Este a 78-a zi de război în Ucraina. Doi civili au fost răniți miercuri, 11 mai, în bombardamentele rusești din regiunea Donețk. Cinematograful Tampere din Kiev a fost incendiat. Deocamdată, autoritățile ucrainene nu au comentat incidentul. Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW) susține că trupele ruse nu au făcut miercuri niciun progres semnificativ în Ucraina, iar forțele ucrainene au continuat să câștige teren la nord-est de Harkiv.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 10:25 Acțiunile Rusiei în Ucraina și în străinătate reprezintă cea mai mare amenințare la adresa stabilității globale, a declarat joi, 12 mai, președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, transmite CNN.

„Rusia este astăzi cea mai directă amenințare la adresa ordinii mondiale, prin războiul barbar împotriva Ucrainei și prin pactul său îngrijorător cu China, precum și prin apelul lor la relații internaționale noi și foarte arbitrare”, a declarat Ursula von der Leyen jurnaliștilor, după discuțiile cu premierul japonez Fumio Kishida și cu președintele Consiliului European, Charles Michel, la Tokyo.

Charles Michel și Ursula von der Leyen se află la Tokyo pentru cel de-al 28-lea summit UE-Japonia, în timpul căruia sprijinul acordat Ucrainei a fost un punct important pe ordinea de zi.

„Cooperarea noastră în Ucraina este esențială în Europa, dar este importantă și în Pacific și dorim, de asemenea, să ne aprofundăm consultările cu privire la o China mai asertivă”, a declarat Charles Michel.

Michel a mai spus că „cei responsabili de crime de război trebuie să fie și vor fi aduși în fața justiției”.

Ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina, Japonia și Uniunea Europeană au impus o serie de sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv înghețarea activelor președintelui rus Vladimir Putin și ale membrilor familiei sale.

UPDATE 10:10 Rusia își retrage unitățile militare din regiunea Harkiv, după pierderi grele, și își reorganizează forțele în orașul Izium, anunță Ministerul britanic al Apărării.

„Forțele ucrainene își continuă contraatacurile la nord de Harkiv, recucerind mai multe orașe și sate spre granița cu Rusia. Prioritatea operațiunilor Rusiei în Donbas a făcut ca unitățile staționate în regiunea Harkiv să fie vulnerabile în fața forțelor de contraatac ucrainene mobile și foarte motivate”, se arată într-un raport al ministerului.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/uVTQA0NbhY



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8ArBHMQinJ