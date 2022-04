LIVE TEXT/ A 64-a zi de război în Ucraina. Zelensky susține că Ucraina este pregătită pentru negocieri urgente în vederea evacuării civililor de la Azovstal

A 64-a zi de război în Ucraina a început cu o explozie în oraşul Herson, ocupat de ruşi, lângă turnul principal de televiziune din centrul oraşului. Rusia susține că Ucraina a tras trei rachete în oraş, care se află sub ocupaţie rusă de la începutul lunii martie. Secretarul general al ONU Antonio Guterres vizitează joi localitățile Bucha, Irpin și Borodyanka, de lângă Kiev, în cadrul primei sale vizite de la începutul invaziei ruse.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Joi, 28 aprilie. LIVE TEXT:

UPDATE 21:50 Autoritățile ucrainene susțin că trupele ruse au lansat trei rachete asupra orașului Kiev. Potrivit lui Anton Gherașcenko, un consilier al ministrului de Interne al Ucrainei, armata ucraineană a distrus una dintre rachete.

„Nenorociții de ruși au tactici. Acestea lansează trei rachete spre o țintă în același timp pentru a fi greu de doborât. Nu mai cerem NATO să ne închidă spațiul aerian. Dar dați-ne sisteme puternice de apărare aeriană care să ne permită să doborâm rachetele de croazieră și avioanele ticăloșilor ruși!”, a spus Gherașcenko.

UPDATE 21:40 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky susține că Ucraina este pregătită pentru negocieri urgente în vederea evacuării civililor de la Azovstal și pentru punerea imediată în aplicare a acordurilor încheiate, transmite unian.net.

Declarațiile au fost făcute de Zelensky în timpul unei ședințe comune cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), António Guterres.

Zelensky i-a mulțumit lui Guterres pentru poziția sa față de războiul provocat de Rusia în Ucraina.

„Apreciem încercările dvs. de a angaja mecanisme bune de serviciu pentru a detensiona situația. Trebuie să folosim fiecare șansă pentru a obține pacea. Este important că astăzi secretarul general s-a convins personal de crimele de război ale Rusiei în Ucraina, vizitând suburbiile Kievului”, a spus el.

Președintele ucrainean a adăugat că s-a discutat și subiectul înființării unui tribunal internațional special pentru a investiga „crimele de război comise de Rusia în Ucraina”.

„Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului, la rândul său, ar trebui să continue să documenteze toate crimele comise de Federația Rusă, de armata rusă. Adevărul este că invazia rusă a adus tot atâtea crime împotriva civililor, împotriva orașelor pașnice, câte a văzut Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Și este foarte important că domnul Guterres a ridicat la Moscova problema evacuării oamenilor noștri din orașul Mariupol. În special, de la uzina Azovstal”, a declarat Zelensky.

UPDATE 21:10 Mihail Podoleak, consilier al președintelui ucrainean, susține că atacurile cu rachete rusești, la Kiev, au loc în timpul vizitei oficiale a secretarului general al ONU.

„Zilele trecute, Antonio Guterres stătea la o masă lungă la Kremlin, iar astăzi se aud explozii la un kilometru distanță de el. Carte poștală de la Moscova? Vă amintiți de ce Rusia mai deține încă un loc în Consiliul de Securitate al ONU?”, a spus Podoleak într-o postare pe pagina sa de Twitter.

Ракетні удари по центру столиці під час офіційного візиту Генерального секретаря @UN. Ще позавчора @antonioguterres сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні в кілометрі від нього лунають вибухи. Листівка з Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022

UPDATE 20:57 Presa ucraineană scrie că explozii au fost auzite și în districtul Shevchenkovsky din Kiev.

Sursa foto: novosti.dn.ua

UPDATE 20:45 Explozii puternice au fost auzite miercuri seară în cartierul Lukyanivka din Kiev. Anunțul a fost făcut de Anton Gherașcenko, un consilier al ministrului de Interne al Ucrainei, scrie unian.net.

„Două explozii puternice tocmai au avut loc la Lukyanivka, Kiev”, a spus el.

UPDATE 20:20 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei susține că armata ucraineană a preluat controlul deplin asupra satului Kutuzivka din regiunea Harkiv.

Potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, armata rusă a desfășurat până la cinci divizii de sisteme de apărare antirachetă Iskander-M pe teritoriul regiunii Belgorod, în direcția Slobozhansky. Conform acestuia, forțele ruse continuă să își regrupeze trupele.

