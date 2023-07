LIVE TEXT Armata ucraineană își repoziționează trupele pe malul estic al râului Dnipro, afirmă Ministerul britanic al Apărării. Război în Ucraina, ziua 493

UPDATE 15:00 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat decizia Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare al Ucrainei de a impune sancțiuni pentru peste 190 de persoane fizice și 291 de persoane juridice, notează presa ucraineană.

În special, au fost impuse sancțiuni transportatorului Georgian Airways, care a reluat zborurile către Rusia; Irina Kostenko, cetățean rus, membră a așa-numitului „Consiliu Popular al Republicii Populare Donețk”; Tamaz Gaiashvili, cetățean al Georgiei, proprietarul Georgian Airways; persoanele juridice sunt societăți înregistrate, în special, în Kazahstan, Belarus, Cipru și Georgia.

UPDATE 14:30 Începând cu 23 iunie 2023, este aproape sigur că forțele ucrainene au reînceput să desfășoare personal pe malul estic al râului Dnipro în regiunea Herson, în apropiere de podul Antonovskiy aflat în ruină, afirmă Ministerul britanic al Apărării într-un nou raport.

„Luptele s-au intensificat pe malul estic începând cu 27 iunie 2023. Armata rusă care se apără include elemente ale Diviziei a 7-a de asalt aerian a Gărzii Rusiei, care face parte din Grupul de forțe de la Dnipro (DGF). Luptele s-au intensificat pe malul estic începând cu 27 iunie 2023 (…). Lupta în jurul podului este aproape sigur complicată de inundațiile, distrugerile și noroiul rezidual de la prăbușirea barajului Kahovka la 06 iunie 2023”, se menționează într-o nouă actualizare a ministerului.

