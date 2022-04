A 63-a zi de război în Ucraina a început cu explozii în regiunea Belgorod, aproape de granița cu Ucraina. Primele raportări sugerează că un depozit de armament a fost bombardat. Rusia întrerupe livrările de gaze către Polonia și Bulgaria, într-o escaladare majoră a conflictului dintre Rusia și Occident din cauza invaziei Moscovei în Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 14:35 Igor Volobuev, vicepreședinte al băncii de stat Gazprombank, a declarat că a fugit din Rusia pentru a lupta alături de forțele ucrainene. Detalii aici

Volobuev a declarat pentru site-ul de știri independent The Insider că a părăsit Rusia pe 2 martie și s-a alăturat forțelor de apărare teritorială ale Ucrainei.

„Nu puteam să privesc de pe margine ce făcea Rusia în țara mea natală”, a declarat Volobuev, care s-a născut în orașul Okhtyrka din nord-estul Ucrainei, în interviurile publicate marți seara.

UPDATE 14:00 Armata rusă intenționează să-și intensifice ofensiva în estul Ucrainei cu ajutorul unor întăriri primite din Rusia, anunță armata ucraineană.

Rusia a desfăşurat două batalioane tactice din regiunea Belgorod – situată la nord de frontiera ucraineană – în oraşul Izium, din estul Ucrainei, a precizat Statul Major general al armatei ucrainene.

UPDATE 13:10 Presa ucraieană scrie că soldații ruși au tras în manifestanții pașnici care au ieșit în Herson să protesteze împotriva ocupației rusești. Patru persoane au fost rănite.

Din imaginile postate pe rețelele de socializare se pot observa zeci de protestatari care au ieșit în fața sediului administrației locale, ocupat de forțele rusești.

UPDATE 13:00 Ministerul rus al Apărării declară miercuri, 27 aprilie, că rachete Kalibr ale forţelor sale au lovit un depozit de armament din regiunea ucraineană Zaporojie unde se aflau arme furnizate de SUA şi de ţări europene, scrie Tass. Autoritățile ruse au precizat că forţele ruse au distrus în cursul nopţii 59 de ţinte militare ucrainene, printre care 50 unde se găseau trupe şi patru depozite de muniţii.

UPDATE 12:45 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei susține că armata rusă vrea să ocupe Rubijne și Popasna. Potrivit autorităților ucrainen, forțele ruse vor să dezvolte o ofensivă asupra Slaviansk și Kramatorsk.

UPDATE 12:40 Biroul politici de reintegrare s-a autosesizat și împreună cu autoritățile de profil urmăresc îndeaproape evenimentele pentru a elucida toate circumstanțele, după ce așa-zisul Minister de Interne din regiunea transnistreană a anunțat că, în dimineața zilei de miercuri, 27 aprilie, au fost trase focuri de armă dinspre partea ucraineană în direcția satului Cobasna.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, Mariana Sarî, purtătoarea de cuvânt a Biroului politici de reintegrare, a precizat că miercuri au fost trase trei focuri de armă, acestea fiind lansate în afara Zonei de Securitate, la două kilometri de satul Cobasna, pe teritoriul ucrainean. Detalii aici

UPDATE 12:20 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen declară că anunțul gigantului rus Gazprom privind oprirea completă a livrărilor de gaze naturale către Polonia și Bulgaria este nejustificat și inacceptabil.

„Această mișcare demonstrează încă o dată lipsa de încredere în Rusia ca furnizor de gaze”, se mai arată în comunicatul emis de Comisia Europeană.

„Suntem pregătiți pentru acest scenariu. Suntem în contact strâns cu statele membre. Lucrăm la asigurarea unor livrări alternative și a celor mai bune niveluri de stocare în UE. (…) O întâlnire a grupului de coordonare în probleme gazelor are loc chiar acum. Întocmim răspunsul coordonat al UE. Vom continua să lucrăm cu partenerii internaționali pentru a asigura rute alternative. Și voi continua să lucrez cu liderii Europei și ai lumii pentru a asigura securitatea energetică în Europa”, a mai declarat Ursula von der Leyen, potrivit comunicatului.

Gazprom’s announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.



We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.



Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted.