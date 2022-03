LIVE TEXT/ A noua zi de război în Ucraina. Mii de oameni protestează la Tbilisi față de invazia rusă în Ucraina. Accesul la Facebook a fost blocat în Rusia

​A noua zi a războiului din Ucraina a început cu o alarmă declanșată în noaptea de joi spre vineri la centrală nucleară Zaporojie, cea mai mare de acest fel din Europa, după un bombardament al trupelor ruse. Joi trupele ruse au ajuns în centrul portului ucrainean Herson, prima realizare majoră a invaziei declanșate joia trecută, iar în capitala Kiev și în alte orașe mari, forțele de ocupație au continuat bombardamentele nimicitoare.

Duminică, 27 februarie, Vladmir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

Cronologia evenimentelor din Ucraina vineri, 4 martie. LIVE TEXT:

UPDATE 20:20 Mii de oameni protestează la Tbilisi față de invazia rusă în Ucraina, transmite NEXTA.

UPDATE 20:08 În Rusia, a fost blocat accesul la rețeaua de socializare Facebook. Decizia a fost adoptată de Roskomnadzor (Serviciul Federal de Supraveghere în sfera comunicațiilor, tehnologiilor informaționale și mass-media), instituția care reglementează activitatea mass-mediei pe teritoriul Federației Ruse, transmite NEXTA.

UPDATE 20:06 Guvernul elvețian a extins vineri, 4 martie, sancțiunile împotriva Rusiei, în concordanță cu măsurile suplimentare impuse de Uniunea Europeană, restricționând exporturile și serviciile financiare către această țară după ce forțele rusești au invadat Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 19:48 Locuitorii din orașului Melitopol au ieșit vineri, 4 martie, în stradă pentru a protesta împotriva armatei ruse, transmite NEXTA.

Residents of #Melitopol took to the streets to express their protest against the invaders. pic.twitter.com/Ryv9Mu0IMD — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

UPDATE 19:45 Companiile Microsoft, Panasonic și Rolls-Royce au anunțat astăzi despre suspendarea activității subsidiarelor, serviciilor sau produselor sale din Rusia. Invazia rusească din Ucraina provoacă un exod în masă al companiilor din Rusia, inversând trei decenii de investiții ale companiilor occidentale și ale altor afaceri străine acolo. Detalii aici.

UPDATE 19:41 De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina au fost înregistrate 1006 victime civile: 331 de morți, inclusiv 19 copii; 675 de răniți, inclusiv 31 de copii, majoritatea din cauza bombardamentelor și a atacurilor aeriene lansate de forțele rusești, arată un raport al Organizației Națiunilor Unite (ONU). Detalii aici.

UPDATE 18:39 Forțele rusești au deschis focul asupra satului Marhalivka, Ucraina. În urma bombardamentelor, cinci persoane au fost ucise, inclusiv trei copii. Opt clădiri rezidențiale au fost avariate, notează unian.net.

„În urma bombardamentelor, cinci persoane au fost ucise (inclusiv trei copii), o altă femeie s-ar putea afla sub dărâmături. Lucrările de salvare continuă, au fost implicate 14 persoane și trei echipamente ale Serviciului de Stat de Urgență”, a anunțat Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.

Sursa foto: unian.net

UPDATE 18:12 Coaliția care conduce capitala Letoniei, Riga, a convenit vineri să schimbe numele străzii pe care se află ambasada Rusiei în Strada Ucrainei Independente, se arată într-un comunicat, relatează Reuters. Decizia vine după ce joi capitala Lituaniei, Vilnius, a hotărât că va schimba numele străzii pe care se află ambasada Rusiei în strada Eroii Ucrainei. Detalii aici.

UPDATE 17:36 A treia rundă a negocierilor ruso-ucrainene ar urma să aibă loc sâmbătă sau duminică, 5 sau 6 martie. Anunțul a fost făcut de consilierul prezidențial ucrainean Mihail Podolyak. Detalii aici.

UPDATE 17:29 Vladimir Putin a refuzat să aibă o conversație directă cu Vladimir Zelensky. Informația a fost anunțată de purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov. Totodată, Peskov a mai declarat că Rusia nu abandonează cererea de denazificare a Ucrainei, așa cum a raportat anterior partea ucraineană. Detalii aici.

