Luni, 18 aprilie, este a 54-a zi de război în Ucraina. Forțele militare rusești au distrus o fabrică de muniție din apropiere de Kiev și a atacat orașele Harkov și Mariupol. Președintele Volodimir Zelensky a acuzat Rusia că vrea să „distrugă” întreaga regiune de est, promițând că se va face totul pentru a o apăra.

După ce Vladimir Putin a anunțat, la 24 februarie, așa-numita „operațiune de demilitarizare și denazificare” a Ucrainei, mai multe orașe ucrainene au fost distruse de bombardamente, iar mii de oameni au fost evacuați din zonele grav afectate de război.

Recent, ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, anunța că principalele sarcini ale „operațiunii militare speciale au fost finalizate, astfel Rusia își va concentra eforturile pentru atingerea obiectivului principal – eliberarea Donbasului”.

UPDATE 21:20 În Kiev se află deja 2 milioane 120 de mii de oameni. Mulți locuitori ai capitalei care au plecat deja s-au întors în oraș. Totuși, primarul din Kiev, Vitali Kliciko, îndeamnă oamenii să rămână în zonele mai sigure, deoarece Kievul ar putea fi amenințat cu lovituri cu rachete.

UPDATE 21:00 Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Alexei Danilov, spune că oligarhul pro-rus din Ucraina, Viktor Medvedciuk, arestat în noaptea de 12 aprilie, poate fi schimbat cu soldații și civilii din orașul asediat Mariupol, doar cu implicarea unei părți terţe.

Declarația vine în contextul în care Medvedciuk cere, într-o înregistrare video difuzată luni de Ucraina, să fie schimbat cu soldați și civili în orașul asediat Mariupol.

Alexei Danilov a menționat că Ucraina este conștientă că are de-a face cu Rusia, care nu îndeplinește acordurile, așa că ar trebui să existe mediatori.

UPDATE 20:50 Poliția din Harkov raportează că 13 civili au fost uciși în ultimele 24 de ore în regiune.

În același timp, potrivit șefului departamentului de investigații al Poliției Regionale din Harkov, Serghei Bolvinov, în total, de la începutul războiului, în regiune au murit 554 de oameni. 26 dintre ei sunt copii.

UPDATE 20:20 Ministerul rus al Apărării anunță că forțele aeriene ruse au lovit cu rachete de înaltă precizie „cel de-al 124-lea Centru comun de sprijin al Comandamentului Forțelor Logistice al trupelor ucrainene din regiunea Lvov”.

Centrul logistic și loturile mari de armament străin care au ajuns în Ucraina în ultimele șase zile din SUA și țări europene au fost distruse, anunță Moscova.

UPDATE 19:25 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că se pregătește o operațiune ofensivă a Rusiei în Donbas.

Loviturile cu rachete asupra infrastructurii industriale și civile continuă. Principalele eforturi ale Federației Ruse sunt concentrate pe stabilirea controlului deplin asupra teritoriului regiunilor Donețk și Lugansk și deținerea teritoriului ocupat anterior, mai anunță Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 19:10 Trupele ruse au distrus luni 10 case și o bază de antrenament olimpic din regiunea Lugansk. Cel puțin patru oameni au murit în Kremennaia, în timp ce încercau să se evacueze, spune șeful Administrației Regionale din Lugansk, Serghei Gaidai.

Tot pe 18 aprilie, armata rusă a bombardat Rubejnoie și Lisiciansk, unde mai multe case au fost avariate și o persoană a fost rănită.

În Lisiciansk, clădirile poliție de patrulare au fost distruse – șase angajați au fost răniți și internați în spital.

UPDATE 18:45 Șeful Administrației Militare Regionale din Lvov, Maxim Kozitsky spune că în urma bombardamentelor rusești asupra orașului Lvov au fost înregistrați șapte morți și 11 răniți. De asemenea, au fost arse și avariate zeci de mașini.

UPDATE 18:20 La Harkov, un bărbat și o femeie au fost uciși în timpul bombardamentelor rusești asupra unui teren de joacă. Totul s-a întâmplat luni, 18 aprilie 2022. De asemenea, în urma bombardamentelor, mai multe clădiri rezidențiale au fost avariate.

Potrivit Oficiului Procurorului General al Ucrainei, pe acest caz a fost pornită o anchetă preliminară privind încălcarea legilor de război.

UPDATE 17:40 Rada Supremă din Ucraina propune crearea unui Complex Memorial Național al Genocidului în Ucraina, Crime de Război pe teritoriul Ucrainei, „Săvârșite de Regimul Criminal al Rusiei”. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament, scrie Unian pe Telegram.

Conform propunerii autorilor proiectului de lege, complexul muzeal ar trebui să fie construit în Bucea. Complexul va fi finanțat din bugetul de stat.

