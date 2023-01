LIVE TEXT Alerte de raid aerian în toate regiunile Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 317

UPDATE 12:52 În toate regiunile Ucrainei au fost anunțate alerte de raid aerian. Pe 5 ianuarie, Putin i-a ordonat ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, să impună încetarea focului de-a lungul întregii linii de contact în Ucraina, din 6 ianuarie, ora 12:00, până pe 7 ianuarie, ora 24:00.

UPDATE 11:43 Noi atacuri cu rachete asupra Hersonului. Rușii au lovit o stație de pompieri din oraș, există morți și răniți, a anunțat șeful Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, Serghei Kruk.

Potrivit presei ucrainene, aceasta este a doua unitate de pompieri bombardată în ultimele două zile de ruși, încălcând astfel toate principiile și normele dreptului internațional.

UPDATE 11:32 Președintele american Joe Biden și cancelarul german Olaf Scholz au emis o declarație comună cu privire la noile livrări de arme către Forțele Armate ale Ucrainei, relatează Bloomberg.

Ucraina va primi vehicule de luptă de infanterie (IFV) Bradley și Marder de producție americană și germană. În plus, Germania urmează să transfere la Kiev o baterie suplimentară de sisteme de rachete antiaeriene (SAM) Patriot.

„Președintele Biden și cancelarul Scholz și-au exprimat disponibilitatea de a oferi sprijinul financiar, umanitar, militar și diplomatic necesar atât timp cât este necesar”, se arată în comunicatul comun.

Potrivit unei surse Bloomberg, Statele Unite trimit aproximativ 50 de Bradley în Ucraina. Reprezentantul Ministerului German al Apărării a precizat că Germania va trimite aproximativ 40 Marder.

Anterior, Departamentul de Stat al SUA a anunțat că SUA vor aloca 1,85 miliarde de dolari Kievului. Dintre acestea, 850 de milioane vor fi furnizate de Pentagon. Secretarul Departamentului de Stat al SUA, Anthony Blinken, a menționat că asistența va include SAM Patriot „capabile să doboare rachete de croazieră, rachete balistice cu rază scurtă de acțiune și avioane la altitudini mult mai mari decât sistemele de apărare aeriană care au fost furnizate anterior”.

UPDATE 10:45 În ultimele 24 de ore, rușii au bombardat regiunea Herson de aproximativ 58 de ori, potrivit autorităților ucrainene. Șase persoane au fost ucise și patru au fost rănite, a anunțat șeful administrației miliare din Herson, Iaroslav Ianușevici.

UPDATE 8:46 Așa-numitul lider al regiunii Donețk, Denis Pușilin, susține că decizia lui Vladimir Putin cu privire la armistițiul de Crăciun se referă doar la ortodocși, iar pe „liderii din restul Ucrainei”, forțele de ocupație ale regiunii Donețk „nu-i considerăm ortodocși”. În acest sens, spune Pușilin, trupele ruse vor opri acțiunile ofensive, dar vor răspunde „la provocările inamicului!”

„Despre decizia președintelui. Nu putem vorbi despre un armistițiu!

Decizia președintelui nostru se aplică ortodocșilor care trebuie să meargă la biserică, să participe la slujbe în ziua de Crăciun. Din motive evidente, nu-i considerăm ortodocși pe liderii din restul Ucrainei.

Prin urmare. Decizia se referă la o încetare a focului sau oprirea acțiunilor ofensivă din partea noastră. Dar asta nu înseamnă că nu vom răspunde la provocările inamicului! Sau să oferim inamicului vreo șansă, în aceste ore de sărbătoare, de a-și îmbunătăți poziția pe linia de contact”, a scris pe Telegram, Denis Pușilin, așa-numitul lider al regiunii Donețk, parțial ocupată din 2014 de trupele lui Putin.

Joi seara, 5 ianuarie, administrația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că nu acceptă armistițiul propus de președintele Rusiei, Vladimir Putin, cu ocazia Crăciunului ortodox pe stil vechi.

„Rusia trebuie să părăsească teritoriile ocupate – doar atunci va fi un armistițiu temporar”, a replicat joi seară consilierul prezidențial ucrainean Mihail Podoliak.

Podoliak a menționat că armata ucraineană va continua atacurile, susținând că, spre deosebire de Rusia, Ucraina nu atacă teritorii străine, ci doar „membri ai forțelor de ocupație de pe teritoriul propriu”.

First. Ukraine doesn’t attack foreign territory & doesn’t kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory…

Second. RF must leave the occupied territories – only then will it have a „temporary truce”. Keep hypocrisy to yourself.