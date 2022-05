LIVE TEXT/ A 75-a zi de război în Ucraina. Un consilier local susține că trupele ruse din Mariupol se pregătesc să folosească arme chimice pe 11 mai

Șaizeci de persoane sunt date dispărute după ce o școală în care se refugiau a fost bombardată sâmbătă de ruși în regiunea Lugansk din estul Ucrainei. Marea Britanie a anunţat impunerea de noi sancţiuni comerciale împotriva Rusiei şi Belarusului, în scopul perturbării invaziei militare ruse în Ucraina. În același timp, Kremlinul se pregătește să celebreze luni, 9 mai, Ziua Victoriei, iar pregătirile pentru paradă sunt în toi.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Luni, 9 mai. LIVE TEXT:

UPDATE 17:23 Trupele ruse din Mariupol se pregătesc să folosească arme chimice pe 11 mai, susține consilierul local din Mariupol, Oleksandr Lashyn.

Potrivit lui Lashyn, uzina Azovstal ar urma să fie ținta atacului rusesc.

UPDATE 16:52 Aflat într-o vizită la Odesa, mare oraş din sudul Ucrainei, preşedintele Consiliului European Charles Michel a fost forţat să se pună la adăpost din cauza unor tiruri cu rachetă, susține un responsabil al UE.

Publicitate

În timpul unei întâlniri între Charles Michel şi premierul ucrainean Denis Shmygal, „participanţii au trebuit să întrerupă reuniunea pentru a se pune la adăpost pentru că regiunea Odesa a fost lovită din nou de rachete”.

UPDATE 16:10 Ucraina a completat a doua parte a chestionarului pentru obținerea statutului de candidat la UE. Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a avut o întrevedere în format video-conferință cu președinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, în cadrul căreia a informat-o despre completarea chestionarului. Detalii aici

UPDATE 15:41 Președintele Consiliului European, Charles Michel, anunță că a ajuns luni, 9 mai, în Odesa unde sărbătorește Ziua Europei. Anterior, autoritățile ucrainene au declarat că forțele ruse au lansat 4 rachete de croazieră asupra regiunii Odesa.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that „you can feel Europe.”



And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.



You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb — Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022

UPDATE 15:25 Președintele rus, Vladimir Putin, participă la marșul Regimentului Nemuritor, care are loc în centrul Moscovei.

UPDATE 14:35 Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a cerut preşedintelui rus Vladimir Putin să pună capăt imediat războiului din Ucraina şi să reia negocierile de pace.

Publicitate

„Îi cer din nou preşedintelui Putin, cu ocazia zilei de 9 mai (ziua victoriei împotriva Germaniei naziste – n.r.), să pună capăt imediat războiului, să-şi retragă trupele din Ucraina şi să înceapă negocierile de pace. Rămânem fermi de partea Ucrainei şi vom continua să ajutăm ţara să-şi manifeste dreptul la autoapărare”, a declarat Stoltenberg pentru cotidianul german Die Welt.

UPDATE 14:00 Grupul de hackeri Anonymous anunță luni, 9 mai, că a spart televiziunile de stat rusești de „Ziua Victoriei” pentru a difuza un mesaj despre războiul din Ucraina.

Hackerii „Anonymous” au schimbat numele fiecărui program difuzat de televiziunile rusești în „Pe mâinile voastre este sângele a mii de ucraineni și a sutelor de copii ai lor uciși. Televiziunile și autoritățile mint. Nu războiului”.

UPDATE 13:30 Ambasadorul Federației Ruse în Polonia, Serghei Andreev, a fost stropit luni, 9 mai, cu vopsea roșie în timpul depunerii unor jerbe de flori la cimitirul soldaților sovietici cu prilejul „Zilei Victoriei”, scrie Ria Novosti.

Ministerul rus de Externe susține că prin această acțiune „fanii neonazismului și-au arătat adevărata lor față”.

UPDATE 13:22 Nexta a publicat imagini după atacul cu rachete rusești asupra regiunii Odesa.

While #Putin laid down flowers to the city of #Odesa at the Victory ceremony in #Moscow, four Oniks rockets were fired at the #Odesa region from the territory of annexed #Crimea. pic.twitter.com/4GWpuAC5ef — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2022

UPDATE 12:28 Japonia va impune „în principiu” un embargo asupra importurilor de petrol din Rusia, ca parte a deciziei liderilor G7 de a contracara invazia Rusiei în Ucraina, a declarat premierul japonez Fumio Kishida, după o întâlnire online a liderilor G7 duminică.

„Unitatea G7 este esenţială în acest moment şi, pe baza declaraţiei liderilor G7, am decis, în principiu, să impunem un embargo asupra petrolului rusesc”, a declarat premierul japonez Kishida, luni.

El a subliniat că a fost o „decizie grea”, deoarece Japonia „se bazează pe importuri în ceea ce priveşte majoritatea resurselor sale energetice”.

UPDATE 11:25 Armata rusă a lansat 4 rachete de croazieră în regiunea Odesa, susțin oficialii ucraineni.

Publicitate

„Regiunea Odesa a fost lovită de patru rachete de tip Onyx din sistemul de rachete Bastion din Crimeea. Inamicul continuă să distrugă infrastructura din regiune și să exercite presiune psihologică asupra populației civile”, se menționează în mesajul postat de Consiliul Local din Odesa.

UPDATE 11:16 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că peste 25 600 de soldați ruși ar fi fost uciși, răniți sau capturați de la debutul războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina.

