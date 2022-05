LIVE TEXT/ A 93-a zi de război în Ucraina. Șeful autoproclamatei Republici Populare Donețk promite să restabilească aeroporturile din Donețk și Mariupol

Preşedintele Ucrainei Volodimir Zelensky a acuzat Rusia de comiterea unui genocid în regiunea Donbas din estul Ucrainei. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov l-a acuzat pe preşedintele ucrainean, Volodimir Zelensky, că nu doreşte să negocieze şi Occidentul pentru că sprijină Kievul în această poziţie.

UPDATE 9:30 Șeful autoproclamatei Republici Populare Donețk, Denis Pușilin, anunță că regiunea planifică să restabilească aeroporturile din Donețk și Mariupol, scrie RIA Novosti.

UPDATE 9:15 Ministerul britanic al Apărării anunță că forțele terestre ruse își continuă eforturile de a încercui orașele Severodonețk și Lisiciansk, cucerind mai multe sate la nord-vest de Popasnaia.

Rusia nu renunță la obiectivul de a ocupa teritoriul sudic al Ucrainei, în acest sens, în ultimele zile, Rusia pare să fi scos din depozit tancuri T-62 vechi de 50 de ani și să le fi trimis în zona de operațiuni a grupului.

