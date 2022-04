Sâmbătă, 30 aprilie, este a 66-a zi de război în Ucraina. Trupele ruse continuă să bombardeze regiunea Lugansk. Pe 29 aprilie, în urma bombardamentelor rusești, 20 de clădiri rezidențiale și două școli din Lugansk au fost distruse. Potrivit datelor ONU, până la 29 aprilie, aproximativ 2.899 de persoane au fost ucise, iar alte 3.235 au fost rănite în timpul războiului din Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 18:00 În Odesa, se raportează trei explozii! A fost emisă o alertă aeriană.

UPDATE 17:53 Rusia și Ucraina au făcut schimb de prizonieri. Vicepremiera Ucrainei, Irina Vereșciuk, a anunțat că sâmbătă, 30 aprilie, 14 ucraineni: 7 militari și 7 civili revin acasă.

„Pentru mine, acest schimb este special: una dintre militari este în luna a cincea de sarcină”, a anunțat Vereșciuk.

UPDATE 16:00 Celebra actriță de la Hollywood, Angelina Jolie, a fost văzută sâmbătă, 30 aprilie, într-o cafenea din orașul ucrainean Lvov. Presa ucraineană scrie că actrița, împreună cu colegii de la ONU, organizează asistență umanitară.

UPDATE 15:30 Peste 100 de copii din orașul ucrainean Borodianka, regiunea Kiev, au fost trimiși în Italia pentru odihnă și reabilitare, anunță curatorul direcției umanitare a armatei regionale de la Kiev, Aleksei Kuleba. În Italia, copii vor putea să studieze, să se perfecționeze și să se relaxeze, a mai menționat Kuleba.

UPDATE 15:00 Trupele ruse au bombardat orașului Dobropolie, din regiunea Donețk: au fost rănite 7 persoane, inclusiv trei copii, anunță Ministerul de Interne din Ucraina.

UPDATE 14:50 Aproximativ 600 de oameni au fost evacuați din satul eliberat Russkaia Lozovaia, regiunea Harkov. Russkaia Lozovaia timp de două luni a fost sub ocupație rusă și a fost eliberat pe 29 aprilie.

Potrivit liderului partidului „Corpul Național” Andrei Bilețki, evacuarea populației civile a fost posibilă datorită forțelor speciale din „Azov”.

UPDATE 14:00 În orașul ucrainean Energodar, ocupat de trupele Rusiei, se introduce plata în ruble rusești: există deja magazine de unde produsele aduse din Crimeea, Belarus și Rusia pot fi cumpărate pentru ruble, anunță pe canalul său de Telegram compania nucleară ucraineană de stat Energoatom.

UPDATE 13:45 De la începutul invaziei ruse, în Ucraina au murit 219 de copii, iar 398 au fost răniți, anunță sâmbătă, 30 aprilie, Oficiul Procurorului General al Ucrainei.

Datele prezentate de autoritățile ucrainene arată că, cele mai multe victime în rândul copiilor sunt în Donețk – 139, Kiev – 115, Harkov – 95, Cernihiv – 68, Herson – 44, Nikolaev – 43, Lugansk – 37, Zaporojie – 27, Sumî – 17, Jitomir – 15.

De asemenea, Procuratura generală a Ucrainei anunță că, în urma bombardamentelor rusești, 1570 de instituții de învățământ au fost avariate, iar 111 dintre ele sunt complet distruse.

UPDATE 12:45 Trupele ruse au bombardat noaptea trecută orașul Harkov. Apartamentele a două clădiri rezidențiale cu 9 etaje au luat foc: un bărbat a fost rănit. De asemenea, a fost lovită și clădirea unui spital, anunță Serviciul pentru situații de urgență din Harkov.

UPDATE 12:30 35 de oameni, inclusiv copii, au fost evacuați sâmbătă din Lisiciansk, iar cinci – din Severodonețk, anunță șefului administrației regionale din Lugansk, Serghei Gaidai.

„În ciuda riscurilor crescute, evacuăm în fiecare zi. Ieri s-au pierdut două autobuze în Popasna, recent unul – în Rubijne. Dar este mai important să ducem cât mai mulți compatrioți în regiunile sigure ale țării. (…) În total, 40 de oameni au plecat deja în alte regiuni pe 30 aprilie. Evacuarea este în curs”, a declarat Gaidai.

UPDATE 11:30 Trupele ruse au tras focuri de armă asupra autobuzelor de evacuare, potrivit șefului administrației regionale din Lugansk, Serghei Gaidai.

„Ieri am evacuat 31 de persoane din Popasna. Au fost mult mai mulți oameni care au dorit să se evacueze, așa că au mai fost trimise două autobuze în oraș. Se știe că au ajuns în localitate și au intrat sub focul inamicului. Nu avem legătură cu oamenii care se aflau în vehicul și care au organizat evacuarea”, a declarat Nikolai Khanatov, șeful administrației militare a orașului.

UPDATE 11:00 Ministerul rus al Apărării anunță că, în timpul nopții, trupele ruse au lovit cu rachete de înaltă precizie cinci ținte militare ale Ucrainei, inclusiv depozite de muniție și combustibil din apropierea localităților Berezovoe, Vozdvijenka, Pokrovskoe și Barvenkovo.

De asemenea, Moscova susține că aviația rusă a lovit nouă zone de concentrare a forțelor militare și a echipamentelor militare ucrainene: „peste 120 de oameni au fost uciși, patru tancuri și șase vehicule blindate au fost distruse”.

UPDATE 10:36 În regiunea Donețk, în urma bombardamentelor rusești, au fost uciși patru civili, inclusiv un copil.

Poliția din regiunea Donețk menționează că opt civili au fost răniți, inclusiv copii. Au fost bombardment 12 localități, fiind avariate 36 de clădiri, inclusiv o școală, un spital și clădiri rezidențiale.

UPDATE 10:00 Autoritățile ucrainene susțin că 23 200 de soldați ruși au murit în Ucraina de la începutul războiului.

UPDATE 9:40 În urma atacului cu rachete asupra regiunii Dnepropetrovsk a fost lovit un depozit al unei ferme. Nu au fost victime.

UPDATE 9:24 Ministerul britanic al Apărării – despre situația din Ucraina la 30 aprilie 2022.

Rusia speră să rezolve problemele care au oprit anterior invazia – prin concentrarea forțelor, precum și prin îmbunătățirea logisticii și a controlului asupra trupelor.

Rusia a fost nevoită să consolideze și să redistribuie unitățile epuizate în ofensiva nereușită din nord-estul Ucrainei. Multe dintre aceste unități suferă, probabil, din cauza moralului scăzut.

Armatei rusești îi lipsește încă coordonarea tactică și sprijinul aerian. Din această cauză, Rusia nu a putut să-și realizeze pe deplin planurile, în ciuda progreselor locale.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 April 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/TU1DzgHpEu



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mfMgJGMqAL