Ce trupe și echipamente militare ar fi pierdut Rusia – bilanțul publicat de Armata Ucrainei:

25.650 de soldați

1.145 de tancuri

2.764 de vehicule blindate de luptă

513 sisteme ale artileriei

185 de sisteme de lansare multiplă de rachete de artilerie MLRS

Sisteme antiaeriane – 87

199 de avioane

158 de elicoptere

1.970 de vehicule

12 vase/bărci/nave

94 de rachete de croazieră

UPDATE 10:28 „Rusia a uitat tot ce era important pentru învingătorii celui de-al Doilea Război Mondial”, a acuzat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky, în contextul în care Rusia sărbătoreşte, la 9 mai, victoria asupra Germaniei naziste.

„Rusia a uitat tot ce era important pentru învingătorii celui de-al Doilea Război Mondial. Dar Ucraina şi întreaga lume liberă o vor aminti”, a menționat Zelensky.

UPDATE 10:00 Ministerul britanic al Apărării transmite luni, 9 mai, că la începutul invaziei sale în Ucraina, Rusia și-a promovat public capacitatea de a efectua lovituri chirurgicale și de a limita daunele colaterale. Regimul de la Moscova afirma în primele zile ale războiului că orașele ucrainene vor fi, prin urmare, ferite de bombardamente.

Londra spune însă că stocul de muniții ghidate de precizie al rușilor a fost probabil epuizat puternic, deoarece conflictul continuă dincolo de așteptările rusești de dinainte de război.

Invazia Ucrainei de către Rusia a dezvăluit deficiențe în capacitatea Moscovei de a efectua lovituri de precizie la scară largă. Rusia a supus localitățile și orașele Ucrainei unor bombardamente intense și nediscriminatorii, cu puțin sau deloc respect pentru victimele civile, mai notează britanicii.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 09 May 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/ZS4aYLi4O3



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9AdJqkOLMg — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 9, 2022

UPDATE 9:23 Oficiul procurorului general al Ucrainei anunță că de la începutul războiului, în Ucraina au murit 226 copii, iar 415 au fost răniți. Conforma autorităților ucrainene, rușii au bombardat și 1 635 de instituții de învățământ: 126 dintre acestea au fost complet distruse.

UPDATE 8:52 Pe rețelele de socializare au fost publicate imagini video de la parada din Ekaterinburg. Participanții la paradă afișează celebrul semn „Z”, simbol al invaziei.

Participants of the military parade in #Yekaterinburg wear the „Z” symbol.



Source: Саша Зубковский / It’s My City. pic.twitter.com/V8sfOpfj7h — NEXTA (@nexta_tv) May 9, 2022

Imagini video de la parada din Novosibirsk:

Habarovsk:

Foto: RIA Foto: RIA Foto: RIA Foto: RIA Foto: RIA Foto: RIA

UPDATE 8:50 În mai multe orașe din Federația Rusă sunt organizate parade. Paradele vor fi organizate în 28 de orașe, la evenimente urmând să participe 65 000 de oameni, 2 400 de vehicule militare și 400 de avioane. Ceremoniile sunt în plină desfășurare la Vladivostok, în Siberia de est.

UPDATE 8:30 Armata ucraineană a anunţat că Rusia desfăşoară 6 nave şi 2 submarine în apropierea Ucrainei în Marea Neagră.

Comandamentul Operaţional Sud al Ucrainei a raportat pe 8 mai că navele sunt pregătite pentru luptă şi sunt echipate cu peste 50 de rachete de croazieră.

UPDATE 8:10 Guvernul britanic a anunţat o nouă serie de sancţiuni comerciale împotriva Rusiei şi Belarusului din cauza invaziei Ucrainei, inclusiv interdicţii de export vizând industria rusă şi taxe vamale mai mari, în special pentru paladiu.

UPDATE 8:00 60 de persoane au fost ucise sâmbătă în bombardamentul asupra unei şcoli din regiunea Lugansk din estul Ucrainei, a anunțat duminică preşedintele ucrainean, Volodimir Zelensky.

„Chiar ieri, în satul Bilohorivka, în regiunea Luhansk, o bombă rusească a ucis 60 de civili”, a afirmat Volodimir Zelenski în cursul unei intervenţii prin videoconferinţă la summitul G7.

„Încercau să-şi găsească refugiu în clădirea unei şcoli obişnuite, care a fost vizată însă de o lovitură aeriană rusească”, a adăugat el.

Ucrainenii au continuat seria de atacuri asupra Insulei Șerpilor, efectuând o riscantă operațiune de bombardament a pozițiilor rusești cu două Su-27, dar și lovituri cu Bayraktar ce au distrus încă două nave Raptor și un elicopter Mi-8 ce tocmai debarca trupe pe stânca cu o lățime de 600 de metri ce pare să fi devenit o miză mare în această fază a războiului.

Felicitarea transmisă de Putin:

Președintele rus Vladimir Putin a transmis felicitări, cu ocazia celei de-a 77-a aniversări a victoriei din Al Doilea Război Mondial, liderilor și popoarelor din mai multe țări, cu o mențiune specială pentru Ucraina și Georgia, unde a fost felicitat doar poporul, nu și conducerea.

În ajunul Zilei Victoriei, președintele rus Vladimir Putin a transmis mesaje de felicitare liderilor Republicilor Populare Donețk și Lugansk, a informat serviciul de presă de la Kremlin, scrie TASS.

„În telegramele sale de felicitare <…> liderul rus a remarcat că astăzi militarii noștri, ca și strămoșii lor, luptă umăr la umăr pentru eliberarea țării lor natale de mizeria nazistă, exprimându-și încrederea că, la fel ca în 1945, victoria va fi ale noastre”, se arată în mesaj.

Potrivit mesajului de la Kremlin citat de TASS, felicitările au fost transmise liderilor și popoarelor din Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Republica Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Abhazia, Osetia de Sud, Republica Populară Donețk și Republica Populară Lugansk, precum și popoarelor Georgiei și Ucrainei.

ZdG a urmărit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia:

Publicitate