UPDATE 17:27 Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola a mulțumit Maiei Sandu pentru „eforturile extraordinare” ale R. Moldova de ajutorare a refugiaților veninți din Ucraina, după războiul declanșat de Putin acolo. În același mesaj, Metsola punctat că Moldova trebuie sprijină în aspirațiile sale pro-europene. Detalii aici.

UPDATE 17:05 Așa-zisul Minister de Externe din regiunea transnistreană a emis o declarație prin care „solicită” R. Moldova inițierea negocierilor „în vederea reglementării civilizate și definitive a relațiilor de bună vecinătate a două state independente”, prin semnarea unui acord interstatal între Chișinău și Tiraspol. Solicitarea vine în contextul semnării cererii depuse de R. Moldova de aderare la Uniunea Europeană, anunță așa-zisele autorități din regiunea transnistreană. Detalii aici.

UPDATE 16:54 47 de persoane au fost ucise în urma atacului cu rachete lansat de armata rusă asupra unei zone rezidențiale din centrul orașului ucrainean Cernihiv, anunță serviciul de presă al Administrației Regionale de Stat Cernihiv, notează novosti.dn.ua.

UPDATE 16:53 Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, într-o convorbire telefonică de astăzi, 4 martie, l-a îndemnat pe Vladimir Putin să oprească imediat operațiunea din Ucraina, pentru a asigura accesul ajutorului umanitar, pe câmpurile de luptă, informează agenția rusă Tass.

UPDATE 16:33 Pagina web a Ziarului de Gardă a fost blocată în Rusia. Accesul restricționat la pagina de internet a Ziarului de Gardă – zdg.md – vine după ce la 1 martie Roskomnadzor a somat publicația să șteargă, în termen de o zi, un articol despre cotropirea Ucrainei de către Rusia. Pe 1 martie, Roskomnadzor a cerut operatorilor de internet să blocheze pagina web a Ziarului de Gardă, pentru publicarea unui material în versiunea rusă despre războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Detalii aici.

UPDATE 16:22 ONU anunță că, până acum, peste 1,25 milioane de persoane au părăsit Ucraina. Majoritatea refugiaților au fost acceptați în Polonia și R. Moldova, conform NEXTA.

UPDATE 16:11 În a noua zi de la începutul războiului Rusiei în Ucraina, presa internațională discută amenințarea nucleară în Ucraina. Într-un videoclip postat pe pagina sa de Twitter chiar înainte de ora locală 4 dimineața, Președintele Ucrainei a făcut un apel „la toți ucrainenii, la toți europenii, la toți oamenii care cunosc cuvântul Cernobîl”, referindu-se la accidentul dezastruos care a avut loc în 1986 la Cernobîl. Zelensky a spus: „Nu știm… unde se va termina asta”. Detalii aici.

UPDATE 16:00 Ministerul Mediului informează vineri, 4 martie, că nivelul fondului radioactiv pe teritoriul Republicii Moldova este în continuare stabil. Monitorizarea se face continuu de către Agenția de Mediu. După ce în această noapte dintre 3 și 4 martie, a fost lovită centrala nucleară de la Zaporizhia, Ucraina, și a izbucnit un incendiu la o clădire tehnică, Agenția Internațională pentru pentru Energie Atomică anunță că nivelul de radiație din zonă este stabil și continuă să-l monitorizeze. Detalii aici.

UPDATE 15:50 Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a subliniat, din nou, faptul că NATO nu va trimite în niciun caz militari în Ucraina, dar nici avioane în spațiul său aerian. De asemenea, Stoltenberg a afirmat că rușii folosesc proiectile cu submuniție (interzisă de tratatele internaționale), în ofensiva împotriva orașelor ucrainene. Detalii aici

UPDATE 15:30 Cancelarul german Olaf Scholz negociază cu președintele rus Vladimir Putin pentru organizarea coridoarelor umanitare în Ucraina. Acest lucru a fost declarat de consilierul șefului biroului președintelui ucrainean, Mihail Podolyak. Detalii aici

UPDATE 15:05 Mii de ucraineni au ieșit vineri, 4 martie, pe străzile din Melitopol, unul din orașele capturate de ruși, să protesteze față de războiul declanșat de Rusia.

Oamenii poartă steagurile Ucrainei, mesaje scrise pe pancarte și scandează „Rușine, Rușine” și „Glorie Ucrainei”.