„Unitățile inamice au încercat o ofensivă împotriva pozițiilor forțelor de apărare ucrainene în direcția Drujkivka și Dolgenkoye. Nu au avut succes, au suferit pierderi și s-au retras. De asemenea, invadatorii au încercat fără succes să preia controlul asupra principalelor instalații din Kamyshevakha”, susțin autoritățile ucrainene.

UPDATE 19:34 Secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, a declarat astăzi că alianța este pregătită să sprijine Ucraina împotriva invaziei rusești într-un război care ar putea dura „luni și ani”, transmite CNN.

„Vom continua să exercităm presiuni maxime asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului prin impunerea de sancțiuni, prin acordarea de sprijin economic, dar și militar Ucrainei, și trebuie să fim pregătiți pe termen lung”, a declarat Stoltenberg în cadrul unui summit NATO.

„Este o situație foarte imprevizibilă și delicată în Ucraina. Dar există posibilitatea ca acest război să se prelungească și să dureze luni și ani de zile”, a adăugat el.

Stoltenberg a mai spus că aliații NATO se pregătesc să ajute Kievul să avanseze de la un „echipament vechi din epoca sovietică la arme și sisteme standard moderne”, dar a adăugat că acest lucru „va necesita mai multă pregătire”.

SUA și unele țări europene, printre care Olanda și Franța, au anunțat recent că vor furniza Ucrainei obuziere, arme cu rază lungă de acțiune, pentru a o ajuta să se apere împotriva Rusiei.

Germania a declarat că va furniza tancuri antiaeriene Ucrainei, încercând astfel să devieze criticile potrivit cărora guvernul a fost lent în furnizarea de echipamente militare către această țară devastată de război.

UPDATE 18:53 Viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk, anunță că astăzi a avut loc un nou schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina.

„Astăzi, 45 de cetățeni ucraineni au fost eliberați din captivitatea rusă. 13 ofițeri și 20 de soldați (dintre care 5 au fost răniți). De asemenea, 12 civili de-ai noștri se întorc acasă”, a declarat Vereșciuk.

Anterior, într-un schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina au fost eliberați 19 cetățeni ucraineni: 10 militari și 9 civili.

UPDATE 18:20 Administrația Biden va trimite Congresului SUA o solicitare de finanțare suplimentară de 33 de miliarde de dolari pentru a sprijini Ucraina, în timp ce Rusia își continuă „războiul brutal și necruțător”. Cererea include fonduri pentru securitate, ajutor economic și umanitar, scrie CNN.

Cererea de 33 de miliarde de dolari include 20,4 miliarde de dolari solicitați pentru asistență militară și de securitate și 8,5 miliarde de dolari pentru asistență economică, a declarat un oficial de rang înalt al administrației pentru CNN.F

UPDATE 17:43 Trupele ruse au bombardat un spital militar de pe teritoriul combinatului siderurgic Azovstal, anunță batalionul Azov.

„Toată noaptea, rușii au lansat masiv bombe de aviație de mai multe tone asupra spitalului militar situat pe teritoriul uzinei Azovstal din Mariupol, unde se află apărătorii răniți. După ce au făcut deja ravagii, au început să bombardeze fără milă ruinele cu artileria de la bordul navelor”, anunță batalionul.

În urma atacului, sala de operație a spitalului improvizat a fost distrusă, făcând imposibilă acordarea de ajutor răniților.

UPDATE 16:55 Kremlinul insistă asupra faptului că livrările de arme grele Ucrainei de către ţările occidentale constituie o ameninţare pentru securitatea continentului european. Declarațiile au fost făcute joi de către purtătorul de cuvânt la Kremlinului, Dmitri Peskov, scrie TASS.

„În sine, tendinţa de a pompa arme, inclusiv grele, în Ucraina şi în alte ţări reprezintă o acţiune care ameninţă securitatea pe continent şi provoacă instabilitate”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, în conferinţa sa de presă zilnică.

UPDATE 16:23 Consilierul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelensky, Mihailo Podolyak, susține că Ucraina „are dreptul” să lovească ţinte militare ruse. Podolyak sugerează astfel că Kievul ar putea efectua atacuri pe teritoriul rus.

„Rusia a atacat Ucraina şi a ucis civili. Ucraina se va apăra prin toate mijloacele, inclusiv prin atacuri vizând depozite şi baze ale asasinilor ruşi. Lumea recunoaşte acest drept”, subliniază într-un mesaj postat pe Twitter negociatorul-şef ucrainean.

Ukraine should decide whether to strike 🇷🇺 military facilities, @SecBlinken said. Russia has attacked 🇺🇦 and killing civilians. Ukraine will defend itself in any way, including strikes on the warehouses and bases of the killers 🇷🇺. The world recognizes this right. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022

UPDATE 16:05 Finlanda și Suedia vor putea adera rapid la NATO în cazul în care vor decide să ceară aderarea la alianța militară occidentală, a declarat joi, 28 aprilie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Detalii aici

UPDATE 15:30 Coordonatoarea ONU în Ucraina, Osnat Lubrani, anunţă joi, 28 aprilie, că efectuează o vizită în sudul Ucrainei, cu scopul de a pregăti o încercare de evacuare a oraşului Mariupol, controlat aproape în înregime de către armata rusă.

„Mă duc la Zaporijjea ca să pregătesc evacuarea sperată la Mariupol”, anunţă într-un mesaj postat pe Twitter Osnat Lubrani.

The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) April 28, 2022

UPDATE 15:00 Camera inferioară a Parlamentului Germaniei, Bundestag, a aprobat, joi, cu o majoritate incontestabilă, o petiţie de sprijin pentru Ucraina, care susţine acordarea de armament Kievului, inclusiv arme grele, cu scopul de a reprima atacurile ruseşti, relatează Reuters.

„Pe lângă izolarea economică amplă şi eliminarea Rusiei de pieţele internaţionale, cel mai important şi eficient mijloc de a opri invazia rusă este intensificarea şi accelerarea livrării de arme eficiente şi sisteme complexe, inclusiv arme grele”, se arată în petiţie.

UPDATE 14:06 Kremlinul califică incidentele din ultimele zile din regiunea transnistreană drept „acte de terorism” și solicită investigarea amănunțită a incidentelor. Declarațiile au fost făcute joi, 28 aprilie, de către purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Detalii aici

UPDATE 13:45 Războiul din Ucraina va continua până când „Rusia va decide să îi pună capăt” şi când va exista „posibilitatea semnării unui acord politic serios”, între cele două părţi beligerante, a declarat, miercuri, secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres.

„Războiul nu se va încheia cu întâlniri. Războiul se va încheia atunci când Federaţia Rusă va decide să îi pună capăt şi atunci când va exista – după o încetare a focului – posibilitatea semnării unui acord politic serios. Putem avea toate întâlnirile, dar nu vor pune capăt războiului”, a afirmat Guterres.

UPDATE 12:30 Forţele ucrainene de apărare din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, pe ţărmul Mării Negre, au consolidat frontiera de stat cu R. Moldova, după incidentele care au avut loc în ultimele zile în regiunea transnistreană. Măsura a fost luată pe fondul „unei serii de provocări ruse în autoproclamata republică separatistă Transnistria”, a declarat joi Serhii Bratciuk, purtător de cuvânt al administraţiei militare regionale din Odesa. Detalii aici

UPDATE 11:40 Statul major al forțelor armate ale Ucrainei raportează joi, 28 aprilie, pierderile provocate trupelor rusești. Potrivit autorităților ucrainene, în 64 de zile, Rusia a pierdut 22 800 de soldați, 970 tancuri și 2 389 de vehicule blindate.

Rușii au înregistrat pierderi serioase la capitolul logistică:

431 sisteme de artilerie

151 sisteme de rachete de artilerie

72 sisteme antiaeriene

187 avioane

1 545 elicoptere

215 drone

8 bărci/nave

UPDATE 11:20 Jurnalista din Rusia, Maria Ponomarenko, care lucrează pentru portalul de știri RusNews și care în martie curent a relatat despre atacul aerian al forțelor ruse asupra teatrului din Mariupol, unde se refugiase sute de ucraineni, a fost plasată în arest în izolator pentru două luni, până pe 20 iunie. O decizie în acest sens a fost pronunțată la 27 aprilie de un tribunal din Rusia, scrie TASS. Detalii aici

Tribunalul din districtul Oktiabrski s-a pronunţat asupra impunerii măsurii preventive de reţinere a Mariei Ponomarenko. Jurnalista arestată este acuzată că a difuzat public informaţii false despre activităţile forţelor armate ale Federaţiei Ruse.

UPDATE 10:51 Peste 8 600 de presupuse crime de război comise de trupele ruse în Ucraina sunt în curs de investigare, a anunțat Parchetul General al Ucrainei într-o postare pe Twitter.

8 653 de cazuri ale crimelor de război comise de Rusia în Ucraina au fost raportate şi s-a confirmat că 217 de copii au fost ucişi, iar alţi 393 au fost răniţi, fără a lua în considerare zonele active de conflict, menționează Parchetul General al Ucrainei.

