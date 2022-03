LIVE TEXT/ A noua zi de război în Ucraina. Rusia avertizează țările care se opun acțiunilor Rusiei în Ucraina „să nu exacerbeze situația”, impunând mai multe restricții 

​A noua zi a războiului din Ucraina a început cu o alarmă declanșată în noaptea de joi spre vineri la centrală nucleară Zaporojie, cea mai mare de acest fel din Europa, după un bombardament al trupelor ruse. Joi trupele ruse au ajuns în centrul portului ucrainean Herson, prima realizare majoră a invaziei declanșate joia trecută, iar în capitala Kiev și în alte orașe mari, forțele de ocupație au continuat bombardamentele nimicitoare.

Duminică, 27 februarie, Vladmir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 14:08 Președintele Federației Ruse Vladimir Putin a avertizat țările care se opun acțiunilor Rusiei în Ucraina „să nu exacerbeze situația”, impunând mai multe restricții asupra țării sale. Detalii aici

UPDATE 13:04 Ministerul rus al Apărării a declarat vineri, 4 martie, că atacul asupra Centralei Nucleare de la Zaporojie, din Ucraina, a fost declanșat de „regimul naționalist de la Kiev”. Detalii aici

UPDATE 12:45 Trupele ruse sunt concentrate acum pe încercuirea Kievului, transmite Ministerul Ucrainean al Apărării, citat de CNN.

UPDATE 12:36 Reactoarele de la centrala nucleară Zaporojie sunt în siguranță, a declarat șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, într-o conferință de presă.

Rafael Mariano Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), asigură că reactoarele centralei din Zaporojie sunt în siguranță, după ce armata rusă a atacat mai multe clădiri-anexă ale complexului nuclear al celei mai mari centrale nucleare din Europa.

În urma intervenției militare a izbucnit un incendiu, stins ulterior de pompierii ucraineni, însă comunitatea internațională a fost îngrijorată că s-ar putea produce un accident. Șeful AIEA a dat asigurări că în aer nu au ajuns particule de material radioactiv: „Suntem norocoși că asta nu s-a întâmplat, iar integritatea reactoarelor nu este compromisă“.

UPDATE 12:20 Militari ruși povestesc cu „furie” cum au ajuns la războiul din Ucraina: „Am fost păcăliți”. Detalii aici

UPDATE 11:55 Militarii ruși au preluat controlul asupra turnului TV din Melitopol și au început propaganda rusă, scrie presa ucraineană.

UPDATE 11:05 Viceprimarul orșului Mariupol îi îndeamnă pe liderii NATO să trimită trupe în Ucraina, spunând că Rusia nu se va opri până când nu va transforma țara într-un deșert și nu va ucide civili, scrie BBC.

Serghei Orlov a declarat pentru programul Today de la BBC Radio 4: „Nu există nicio modalitate de a-l opri pe Putin să ne omoare civilii din cer până când NATO se trezește și înțelege că nu este un conflict regional – este un război împotriva democrației, împotriva libertății, împotriva unuia dintre cele mai mari națiuni europene”.

„Se pare că [liderii NATO] nu înțeleg că Putin nu se va opri, le este frică și este păcat. Și ne așteptăm ca într-o zi liderii NATO să înțeleagă că este absolut necesar să acordăm sprijin militar direct Ucrainei pentru a opri. Domnule Putin sau cel puțin să ne închidem cerul pentru a ne proteja de amenințarea cerului”, a mai menționat Orlov.

UPDATE 11:00 Ministerul britanic al Apărării susține că Mariupol rămâne sub control ucrainean, dar este în continuare supus „atacurilor intense ale Rusiei”, scrie CNN.

UPDATE 10:38 La Mariupol nu există conexiune mobilă, electricitate, apă, căldură, anunță șeful administrației regionale de stat Donețk, Pavel Kirilenko, scrie presa ucraineană.

UPDATE 10:35 Cum a fost ucis generalul rus care comanda temutele trupe Spetsnaz. Un lunetisc ucrainean ar sta în spatele morții generalului rus. Detalii aici

UPDATE 10:00 Militarii ruși au bombardat o școală din Jitomir.

În urmă cu aproximativ 20 de minute, militarii ruși au atacat școala nr 25 din Jitomir, de fapt, jumătate din școală a fost distrusă, potrivit primarului orașului Serghei Sukhomlin.

UPDATE 9:28 Pierderile pe care le-ar fi suferit până acum Rusia: 9 166 de militari, peste 250 de tancuri și aproape 1 000 de blindate distruse.

