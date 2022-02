LIVE TEXT/ A patra zi de război în Ucraina. Protest cu aproape 100 000 de persoane la Berlin împotriva lui Putin

A patra zi de război în Ucraina a început cu alte sancțiuni impuse Rusiei. Mai multe bănci rusești au fost excluse din platforma SWIFT. Experții prognozează că această decizie va duce la deprecierea rublei rusești. Rezervele valutare ale Rusiei au fost și ele blocate prin înghețarea activelor Băncii Centrale. Ucraina însă a rezistat și noaptea trecută, în ciuda bombardamentelor rusești din cele mai mari orașe.

AICI: Cronologia evenimentelor din Ucraina. Ziua a treia

Cronologia evenimentelor din Ucraina. LIVE TEXT:(Ziua a patra)

UPDATE 17:10 Decizia președintelui rus Vladimir Putin de a pune în alertă forțele nucleare demonstrează „gravitatea situației și arată de ce trebuie să acționăm împreună, ca răspuns la acțiunile agresive ale Rusiei”, susține Jens Stoltenberg, Secretarului General al NATO.

“…that’s exactly what we do by strengthening #NATO’s military presence in the eastern part of the Alliance & also imposing heavy costs on #Russia…NATO Allies continue to provide & actually stepping up their support to #Ukraine…Russia is the aggressor.” (2/2)