UPDATE 10:30 Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, a declarat într-un mesaj pe Facebook că Ucraina se așteaptă la „săptămâni extrem de dificile” în care Kievul va pierde în continuare soldați, înainte de a obține victoria. Ministrul ucrainean a menționat că Rusia și-a adunat forțe militare pentru o ofensivă în estul Ucrainei. Detalii aici

UPDATE 10:03 Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) susține că forțele rusești au făcut progrese minore, dar constante, atât în Izium, cât și în asalturile continue de-a lungul liniei de contact din estul Ucrainei. Conform ISW, trupele de invazie intensifică „măsurile de filtrare” din teritoriile ocupate.

UPDATE 9:45 Ministerul britanic al Apărării anunță, în cel mai recent raport cu privire la războiul din Ucraina, că în jur de 20 de nave ruse, inclusiv submarine, se află în Marea Neagră și sunt active.

Aproximativ 20 de nave ale marinei ruse se află în prezent în zona operațională din Marea Neagră, inclusiv submarine.

Strâmtoarea Bosfor rămâne închisă pentru toate navele de război care nu sunt turcești, ceea ce face ca Rusia să nu-și poată înlocui crucișătorul pierdut în Marea Neagră, Moskva.

În ciuda pierderilor rușinoase ale navei de debarcare Saratov și ale crucișătorului „Moscova”, flota rusă din Marea Neagră își păstrează capacitatea de a lovi ținte ucrainene și de coastă.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 April 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/kGpbSP2o7L



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/PKEHRgHGJ6 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 28, 2022

UPDATE 9:30 Miliardarul rus, Suleiman Kerimov, proprietarul super-iahtului de 325 de milioane de dolari, Amadea, care a fost pus sub sechestru în urma sancțiunilor impuse de SUA și UE după invazia asupra Ucrainei urmărea să ajungă cu nava în Australia pentru a evita confiscarea cu orice preț. Cu toate acestea, Statele Unite se străduiesc să rețină super-iahtul Amadea, care este acum andocat în Fiji. Presa internațională transmite că nava a călătorit timp de 18 zile din Mexic și a traversat Pacificul doar pentru a ajunge în ape mai agitate, pentru a nu fi confiscat. Detalii aici

UPDATE 9:00 Serghei Gaidai, șeful administrației militare regionale Lugansk, anunță joi că rușii au lansat 29 de atacuri cu rachete în regiunea Lugansk. Potrivit lui Gaidai, cel puțin patru persoane au murit și alte patru au fost rănite, în urma bombardamentelor. Zece locuințe din Popasna au fost distruse.

UPDATE 8:40 Statul Major al Forțelor Armate al Ucrainei raportează joi, 28 aprilie, că Rusia continuă ofensivă în Donbas, eforturile principale sunt concentrate lângă Izium.

Rușii accelerează ritmul operațiunii ofensive. În aproape toate direcțiile, unitățile ruse au intensificat atacurile. Cea mai mare activitate este observată în direcțiile Slobozhansky și Donețk.

Trupele ruseşti încearcă să lanseze o ofensivă în direcţiile Suligovka – Novaya Dmytrivka şi Andreevka – Bolshaya Kamyshevakha. Pentru a întări gruparea care avansează, ocupanţii au deplasat la Izium unităţi suplimentare de trupe aeropurtate, precum şi până la 500 de vehicule.

Inamicul continuă operațiunile ofensive în Zona Operațională de Est pentru a stabili controlul deplin asupra teritoriului regiunilor Donețk și Lugansk și pentru a obține un coridor cu Crimeea.

UPDATE 8:00 O explozie a avut loc în oraşul Herson, ocupat de ruşi, lângă turnul principal de televiziune din centrul oraşului. RIA Novosti a scrie că Ucraina a tras trei rachete în oraş, care se află sub ocupaţie rusă de la începutul lunii martie, iar două dintre rachete au fost doborâte.

UPDATE 7:55 Regiunea Herson din Ucraina va trece la rublă de la 1 mai, transmite presa de stat rusă, care îl citează pe vicepreşedintelele Administraţiei Civil-Militare din regiune, Kirill Stremousov, scrie ria.ru.

Vicepreşedintele Administraţiei Civil-Militare din regiune, Kirill Stremousov, a declarat că perioada de tranziţie va dura până la patru luni în care vor fi în circulaţie atât rubla rusă, cât şi grivna ucraineană. După aceea, va avea loc o tranziţie completă la rublă.

Forțele ruse au instalat un nou guvern local în Herson.

UPDATE 7:45 Secretarul general al ONU Antonio Guterres a sosit miercuri în Ucraina, în cadrul primei sale vizite de la începutul invaziei ruse, la 24 februarie, anunţă el într-un mesaj postat pe Twitter.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.



We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.



The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world. — António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022

ZdG a urmărit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia:

