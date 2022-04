LIVE TEXT/ A 58-a zi de război în Ucraina. Franța va trimite Ucrainei un sistem de artilerie autopropulsată

În cea de-a 58-a zi de război în Ucraina, liderul de la Kiev, Volodimir Zelensky declară că forțele rusești controlează cea mai mare parte a Mariupolului, iar Rusia a respins o propunere de armistițiu pentru acest weekend, când este celebrat Paștele creștin-ortodox. Un consilier al șefului Statului Major al lui Zelensky a anunțat că forțele rusești au capturat 42 de sate în estul regiunii Donețk. Serviciile secrete britanice menționează că militarii ruși avansează spre Kramatorsk, tot în est, care continuă să fie lovit cu rachete.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 18:23 Franța va trimite în Ucraina, până la sfârșitul lunii, obuziere autopropulsate Cesar – arme cu rază lungă de acțiune de fabricație franceză, a anunțat vineri Palatul Elysée, scrie CNN.

Într-un interviu acordat vineri publicației franceze Ouest-France, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că țara sa „livrează echipamente substanțiale, de la Milan la Caesar și mai multe tipuri de arme”.

Aproximativ 40 de militari ucraineni vor sosi în Franța pentru a fi instruiți cu privire la echipamentele militare, potrivit Elysée.

Sistemele de arme antitanc Milan au fost deja livrate. Caesar este un sistem de artilerie montat pe camion cu un tun autopropulsat dezvoltat de Nexter Systems. Potrivit companiei, unitățile Caesar au fost desfășurate de armata franceză începând din 2009 în diferite țări, inclusiv „Afganistan, Liban, Mali și Sahel, Irak și Asia de Est”.

UPDATE 17:31 Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține că negocierile cu Ucraina au stagnat din cauza „lipsei unui răspuns la propunerile Federației Ruse”, scrie TASS, agenție de presă afiliată Kremlinului.

Totodată, Lavrov a spus că „declarațiile Kievului dau impresia că Ucraina nu are nevoie de negocieri”.

„Acum nu aș vorbi despre locații, ci despre modul în care Ucraina se raportează la aceste oportunități”, a spus Lavrov, răspunzând la întrebarea unui jurnalist, dacă se ia în considerare posibilitatea de a desfășura negocieri ruso-ucrainene în Kazahstan.

„Este foarte ciudat să aud în fiecare zi declarații de la reprezentanți ucraineni, inclusiv de la președintele Zelensky și consilierii săi, care sugerează că nu au deloc nevoie de aceste negocieri, că s-au resemnat cu soarta lor”, a spus Lavrov.

UPDATE 16:48 Primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko, anunță că 56 de copii din regiunea Cernihiv, cu sprijinul Asociației orașelor din Ucraina, au plecat în UE.

El a menționat că Asociația orașelor din Ucraina negociază cu Comitetul Regiunilor Uniunii Europene pentru a trimite 16.000 de copii ucraineni, afectați de războiul din Ucraina, în tabere de vară din țările europene.

UPDATE 16:15 Președintele lituanian Gitanas Nausėda a cerut NATO să trimită mai multe trupe în Europa de Est, inclusiv în țara sa, transmite CNN.

Nausėda a discutat vineri cu ministra germană de Externe, Annalena Baerbock, aflată în vizită în capitala lituaniană Vilnius. Cei doi au discutat, de asemenea, despre asistența militară acordată Ucrainei, despre statutul Ucrainei ca țară candidată la UE și despre sancțiunile împotriva Rusiei și Belarusului.

Germania conduce grupul de luptă al NATO în Lituania. Cel puțin 28.000 de soldați aliați erau staționați acolo pe 22 martie, potrivit celor mai recente rapoarte ale NATO.

Invazia Rusiei în Ucraina, în februarie, a determinat NATO să desfășoare mai multe trupe pe flancul estic.

Pe 21 martie, 40.000 de soldați NATO erau staționați în țările baltice, precum și în Polonia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria.

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, NATO a convenit să înființeze încă patru grupuri de luptă în Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia. Aceste forțe se adaugă la grupurile de luptă care au fost înființate de NATO, în 2017, în Estonia, Letonia, Lituania și Polonia, ceea ce înseamnă că NATO are acum forțe desfășurate de-a lungul întregului său flanc est-european.

UPDATE 15:30 Președintele Consiliului European, Charles Michel, a discutat la telefon cu președintele rus Vladimir Putin.

Michel a scris pe Twitter că, în timpul conversației, el l-a îndemnat pe Putin să deschidă coridoare umanitare de Paștele ortodox pentru a evacua civilii din Mariupol și din alte orașe înconjurate de trupe ruse.

De asemenea, a spus șeful Consiliului European, i-a spus președintelui Federației Ruse că poziția UE rămâne neschimbată – sprijin pentru Ucraina și condamnarea agresiunii ruse.

Firmly reiterated the EU’s position: support for #Ukraine and her sovereignty, condemnation and sanctions for Russia’s aggression.



Our unity, principles and values are inviolable. pic.twitter.com/GxzylOpuwN