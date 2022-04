Este a 49-a zi de război în Ucraina. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță că trupele ruse continuă să bombardeze infrastructura civilă din regiunile Harkov și Zaporojie. Rapoartele și imaginile din satelit ale companiei private americane Maxar Technologies, din 11 aprilie, sugerează că Rusia își adună trupe și echipamente la granița cu Ucraina, în regiunea Belgorod.

După ce Vladimir Putin a anunțat, la 24 februarie, așa-numita „operațiune de demilitarizare și denazificare” a Ucrainei, mai multe orașe ucrainene au fost distruse de bombardamente, iar mii de oameni au fost evacuați din zonele grav afectate de război. Potrivit Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, de la începutul războiului provocat de Rusia în Ucraina, cel puțin 1.842 de civili (inclusiv 148 de copii) au murit și alte 2.493 de persoane au fost rănite (inclusiv 233 de copii).

Recent, ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, anunța că principalele sarcini ale „operațiunii militare speciale au fost finalizate, astfel Rusia își va concentra eforturile pentru atingerea obiectivului principal – eliberarea Donbasului”.

UPDATE 21:20 Ministerul rus al Apărării a averizat că va lovi unitățile militare de la Kiev în cazul în care Forțele Armate ale Ucrainei vor ataca obiectele din Federația Rusă, scrie Tass.

Forțele armate ruse vor lovi centrele de decizie, inclusiv la Kiev, în cazul în care trupele ucrainene vor ataca obiectele din Rusia. Acest lucru a fost anunțat marți de reprezentantul oficial al Ministerului rus al Apărării, generalul-maior Igor Konașenkov.

„Vedem încercări de sabotaj și lovituri ale trupelor ucrainene asupra obiectelor de pe teritoriul Federației Ruse. Dacă astfel de cazuri vor continua, atunci Forțele Armate ale Federației Ruse vor lovi în centrele decizionale, inclusiv la Kiev”, a spus Konașenkov.

UPDATE 21:00 Agenții FSB au încercat să-l scoată pe Viktor Medvedchuk, un prieten apropiat al președintelui rus, Vladimir Putin, de pe teritoriul Ucrainei prin regiunea transnistreană, scrie presa ucraineană. Detalii aici

Agenții FSB au încercat să-l scoată mai întâi pe Viktor Medvedchuk din Ucraina prin regiunea transnistreană, iar apoi să-l ducă în Federația Rusă. Angajații Serviciului de Securitate al Ucrainei l-au reținut pe Medvedchuk la ieșirea din Kiev, a declarat șeful SBU Ivan Bakanov.

UPDATE 20:30 După declaraţiile preşedintelui SUA Joe Biden, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a spus că Rusia respinge „categoric” acuzațiile de genocid în Ucraina.

„Categoric nu suntem de acord cu ei. Considerăm inacceptabile încercările de a răsturna situația în acest fel. Chiar mai mult, aşa cum am spus-o deja, este greu de acceptat din partea preşedintelui Statelor Unite ale Americii”, a comentat Dmitri Peskov.

UPDATE 20:20 Franţa a livrat Ucrainei echipament militar în valoare de peste 100 de milioane de euro, anunţă miercuri ministrul francez al Apărării Florence Parly, în urma unei convorbiri cu omologul său ucranean Oleksii Reznikov.

„L-am anunţat pe omologul meu (ucrainean) că Franţa va furniza capacităţi militare suplimentare, în completarea unor donaţii materiale deja efectuate în valoare de 100 de milioane de euro”, anunţă ministrul francez al Apărării într-un mesaj postat pe Twitter.

UPDATE 20:07 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a transmis un mesaj miercuri, 13 aprilie, în care avertizează că, fără arme din partea Occidentului, războiul va deveni „o baie de sânge fără sfârșit, care va răspândi mizerie, suferință și distrugere”.

„Polonia, Moldova și România vor deveni următoarele ținte dacă Ucraina va cădea”, a declarat Zelensky.

UPDATE 19:49 Procurorul Curţii Penale Internaţionale (CPI), Karim Khan, a declarat în timpul unei vizite la Bucha că Ucraina este o „scenă a crimei”, scrie France 24.

