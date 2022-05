LIVE TEXT/ A 78-a zi de război în Ucraina. Zelensky a avut o discuție telefonică cu președintele Finlandei: „L-am felicitat pentru decizia țării de a adera la NATO”

Este a 78-a zi de război în Ucraina. Doi civili au fost răniți miercuri, 11 mai, în bombardamentele rusești din regiunea Donețk. Cinematograful Tampere din Kiev a fost incendiat. Deocamdată, autoritățile ucrainene nu au comentat incidentul. Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW) susține că trupele ruse nu au făcut miercuri niciun progres semnificativ în Ucraina, iar forțele ucrainene au continuat să câștige teren la nord-est de Harkiv.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 14:23 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a avut o discuție telefonică cu președintele Finlandei, Sauli Niinisto.

Zelensky l-a felicitat pe Niinisto pentru decizia Finlandei de a adera la NATO.

UPDATE 14:04 Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că extinderea NATO nu contribuie la securitatea în Eurasia. Aderarea Finlandei la alianță fiind o amenințare pentru Rusia, transmite TASS, agenție de presă afiliată Kremlinului.

El a spus că Rusia va elabora „măsuri” pentru a-și asigura „securitatea”.

Reacția Kremlinului vine după ce președintele finlandez Sauli Niinisto și prim-ministra finlandeză Sanna Marin au dat undă verde țării pentru a se alătura alianței militare NATO. Într-o declarație comună, oficialii au subliniat că Finlanda trebuie să solicite aderarea la alianța militară NATO „fără întârziere”.

UPDATE 13:11 Potrivit Biroului Înaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului, de la debutul războiului provocat de Rusia în Ucraina, au fost înregistrate 7.256 de victime civile, printre care 3.496 de morți și 3.760 de răniți.

Printre persoanele care au fost ucise se numără 1.268 de bărbați, 821 de femei, 76 de fete și 93 de băieți, precum și 69 de copii.

Printre răniți se numără 537 de bărbați, 407 femei, 87 de fete și 94 de băieți, precum și 167 de copii.

UPDATE 11:57 Trupele ruse au lansat joi dimineață, 12 mai, o rachetă de croazieră asupra orașului ucrainean Zaporojie. Potrivit autorităților ucrainene, o clădire a luat foc.

Deocamdată, nu au fost raportate victime.

UPDATE 11:36 Serghei Volina, comandant ucrainean interimar al Brigăzii 36, blocat în uzina Azovstal din Mariupol, i-a cerut ajutor miliardarului american Elon Musk.

„Elon Musk, oamenii spun că ai venit de pe altă planetă pentru a-i învăța pe oameni să creadă în imposibil. Planetele noastre sunt una lângă alta, pentru că eu trăiesc acolo, unde este aproape imposibil să supraviețuiești. Ajută-ne să plecăm din Azovstal într-o altă țară. Dacă nu tu, atunci cine? Dă-mi un semn”, a spus militarul ucraineană într-o postare pe pagina sa de Twitter.

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint.