LIVE TEXT Alertă aeriană pe întreg teritoriul ucrainean. A 345-a zi a agresiunii Federației Ruse asupra Ucrainei

UPDATE 10:45 Pe întreg teritoriul Ucrainei a fost declanșată alerta aeriană. Aceasta se datorează activității aviației ruse.

Potrivit proiectului din Belarus Gayun, la ora 10:05 de pe aerodromul Machulishchi a decolat sistemul de avertizare și control aerian A-50U al Forțelor Aeriene Ruse. Puțin mai târziu au decolat două avioane MiG-31K ale Forțelor Aeriene Ruse.

UPDATE 10:05 SUA ar urma să includă rachete cu rază mai lungă de acțiune într-un nou pachet de securitate pentru Ucraina, în valoare de aproximativ 2,2 miliarde de dolari, potrivit unui oficial de rang înalt al administrației și mai multor oficiali americani, scrie CNN

Pachetul va include un angajament de a furniza Ucrainei bombe de diametru mic lansate de la sol, o rachetă ghidată cu o rază de acțiune de 145 de kilometri, au declarat doi oficiali.

Deși rachetele vor dubla efectiv raza de acțiune a armamentului ucrainean, pachetul nu va include rachete ATACMS, cu o rază de acțiune de peste 320 de kilometri. SUA au respins în mod constant solicitările Ucrainei pentru acest sistem din cauza temerilor că ar putea fi folosite pentru a lovi ținte aflate în interiorul Rusiei.

Acesta este primul pachet de securitate de când SUA s-au angajat să furnizeze Ucrainei tancuri avansate M-1 Abrams în ianuarie – o decizie luată împreună cu țările europene care au furnizat tancuri Leopard 2 de fabricație germană.

Pachetul, care ar putea fi anunțat încă de vineri, va fi împărțit între 500 de milioane de dolari în arme și echipamente scoase direct din stocurile americane și aproximativ 1,7 miliarde de dolari în provizii achiziționate de la contractori militari, cunoscute sub numele de Inițiativa de asistență pentru securitatea Ucrainei (USAI).

UPDATE 09:45 Vineri, 3 februarie, în jurul orei 4:30 dimineața, armata rusă a bombardat Barvinkove, raionul Izium. Două persoane au murit, iar un bărbat a fost rănit.

„În urma atacului unei clădiri rezidențiale private, 2 frați de 49 și 42 de ani au murit. Tatăl lor, în vârstă de 70 de ani, a fost rănit”, a informat guvernatorul regiunii Harkiv Oleh Siniehubov.

UPDATE 08:00 Ucraina a semnat un acord cu UE privind participarea sa la programul pieței unice, a declarat premierul ucrainean, Denîs Șmîhal.

Potrivit Comisiei Europene, acordul va oferi Ucrainei sprijin pentru întreprinderi, facilitând accesul la piețe, un mediu de afaceri favorabil, o creștere durabilă și internaționalizare.

We have also signed the agreement on 🇺🇦’s participation in 🇪🇺 Single Market Programme. Its budget amounts to €4.2 billion. Our participation will contribute to additional support for 🇺🇦 entrepreneurs, who are the foundation of the economy. 2/2 pic.twitter.com/CMZkEMgFiy