele rusești din Herson, anunță procuratura regională. Potrivit anchetei, armata rusă a lansat un bombardament masiv asupra zonelor rezidențiale din oraș pe 16 iunie, în jurul orei 13:00. Până în prezent, se știe că cel puțin șase locuitori au fost răniți. Detaliile sunt în curs de verificare.

Au fost avariate clădiri rezidențiale cu mai multe etaje, clădiri administrative ale instituțiilor medicale și educaționale, vehicule și linii electrice.

UPDATE 14:25 Două persoane au fost rănite în urma bombardamentului rusesc asupra regiunii Kiev. Potrivit procuraturii regionale, case rezidențiale și un magazin au fost avariate într-unul dintre cartierele regiunii. Două persoane au fost rănite. Procuratura a deschis un dosar pentru încălcarea legilor și obiceiurilor de război.

UPDATE 13:23 Germania intenționează să transfere „imediat” Ucrainei 64 de rachete ghidate pentru sistemele de rachete antiaeriene „Patriot”, a anunțat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, transmite RBC-Ucraina, citând ntv.

Se menționează că rachetele vor fi livrate Ucrainei fără întârziere.

UPDATE 13:00 Rachetele rusești, lansate vineri asupra Ucrainei, au avariat mai multe case particulare în regiunea Kiev. Șeful Poliției Naționale din regiune, Andrei Nebitov, a declarat că lovitura a provocat un incendiu și există victime. Medicii, poliția și salvatorii lucrează la fața locului.

UPDATE 12:33 Forțele aeriene ucrainene raportează că în urma atacului de vineri, 16 iunie, preliminar au fost distruse: 6 rachete balistice aeriene „Kinjal”, 6 rachete de croazieră „Kalibr”,două drone de recunoaștere.

UPDATE 12:00 Primarul Kievului, Vitali Kliciko, anunță despre explozii în cartierul Podolisk și a declarat că rachetele încă zboară asupra capitalei.

UPDATE 11:56 Forțele aeriene raportează riscul de lansare a rachetelor balistice asupra Ucrainei și îndeamnă populația să meargă în adăposturi.

UPDATE 11:12 Alertă aeriană în mai multe regiuni ale Ucrainei. Forțele aeriene ucrainene raportează lansarea de rachete „Kalibr” din Marea Neagră.

„Mai multe rachete „Kalibr” se îndreaptă spre nord! Nu ignorați alerta de raid aerian!”, anunță Forțele aeriene ucrainene.

UPDATE 10:55 30 de localități rămân inundate în sudul Ucrainei, după distrugerea barajului de la Kahovka. Este vorba despre 13 localități de pe malul drept al râului Nipru și 17 de pe teritoriul ocupat temporar de ruși.

Salvatorii efectuează lucrări de pompare a apei. Oamenilor care au rămas în localitățile inundate le sunt livrate produse de primă necesitate.

UPDATE 10:16 Nivelul poluării apei din Nipru este de 28 000 de ori mai mare decât limita admisibilă, a declarat ministrul ucrainean al Sănătății, Viktor Liașko.

Potrivit lui Liașko, locuitorii din regiunile Nikolaev, Herson, Zaporojie și Dnepropetrovsk, afectate de inundații, vor trebui să trăiască cu apă importată timp de cel puțin trei luni.

UPDATE 9:44 Președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a sosit vineri, 16 iunie, la Kiev, în cadrul unei misiuni de pace. Se așteaptă ca acesta să-i prezinte președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, un plan de pace, scrie presa ucraineană.

Pe lângă președintele sud-african, sunt așteptați să vină la Kiev liderii din Egipt, Senegal, Zambia, Uganda și Republica Congo pentru a se întâlni cu Zelenski.

Cyril Ramaphosa se va întâlni, vineri, în Ucraina, cu președintele Volodimir Zelenski, iar sâmbătă se va deplasa în orașul rus Sankt-Petersburg, pentru o întâlnire cu președintele Vladimir Putin, potrivit Reuters.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O