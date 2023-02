LIVE TEXT Ambasadoarea SUA în Rusia, Lynne Tracy, convocată la Ministerul rus de Externe. Un consilier al lui Zelenski, despre discursul lui Putin: „Și-a demonstrat public irelevanța și confuzia”. Război în Ucraina, ziua 363

UPDATE 14:30 Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a reacționat la declarațiile făcute de Vladimir Putin în timpul discursului despre „starea națiunii”.

Oficialul ucrainean a menționat faptul că Putin „și-a demonstrat public irelevanța și confuzia”.

Putin publicly demonstrated his irrelevance and confusion. He stressed that RF is in "taiga deadlock”, has no promising solutions and won't have any. Because everywhere there are "Nazis, Martians and conspiracy theories"…

Sic transit gloria mundi of Putin in RF’s parliament