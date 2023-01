LIVE TEXT Accidentul aviatic din Brovarî: 14 morți și 11 răniți. Acțiuni intenționate de distrugere a elicopterului, una dintre versiunile tragediei înaintate de Serviciul de Securitate. Război în Ucraina, ziua 329

UPDATE 16:14 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a demarat o anchetă preliminară în cazul prăbușirii elicopterului în Brovarî, regiunea Kiev.

În prezent, sunt luate în calcul mai multe versiuni ale tragediei, printre care:

Ofițerii SBU anunță că desfășoară o serie de măsuri de investigație și operaționale pentru a stabili identitatea pilotului și a aeronavei.

UPDATE 16:04 Reprezentanții Serviciului Situații de Urgență al Ucrainei anunță detalii noi despre victimele accidentului aviatic din regiunea Kiev. Astfel, conform celor mai recente informații, la locul accidentului au fost găsite 14 persoane decedate, printre care un copil și douăzeci și cinci de persoane (dintre care 11 copii) rănite și spitalizate.

Potrivit autorităților ucrainene, operațiunile de căutare și salvare sunt în curs de desfășurare.

UPDATE 14:57 Nu există niciun indiciu că regimul lui Putin intenționează să oprească războiul, așa că 2023 va fi un an dificil, iar NATO trebuie să fie pregătită să sprijine Ucraina atâta timp cât va fi nevoie, a declarat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană.

„Putin se pregătește pentru un război pe termen lung. El a mobilizat deja peste 200.000 de soldați în plus, dintre care mulți sunt în pregătire. El mărește producția militară rusă. Și se aprovizionează cu mai multe arme de la alte regimuri autoritare, inclusiv din Iran. Dar, poate cel mai important, nu avem niciun indiciu că obiectivele lui Putin s-au schimbat. Așadar, trebuie să fim pregătiți pentru o perioadă lungă de timp. 2023 va fi un an dificil. Și trebuie să sprijinim Ucraina atât timp cât va fi nevoie”, a declarat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană.

UPDATE 14:50 UE trebuie să continue să sprijine Ucraina prin furnizarea de echipament militar necesar, inclusiv tancuri. Declarația aparține președintele Consiliului European, Charles Michel, în cadrul reuniunii Parlamentului European.

UPDATE 12:40 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit cu un mesaj după tragicul accident aviatic din regiunea Kiev.

El a adăugat că există peste 20 de răniți, dintre care aproape jumătate sunt copii.

UPDATE 12:15 Procuratura Generală a Ucrainei a cerut Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) să inițieze procedurile penale privind prăbușirea elicopterului în Brovarî, în urma căreia au murit 18 persoane, inclusiv trei copii și funcționari ai Ministerului ucrainean de Interne, a anunțat procurorul general ucrainean Andrii Kostin, scrie Ukrinform.

Miercuri, 18 ianuarie, un elicopter s-a prăbușit în perimetrul unei grădinițe și a unei clădiri rezidențiale din Brovarî, regiunea Kiev.

Ministrul de interne Denys Monastyrskyi, ministrul adjunct de interne Yevhen Yenin și secretarul de stat al ministerului Yuriy Lubkovych sunt printre persoanele care și-au pierdut viața în accident. Cel puțin 18 persoane au fost ucise, inclusiv 3 copii, iar alte 29 de persoane au fost rănite, inclusiv 15 copii.

În tragicul accident și-a pierdut viața și Eugene Enin care a activat în cadrul Ambasadei Ucrainei în R. Moldova perioada 2005-2009.

UPDATE 11:20 Numărul persoanelor care au decedat în urma prăbușirii unui elicopter în orașul Brovarî a crescut.

The aftermath of the helicopter crash in Brovary.



📷: Reuters pic.twitter.com/ezx569XfzN