UPDATE 17:00 Forțele de apărare ale Ucrainei au eliberat mai multe localități de lângă orașul Izium, regiunea Harkov. Despre asta a anunțat în cadrul unui briefing purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean al Apărării, Alexander Motuzianik, scrie Unian pe Telegram.

„Da, pot confirma. Armata ucraineană a eliberat mai multe localități ca urmare a ostilităților intense. Nu pot da mai multe informații”, a spus el.

Motuzianik a remarcat că cea mai mare concentrație de unități rusești sunt în direcția Slobojanski, orașul Izium, și împrejurimile sale.

„De acolo, inclusiv, vor încerca să dezvolte o ofensivă spre est”, a adăugat el.

UPDATE 16:40 Ucraina susține că, în primele zile de război, a cerut autorităților R. Moldova să-i vândă șase avioane de tip MiG-29, însă Kievul a primit un refuz din partea conducerii de la Chișinău, cu explicația „nu vrem să supărăm Rusia”, scrie presa ucraineană.

Niciun oficial din Ucraina nu a vorbit public despre pretinsa cerere a Kievului. Informațiile apărute în presa ucraineană au stârnit un val de discuții în spațiul public din R. Moldova. Responsabilii din cadrul Agenției Proprietății Publice (APP), agenția care se ocupă de gestiunea avioanelor, neagă că Kievul a expediat o astfel de cerere R. Moldova. Detalii aici

UPDATE 16:11 Forţele ruse bombardează din această dimineaţă combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, ultimul bastion al apărării Ucrainei din oraşul-port din sud-estul oraşului. Consilierul orăşenesc Petro Andrişcenko, acuză Rusia că încearcă să-i prindă în capcană pe cei care apără oraşul.

„Luptele din districtul de pe malul stâng au avut loc toată ziua. Armata rusă continuă să împuşte şi să bombardeze Azovstal cu toate armele”, a declarat Andrișcenko.

UPDATE 15:25 Nouă persoane au fost ucise, iar alte 25 au fost rănite în regiunea Harkov, în urma atacurilor din ultimele 24 de ore, scrie presa ucraineană.

UPDATE 14:24 Serviciile ucrainene de securitate (SBU) publică luni, 18 aprilie, o înregistrare video în care apare deputatul Viktor Medvedchuk, un om de afaceri apropiat preşedintelui rus Vladimir Putin care a fost arestat recent, în care cere ca în schimbul eliberării sale Rusia să elibereze militari şi civili din oralul asediat Mariupol.

UPDATE 13:20 Înregistrări video care surprind scufundarea crucişătorului „Moscova”, nava-amiral a Flotei ruse la Marea Neagră, au fost postate pe reţele de socializare. Kievul a anunţat că a dstrus crucişătorul în tiruri de rachetă de tip Neptun. Moscova susţine că un inceniu şi explozia muniţiei de la bord au condus la scufundarea navei.

UPDATE 12:22 Viceprimarul orașului Mariupol acuză Rusia că blochează orice ajutoare umanitare destinate orașului-port.

Între 100 000 şi 130 000 de civili s-ar afla la Mariupol, asediaţi şi bombardaţi, fără apă şi fără hrană, iar Rusia a blocat complet ajutoare umanitare destinate oraşului, acuză luni viceprimarul Serghei Orlov.

UPDATE 11:22 Șeful administraţiei regionale din Lugansk declară că militarii ruși au preluat controlul asupra orașului Kreminna din regiunea Lugansk.

„Invadatorii au preluat controlul asupra Kremennaya. Luptele continuă. Evacuarea din oraș nu mai este posibilă. Oamenii sunt evacuați din Severodonețk, Lisichansk, Popasna, Gorny și Rubijne. Aveți grijă de copiii voștri”, a spus şeful administraţiei regionale din Lugansk, Serghei Gaidai.

UPDATE 10:40 Orașul Lvov din vestul Ucrainei a fost ținta unor lovituri cu rachete, au anunțat luni, 18 aprilie, guvernatorul regiunii Makysm Kozytsky. În atacurilor, cel puțin șase persoane au murit, iar alte opt sunt rănite.

Primarul din Lvov, Andriy Sadovyi, anunţă într-o postare pe Telegram că salvatori se află la faţa locului.

Rusia a dat un ultimatum ultimilor militari ucraineni la Mariupol să depună armele duminică. Premierul ucranean Denys Shmygal a anunţat însă că rezistenţa continuă.

BREAKING: Black smoke seen from train station 4 reported missile strikes at Lviv train station no reports of casualties or damage yet. Can hear air raid sirens and ambulance in background pic.twitter.com/EN04bhTolv