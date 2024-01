LIVE TEXT Ambasadoarea Brink cere sprijin pentru Ucraina „acum”. Război în Ucraina, ziua 699

UPDATE 15:55 După atacul masiv lasat de forțele rusești în dimineața zilei de 23 ianuarie, Ambasadoarea Statelor Unite în Ucraina, Bridget A. Brink, a făcut apel la continuarea sprijinului pentru Ucraina.

Early this morning, Russia launched a series of missile strikes on Kyiv, Kharkiv, and Pavlohrad, killing at least 5 people and injuring more than 40, including children. Ukraine needs our continued support now, to protect itself against these cruel attacks on civilians. pic.twitter.com/gmetOQWyZi