LIVE TEXT Alertă de raid aerian în aproape toată Ucraina. Război în Ucraina, ziua 279

UPDATE 12:41 O alertă de raid aerian a fost declanșată în majoritatea regiunilor din Ucraina, scrie NEXTA.

UPDATE 12:12 Forțele ruse se pregătesc probabil să lanseze un nou val de atacuri cu rachete asupra Ucrainei în cursul săptămânii viitoare, dar astfel de pregătiri sunt menite să mențină ritmul recent al atacurilor în loc să îl intensifice din cauza constrângerilor continue asupra arsenalului de rachete al Rusiei, anunță analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

UPDATE 12:00 Pe 28 noiembrie, unități de rachete antiaeriene ale forțelor armate ale Ucrainei au distrus două avioane de atac rusești în estul Ucrainei. Despre asta au anunțat reprezentanții Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Armata ucraineană ar fi doborât un avion de atac Su-24 în direcția Lisichansk și un avion de atac Su-25 în direcția Bahmut.

UPDATE 11:10 Ministrul lituanian de externe Gabrielius Landsbergis a cerut marți, 29 noiembrie, înaintea reuniunii miniștrilor de externe ai NATO de la București, colegilor săi din Alianță să furnizeze tancuri Ucrainei.

„Mesajul meu pentru colegii miniștri de externe de la reuniunea NATO de astăzi este simplu: păstrați-vă calmul și dați tancuri”, a scris Landsbergis pe pagina de Twitter.

My message to fellow foreign ministers at today’s NATO meeting is simple: Keep calm and give tanks. pic.twitter.com/Z7rynLp4tB