Civilians in captured Melitopol are marching towards the townhall shouting ” Melitopol is Ukraine ” #Ukriane #UkraineRussianWar pic.twitter.com/r912R9WWl0 — Ukrainian updates (@William77619887) March 4, 2022

Ещё видео митинга в Мелитополе против российских военных в городе



Мы не отдадим фашистам нашу страну ✊ pic.twitter.com/oXNmrnCpI9 — Аслан (@antiputler_news) March 4, 2022

UPDATE 15:00 Peste 18 000 de oameni au sosit în Germania din Ucraina de la invazia rusă.

Foto: CNN

„Până acum 18.436 de refugiați din Ucraina au sosit în Germania”, a declarat Maximilian Kall, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Interne.

„Potrivit Poliției Federale din Germania, majoritatea familiilor (refugiaților) nu au bărbați – iar un număr mare dintre ei sunt femei și copii”. Kall a spus că, din totalul refugiaților, aproximativ 15.000 de persoane sunt cetățeni ai Ucrainei și aproximativ 3.000 de persoane sunt rezidenți din afara UE.

El a clarificat că „persoanele care fug din zona de război pot intra în UE – indiferent dacă sunt solicitanți de azil ucraineni sau resortisanți ai țărilor terțe”.

Majoritatea refugiaților non-ucraineni aveau reședința permanentă în Ucraina, ceea ce înseamnă că nu trebuie să treacă printr-o procedură de azil. Până în prezent, peste un milion de refugiați au fost forțați să fugă din Ucraina în doar șapte zile, potrivit Națiunilor Unite.

UPDATE 14:50 Escaladarea războiului din Ucraina îi împinge pe investitori să renunțe la acțiunile europene într-un număr record pe fondul riscurilor de inflație în creștere. Detalii aici

UPDATE 14:30 Ministerul rus al Apărării a publicat vineri, 4 martie, imagini video care arată tancuri distruse ale forțelor armate ucrainene și lansatoare Javelin despre care afirmă că au fost abandonate de armata ucraineană. Detalii aici

UPDATE 14:20 Armata ucraineană a capturat cel mai nou complex rusesc de rachete și arme aeriene. Detalii aici

UPDATE 14:08 Președintele Federației Ruse Vladimir Putin a avertizat țările care se opun acțiunilor Rusiei în Ucraina „să nu exacerbeze situația”, impunând mai multe restricții asupra țării sale. Detalii aici

UPDATE 13:30 Uniunea Europeană suspendă programele de cooperare transfrontalieră cu Rusia și Belarus. Detalii aici

UPDATE 13:04 Ministerul rus al Apărării a declarat vineri, 4 martie, că atacul asupra Centralei Nucleare de la Zaporojie, din Ucraina, a fost declanșat de „regimul naționalist de la Kiev”. Detalii aici

UPDATE 12:45 Trupele ruse sunt concentrate acum pe încercuirea Kievului, transmite Ministerul Ucrainean al Apărării, citat de CNN.

UPDATE 12:36 Reactoarele de la centrala nucleară Zaporojie sunt în siguranță, a declarat șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, într-o conferință de presă.

Rafael Mariano Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), asigură că reactoarele centralei din Zaporojie sunt în siguranță, după ce armata rusă a atacat mai multe clădiri-anexă ale complexului nuclear al celei mai mari centrale nucleare din Europa.

În urma intervenției militare a izbucnit un incendiu, stins ulterior de pompierii ucraineni, însă comunitatea internațională a fost îngrijorată că s-ar putea produce un accident. Șeful AIEA a dat asigurări că în aer nu au ajuns particule de material radioactiv: „Suntem norocoși că asta nu s-a întâmplat, iar integritatea reactoarelor nu este compromisă“.

UPDATE 12:20 Militari ruși povestesc cu „furie” cum au ajuns la războiul din Ucraina: „Am fost păcăliți”. Detalii aici

UPDATE 11:55 Militarii ruși au preluat controlul asupra turnului TV din Melitopol și au început propaganda rusă, scrie presa ucraineană.

UPDATE 11:05 Viceprimarul orșului Mariupol îi îndeamnă pe liderii NATO să trimită trupe în Ucraina, spunând că Rusia nu se va opri până când nu va transforma țara într-un deșert și nu va ucide civili, scrie BBC.

Serghei Orlov a declarat pentru programul Today de la BBC Radio 4: „Nu există nicio modalitate de a-l opri pe Putin să ne omoare civilii din cer până când NATO se trezește și înțelege că nu este un conflict regional – este un război împotriva democrației, împotriva libertății, împotriva unuia dintre cele mai mari națiuni europene”.

