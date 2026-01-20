LIVE TEXT „Aleg Ucraina” — Zelenski și-a anulat călătoria la Davos în urma atacului din ultima noapte asupra capitalei, care a lăsat aproape jumătate de oraș în frig. Război în Ucraina, ziua 1427

UPDATE 17:22 Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 20 ianuarie că nu intenționează să se deplaseze la Davos pentru Forumul Economic Mondial anual, optând să rămână în Ucraina după recentul atac nocturn al Rusiei, care riscă să agraveze și mai mult criza energetică, notează presa locală.

„Fără îndoială, în acest caz aleg Ucraina în locul forumului economic, dar totul se poate schimba în orice moment”, a declarat Zelenski jurnaliștilor.

Potrivit președintelui, ar putea lua în considerare participarea la Davos dacă există perspective de a se ajunge la decizii privind mai multe sisteme de apărare aeriană și pachete de asistență energetică pentru Kiev.

Trupele ruse au lansat un nou atac în masă asupra Ucrainei, vizând rețeaua energetică a țării și substațiile care deservesc centralele nucleare în noaptea de 20 ianuarie, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute. Atacul a lăsat aproape jumătate din clădirile de apartamente din Kiev – aproximativ 6 000 – fără încălzire și a provocat întreruperi de curent pe scară largă. Cel puțin o persoană a fost ucisă, iar alte trei au fost rănite.

Kievul se confruntă, de asemenea, cu o lipsă de apă curentă în mai multe cartiere.

„Deocamdată, am un plan pentru a ajuta oamenii cu probleme energetice”, a spus Zelenski.

Se preconizează că summitul de la Davos va servi ca loc de desfășurare a discuțiilor în curs între oficialii ucraineni și americani, axate pe garanțiile de securitate postbelice pentru Kiev și cooperarea economică.

Mai devreme în cursul zilei, delegația ucraineană, din care fac parte șeful Administrației Prezidențiale, Kirilo Budanov, secretarul Consiliului Național de Securitate, Rustem Umerov, și David Arakhamia, liderul fracțiunii parlamentare a lui Zelenski, a sosit la Davos. Aceștia s-au întâlnit cu consilierii de securitate națională din Franța, Germania și Marea Britanie, a declarat Umerov.

În jurul orei 16, primarul Kievului a anunțat că, în prezent, 4 000 din cele 5 635 de clădiri cu mai multe etaje sunt fără căldură, acestea neavând încălzire după atacul rusesc asupra capitalei din noaptea trecută. În peste 1 600 de clădiri rezidențiale serviciile comunale au furnizat căldură.

„Situația este complicată, deoarece majoritatea acestor clădiri sunt conectate pentru a doua oară după avarierea infrastructurii critice pe 9 ianuarie”, a transmis Vitali Kliciko.

UPDATE 17:05 O persoană a murit în urma unui atac rusesc asupra raionului Zaporijjea, a anunțat guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov.

Bombardamentul cu artilerie a avariat un magazin și case private în Tercianka. Un bărbat de 62 de ani a murit.

UPDATE 12:13 „Forțele noastre de apărare antiaeriană au lucrat la un număr semnificativ de ținte. Cu o zi înainte de acest atac, am primit în sfârșit rachetele necesare, ceea ce a ajutat semnificativ. Fiecare pachet de sprijin contează. Rachetele pentru „Patriot”, pentru „NASAMS”, pentru alte sisteme de apărare antiaeriană sunt extrem de necesare. Sarcina directă a întregului nostru sistem diplomatic este de a lucra pentru ca Ucraina să aibă suficiente mijloace de apărare aeriană. Și partenerii nu trebuie să ne dezamăgească în acest sens, rachetele pentru apărarea aeriană sunt o protecție reală a vieții oamenilor”, a scris pe rețelele de socializare președintele Ucrainei Volodimir Zelenski în dimineața zilei de marți.

Acesta a spus că autoritățile urmează să stabilească detaliile complete privind consecințele atacului și resursele necesare pentru a restabili furnizarea de energie electrică, căldură și apă pentru oameni. Situația cea mai dificilă este în prezent în Kiev, unde un număr semnificativ de clădiri rezidențiale nu au încălzire.

