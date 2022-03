LIVE TEXT/ A noua zi de război în Ucraina. Presa ucraineană publică imagini dramatice de la Mariupol

​A noua zi a războiului din Ucraina a început cu o alarmă declanșată în noaptea de joi spre vineri la centrală nucleară Zaporojie, cea mai mare de acest fel din Europa, după un bombardament al trupelor ruse. Joi trupele ruse au ajuns în centrul portului ucrainean Herson, prima realizare majoră a invaziei declanșate joia trecută, iar în capitala Kiev și în alte orașe mari, forțele de ocupație au continuat bombardamentele nimicitoare.

Duminică, 27 februarie, Vladmir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 10:38 La Mariupol nu există conexiune mobilă, electricitate, apă, căldură, anunță șeful administrației regionale de stat Donețk, Pavel Kirilenko, scrie presa ucraineană.

UPDATE 10:35 Cum a fost ucis generalu care comanda temutele trupele Spetsnaz. Un sniper ucrainean ar sta în spatele morții generalului rus. Detalii aici

UPDATE 10:00 Militarii ruși au bombardat o școală din Jitomir.

În urmă cu aproximativ 20 de minute, militarii ruși au atacat școala nr 25 din Jitomir, de fapt, jumătate din școală a fost distrusă, potrivit primarului orașului Serghei Sukhomlin.

UPDATE 9:28 Pierderile pe care le-ar fi suferit până acum Rusia: 9 166 de militari, peste 250 de tancuri și aproape 1 000 de blindate distruse.

Indicative estimates of Russia’s losses as of March 4, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/d5NbS3A6aP