„Se pare că [liderii NATO] nu înțeleg că Putin nu se va opri, le este frică și este păcat. Și ne așteptăm ca într-o zi liderii NATO să înțeleagă că este absolut necesar să acordăm sprijin militar direct Ucrainei pentru a opri. Domnule Putin sau cel puțin să ne închidem cerul pentru a ne proteja de amenințarea cerului”, a mai menționat Orlov.

UPDATE 11:00 Ministerul britanic al Apărării susține că Mariupol rămâne sub control ucrainean, dar este în continuare supus „atacurilor intense ale Rusiei”, scrie CNN.

UPDATE 10:38 La Mariupol nu există conexiune mobilă, electricitate, apă, căldură, anunță șeful administrației regionale de stat Donețk, Pavel Kirilenko, scrie presa ucraineană.

UPDATE 10:35 Cum a fost ucis generalul rus care comanda temutele trupe Spetsnaz. Un lunetisc ucrainean ar sta în spatele morții generalului rus. Detalii aici

UPDATE 10:00 Militarii ruși au bombardat o școală din Jitomir.

În urmă cu aproximativ 20 de minute, militarii ruși au atacat școala nr 25 din Jitomir, de fapt, jumătate din școală a fost distrusă, potrivit primarului orașului Serghei Sukhomlin.

UPDATE 9:28 Pierderile pe care le-ar fi suferit până acum Rusia: 9 166 de militari, peste 250 de tancuri și aproape 1 000 de blindate distruse.

Indicative estimates of Russia’s losses as of March 4, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/d5NbS3A6aP — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 4, 2022

UPDATE 9:27 Actrița americană cu origini ucrainene Mila Kunis și actorul american Ashton Kutcher donează 3 milioane de dolari pentru a-i ajuta pe ucraineni. Detalii aici

UPDATE 8:54 Autoritățile ucrainene anunță că armata rusă a preluat controlul asuăra Centralei Nucleare Zaporojie. Detalii aici

UPDATE 8:43 Infrastructura esențială a centralei nucleare de la Zaporojie nu a fost afectată de incendiul din cursul nopții, anunță Agenția Internațională de Energie Atomică (IAEA).

UPDATE 8:42 Armata rusă continuă pregătirile pentru debarcarea în zonele Zatoka și Cernomorsk din regiunea Odesa. Acest lucru este raportat în informațiile operaționale ale Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei prezentate la 4 martie, ora 06:00. Detalii aici

UPDATE 8:00 Angajații Procurorului Tribunalului de la Haga, Karim Khan, au plecat în Ucraina pentru a începe o anchetă privind crimele de război ale Rusiei împotriva Ucrainei. Detalii aici

UPDATE 7:46 Premierul britanic Boris Johnson a denunţat vineri, într-un comunicat, „acţiunile iresponsabile” ale preşedintelui rus Vladimir Putin care pot „ameninţa direct securitatea întregii Europe” după bombardarea unei centrale nucleare de către forţele ruse care au invadat Ucraina.

După încheierea unei conversaţii telefonice cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky, premierul Boris Johnson a cerut organizarea unei reuniuni de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU „în următoarele ore”, scrie CNN.

UPDATE 7:41 Prințul moștenitor saudit vrea să medieze între Zelensky și Putin. Detalii aici

UPDATE 7:35 BBC este restricţionat în Rusia, relatează presa de stat. Autoritățile de comunicare din Rusia au acces limitat la serviciul rusesc al BBC din țară, relatează agenția de presă de stat RIA. Alte două posturi de știri – Meduza și Radio Liberty – au fost, de asemenea, blocate, se arată în comunicat.

UPDATE 7:16 Incendiul de la centrala nucleară Zaporojie a fost stins, au anunțat autoritățile ucrainene. Nu există victime, au mai precizat oficialii ucraineni. Detalii aici

UPDATE 6:52 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky a acuzat Moscova că recurge la „teroarea nucleară” şi că doreşte să repete dezastrul de la Cernobîl. Detalii aici

UPDATE 6:50 Un incendiu a izbucnit vineri, în jurul orei 3:00 la centrala nucleară Energodar din regiunea Zaporijie, situată în sud-estul Ucrainei, după ce forţele ruse au tras asupra uzinei, a relatat primarul oraşului, Dmitri Orlov.