„Ucraina este locul crimei. Suntem aici pentru că avem motive întemeiate să credem că sunt comise crime de competența Curții. Trebuie să risipim ceaţa războiului pentru a ajunge la adevăr”, a declarat el presei în cursul vizitei în această localitate de la periferia Kievului, unde sute de civili au fost găsiţi ucişi după ocupaţia rusă.

UPDATE 18:40 Kremlinul respinge ideea unui schimb între omul de afaceri ucrainean Viktor Medvedchuk, un apropiat al lui Vladimir Putin arestat în Ucraina, şi prizonieri ucraineni deţinuţi în Rusia, o propunere a Kievuluui, scrie Tass.

„În privinţa schimbului evocat cu atâta ardoare şi plăcere de către diverse personalităţi de la Kiev, (Viktor) Medvedchuk nu este un cetăţean rus, el nu are nicio legătură cu operaţiunea militară specială (în Ucraina), este un politican străin”, declară purtătrorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov.

UPDATE 18:10 Rusia pregătește o „paradă de Ziua Victoriei” în Mariupol, oraș aflat sub asediul forțelor ruse încă din primele zile ale invaziei, a declarat Petro Andriushcenko, un consilier al primarului, scrie BBC.

Consilierul ucrainean spune despre Kostyantyn Ivashcenko, pe care trupele ruse l-au pus la conducere în anumite zone cucerite din Mariupol, că a primit ordin „să elibereze o parte din districtul central al orașului de moloz și trupuri neînsuflețite pentru a se asigura că poate avea loc o paradă pe 9 mai”.

UPDATE 17:00 Agenția ONU pentru Refugiați a cerut guvernului Marii Britanii să intervină pentru a împiedica bărbații singuri să găzduiească refugiate din Ucraina care fug din calea războiului, de teamă că acestea ar putea fi exploatate sexual, scrie The Guardian.

În urma unor informații că prădători sexuali se folosescc de schema de ajutor Homes for Ukraine (Case pentru Ucraina) pentru a ținti femeile vulnerabile, Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați (UNHCR) a declarat că „ar putea fi pus în aplicare un proces mai adecvat” pentru a se asigura că femeile singure și femeile cu copii sunt găzduite în casele unor familii sau cupluri.

Declarația vine în urma unor declarații potrivit cărora refugiații ucraineni, predominant femei și copii, sunt expuși riscului de exploatare sexuală în Marea Britanie.

UPDATE 16:53 Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate din Kreminna, 62 din Lisiciansk, 14 din Popasna și 61 din Severodonețk, regiunea Lugansk. Tot miercuri, 22 de persoane au fost evacuate din Ghirski și 23 din Severodonețk.

UPDATE 16:45 Consiliul Europei a aprobat a treia tranșă de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 500 de milioane de euro. Banii vor fi oferiți în cadrul Facilității europene pentru pace, care are o valoare totală de 1,5 miliarde de euro. Detalii aici

UPDATE 16:10 Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a vizitat orașul Borodianka de lângă Kiev.

După retragere trupelor ruse din regiunile Kiev, Cenihiv și Sumî, autoritățile ucrainene au găsit sute de victime în localitățile care s-au aflat sub ocupația rusă. Micile orașe din nord-vestul Kievului au devenit unele dintre epicentrele distrugerilor încă din primele zile ale războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

UPDATE 16:00 Primarul din Mariupol, Vadim Boicenko, spune că aproximativ 120 de mii de locuitori ai orașului așteaptă să fie evacuați și încă aproximativ 60 de mii de cetățeni se află în localitățile din jurul orașului, scrie presa ucraineană.

UPDATE 15:30 Președinții Poloniei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei au ajuns la Kiev. Cei patru lideri urmează să se întâlnească cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

UPDATE 15:00 Armata Ucrainei a doborât astăzi două avioane rusești în regiunea Harkov. Despre asta a anunțat Oleg Sinegubov, șeful administrației militare regionale din Harkov.

„Astăzi, unitățile mobile ale Forțelor Armate ale Ucrainei au doborât 2 avioane rusești care au atacat localitățile din regiunea Harkov”, a spus el.