„Este important ca lumea să nu tacă în legătură cu acest lucru. Rusia nu poate fi pe picior de egalitate cu alte țări ale lumii atâta timp cât este hotărâtă doar să ucidă și să se ia de oameni. În prezent, toți oficialii ucraineni, toți cei responsabili de funcționarea instituțiilor statului, a autorităților regionale și locale, a companiilor energetice ucrainene – toți trebuie să fie în Ucraina, să lucreze, să ajute oamenii și să încerce să stabilizeze situația. Trebuie să fim în țara noastră, în orașele noastre, alături de comunitățile noastre. Slava Ucrainei!”, a mai adăugat Zelenski.

UPDATE 12:05 În noaptea de 20 ianuarie (de la ora 19:00 pe 19 ianuarie), armata rusă a atacat Ucraina cu o rachetă antinavă „Zircon”, 18 rachete balistice Iskander-M/S-300, 15 rachete de croazieră X-101, precum și 339 de drone de atac.

Direcția principală a atacului a fost regiunea Kiev, potrivit Forțelor Aeriene ale Armatei Ucraine.

Conform datelor preliminare, până la ora 10:00, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 342 de ținte: 14 rachete balistice Iskander-M/S-300, 13 rachete X-101 și 315 drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri în nordul, sudul, estul și centrul țării.

Au fost înregistrate 5 rachete și 24 de drone de atac în 11 locații, precum și căderea dronelor doborâte (fragmente) în 12 locații. „Informațiile privind 2 rachete inamice sunt în curs de clarificare”, notează sursa citată.

UPDATE 11:57 Trei persoane au avut nevoie de asistență medicală luni, 19 ianuarie, în jurul orei 20:30, după ce au fost rănite în urma bombardamentelor rusești asupra zonei Korabelni din Herson, a transmis administrația locală.

Un bărbat de 52 de ani și două femei, de 78 și 61 de ani, au fost diagnosticați cu contuzii și leziuni provocate de explozie.

Victimele au fost transportate la spital în stare medie de gravitate.

În urma loviturilor țintite asupra clădirilor rezidențiale, apartamentele dintr-un bloc cu mai multe etaje au fost avariate. De asemenea, mașinile parcate în apropiere au fost distruse.

UPDATE 09:20 Două femei din Dnipro au fost rănite în urma bombardamentului asupra orașului din timpul nopții. Una dintre victime a fost evacuată de echipele de salvare dintr-o clădire avariată.

Conform salvatorilor, au fost avariate o întreprindere, un obiectiv de infrastructură, un bloc de locuințe și mai multe mașini.

UPDATE 08:30 O persoană a fost rănite în urma atacului din timpul nopții asupra capitalei Ucrainei, a anunțat primarul orașului Vitali Kliciko.

„În cartierul Dnipro, în urma loviturii, au fost avariate mai multe clădiri nelocuibile. În urma căderii de resturi, a fost avariată și clădirea unei școli primare. Au fost avariate ferestrele mai multor clădiri rezidențiale. De asemenea, au căzut resturi de dronă pe un teren deschis, iar mai multe mașini au luat foc”, a scris Kliciko pe rețelele de socializare după ora 08:00.

Conform primarului, după acest atac asupra capitalei, 5635 de clădiri cu mai multe etaje au rămas fără căldură. Aproape 80% dintre acestea sunt clădiri în care căldura fusese restabilită din 9 ianuarie.

Malul stâng al cartierului Dnipro rămâne fără apă în urma atacului de astăzi.

UPDATE 08:20 Forțele ruse au atacat în timpul nopții și în dimineața zilei de marți, 20 ianuarie, cartiere rezidențiale și obiective energetice din regiunea Odesa, a anunțat guvernatorul Oleh Kiper.

În orașul Cernomorsk a fost raportată lovirea unui bloc de locuințe de către o dronă. Fațada și geamurile au fost avariate. „Până în prezent nu au fost primite informații despre victime, datele sunt în curs de clarificare”, a menționat Kiper.

În raionul Odesa au fost înregistrate, de asemenea, daune la un obiectiv energetic. Conform informațiilor preliminare, nu există victime.