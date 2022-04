LIVE TEXT/ A 54-a zi de război în Ucraina. Oligarhul pro-Kremlin Viktor Medvedchuk cere ca în schimbul eliberării sale Rusia să elibereze militari şi civili din oralul asediat Mariupol

Luni, 18 aprilie, este a 54-a zi de război în Ucraina. Forțele militare rusești au distrus o fabrică de muniție din apropiere de Kiev și a atacat orașele Harkov și Mariupol. Președintele Volodimir Zelensky a acuzat Rusia că vrea să „distrugă” întreaga regiune de est, promițând că se va face totul pentru a o apăra.

După ce Vladimir Putin a anunțat, la 24 februarie, așa-numita „operațiune de demilitarizare și denazificare” a Ucrainei, mai multe orașe ucrainene au fost distruse de bombardamente, iar mii de oameni au fost evacuați din zonele grav afectate de război.

Recent, ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, anunța că principalele sarcini ale „operațiunii militare speciale au fost finalizate, astfel Rusia își va concentra eforturile pentru atingerea obiectivului principal – eliberarea Donbasului”.

UPDATE 14:24 Serviciile ucrainene de securitate (SBU) publică luni, 18 aprilie, o înregistrare video în care apare deputatul Viktor Medvedchuk, un om de afaceri apropiat preşedintelui rus Vladimir Putin care a fost arestat recent, în care cere ca în schimbul eliberării sale Rusia să elibereze militari şi civili din oralul asediat Mariupol.

UPDATE 13:20 Înregistrări video care surprind scufundarea crucişătorului „Moscova”, nava-amiral a Flotei ruse la Marea Neagră, au fost postate pe reţele de socializare. Kievul a anunţat că a dstrus crucişătorul în tiruri de rachetă de tip Neptun. Moscova susţine că un inceniu şi explozia muniţiei de la bord au condus la scufundarea navei.

UPDATE 12:22 Viceprimarul orașului Mariupol acuză Rusia că blochează orice ajutoare umanitare destinate orașului-port.

Între 100 000 şi 130 000 de civili s-ar afla la Mariupol, asediaţi şi bombardaţi, fără apă şi fără hrană, iar Rusia a blocat complet ajutoare umanitare destinate oraşului, acuză luni viceprimarul Serghei Orlov.

UPDATE 11:22 Șeful administraţiei regionale din Lugansk declară că militarii ruși au preluat controlul asupra orașului Kreminna din regiunea Lugansk.

„Invadatorii au preluat controlul asupra Kremennaya. Luptele continuă. Evacuarea din oraș nu mai este posibilă. Oamenii sunt evacuați din Severodonețk, Lisichansk, Popasna, Gorny și Rubijne. Aveți grijă de copiii voștri”, a spus şeful administraţiei regionale din Lugansk, Serghei Gaidai.

UPDATE 10:40 Orașul Lvov din vestul Ucrainei a fost ținta unor lovituri cu rachete, au anunțat luni, 18 aprilie, guvernatorul regiunii Makysm Kozytsky. În atacurilor, cel puțin șase persoane au murit, iar alte opt sunt rănite.

Primarul din Lvov, Andriy Sadovyi, anunţă într-o postare pe Telegram că salvatori se află la faţa locului.

Rusia a dat un ultimatum ultimilor militari ucraineni la Mariupol să depună armele duminică. Premierul ucranean Denys Shmygal a anunţat însă că rezistenţa continuă.

BREAKING: Black smoke seen from train station 4 reported missile strikes at Lviv train station no reports of casualties or damage yet. Can hear air raid sirens and ambulance in background pic.twitter.com/EN04bhTolv