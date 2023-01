LIVE TEXT Așa-numita conducere a regiunii Donețk, despre armistițiul propus de Putin: „Asta nu înseamnă că nu vom răspunde provocărilor”. Război în Ucraina, ziua 317

UPDATE 8:46 Așa-numitul lider al regiunii Donețk, Denis Pușilin, susține că decizia lui Vladimir Putin cu privire la armistițiul de Crăciun se referă doar la ortodocși, iar pe „liderii din restul Ucrainei”, forțele de ocupație ale regiunii Donețk „nu-i considerăm ortodocși”. În acest sens, spune Pușilin, trupele ruse vor opri acțiunile ofensive, dar vor răspunde „la provocările inamicului!”

„Despre decizia președintelui. Nu putem vorbi despre un armistițiu!

Decizia președintelui nostru se aplică ortodocșilor care trebuie să meargă la biserică, să participe la slujbe în ziua de Crăciun. Din motive evidente, nu-i considerăm ortodocși pe liderii din restul Ucrainei.

Prin urmare. Decizia se referă la o încetare a focului sau oprirea acțiunilor ofensivă din partea noastră. Dar asta nu înseamnă că nu vom răspunde la provocările inamicului! Sau să oferim inamicului vreo șansă, în aceste ore de sărbătoare, de a-și îmbunătăți poziția pe linia de contact”, a scris pe Telegram, Denis Pușilin, așa-numitul lider al regiunii Donețk, parțial ocupată din 2014 de trupele lui Putin.

Joi seara, 5 ianuarie, administrația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că nu acceptă armistițiul propus de președintele Rusiei, Vladimir Putin, cu ocazia Crăciunului ortodox pe stil vechi.

„Rusia trebuie să părăsească teritoriile ocupate – doar atunci va fi un armistițiu temporar”, a replicat joi seară consilierul prezidențial ucrainean Mihail Podoliak.

Podoliak a menționat că armata ucraineană va continua atacurile, susținând că, spre deosebire de Rusia, Ucraina nu atacă teritorii străine, ci doar „membri ai forțelor de ocupație de pe teritoriul propriu”.

First. Ukraine doesn’t attack foreign territory & doesn’t kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory…

Second. RF must leave the occupied territories – only then will it have a „temporary truce”. Keep hypocrisy to yourself.