UPDATE 14:40 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, spune că Rusia a evacuat deja peste 500 de mii de oameni din Ucraina. Declarația a fost făcută în timpul undei adresări prin videoconferință în Parlamentul Estoniei.

Potrivit lui Zelensky, Rusia încearcă să-i după pe ucrainenii deportați în cele mai îndepărtate regiuni ale țării, să-i priveze de documente, să le ia bunurile personale, pentru ca aceștia să nu poată reveni în țara lor.

UPDATE 14:07 Autoritățile ucrainene construiesc poduri temporare pe autostrada Cernihiv-Kiev în locul podurilor distruse de trupele rusești.

UPDATE 13:45 Aproximativ 20 de jurnaliști au fost uciși în Ucraina de la începutul invaziei ruse. O listă a jurnaliștilor care au devenit victime ale invaziei ruse a fost publicată de Uniunea Națională a Jurnaliștilor din Ucraina.

UPDATE 13:15 Marea Britanie a inclus pe lista de sancțiuni încă 206 persoane fizice și juridice asociate cu Rusia și autoritățile separatiste din Donețk și Lugansk, scrie canalul de Telegram Novaya Gazeta. Europe.

Printre cei de pe „lista neagră” este șefului Consiliului politic al Partidului „Platforma de Opoziție – Pentru viață”, Viktor Medvedchuk, care a fost reținut pe 12 aprilie în Ucraina, președintele și coproprietarul celei mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil, Vagit Alekperov și președintele „Căile Ferate Ruse” Vladimir Yakunin.

De asemenea, pe noua listă de sancțiuni se află şi soţia ministrului rus de externe Serghei Lavrov, Maria Lavrova.

UPDATE 12:40 Trupele ruse, care controlează parțial orașul Mariupol, încearcă să creeze o imagine a restabilirii vieții pașnice prin organizarea unei parade de 9 mai. Potrivit unui consilier al primarului din Mariupol, Petr Andriușcenko.

Organizarea paradei, potrivit lui Andriușcenko, ar trebui să fie făcută de fostul deputat al consiliului orașului Mariupol Konstantin Ivașcenko, pe care șeful autoproclamatei republici populare Donețk, Denis Pușilin l-a numit „primar”.

UPDATE 12:05 Viceprimarul orașului Dnepr, Mihail Lisenko, susține că în morgile din oraș sunt cadavrele a peste 1.500 de militari ruși. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru canalul de televiziune Current Time TV (Настоящее время).

Potrivit Ministerului rus al Apărării, de la început „operațiunii speciale” a Rusiei în Ucraina – 1.351 de militari ruși au murit, iar 3.825 au fost răniți. Datele au fost prezentate pe 25 martie.

UPDATE 11:20 45 de locuitori din Severodonețk și Girski au au fost evacuați în vestul Ucrainei, anunță șeful administrației regionale din Lugansk, Serghei Gaidai. Tot azi au fost evacuați alți 30 de locuitori din Kreminna.

UPDATE 10:50 În regiunea Zaporojie, trupele ruse au atacat localitatea Novodanilovka cu bombe cu fosfor. Acest lucru a fost declarat de către președintele administrației militare regionale, Ivan Arefiev, transmite presa ucraineană.

Drept urmare, acoperișul unei clădiri rezidențiale a luat foc. Nimeni nu a avut de suferit.

UPDATE 10:45 Imagini din Bucea. După ce trupele ruse s-au retras din oraș, autoritățile ucrainene au descoperit mai multe victime ale agresiunii militare, precum și un adevărat cimitir al mașinilor distruse de război.

UPDATE 10:30 Consilierul șefului Biroului Președintelui Ucrainei Aleksei Arestovici, spune că la Mariupol, unitățile Brigăzii Marine – 36, ca urmare a unei manevre complexe și foarte riscante, au reușit să iasă la regimentul „Azov”, scrie Unian pe Telegram.

UPDATE 10:20 Ministerului rus al Apărării spune că 1 026 de militari ucraineni s-au predat la Mariupol. Printre aceștia ar fi 162 de ofițeri. Potrivit Moscovei, ar fi vorba despre militarii Forțelor Armate ale Ucrainei din Brigada Marină – 36.

UPDATE 9:54 De la începutul ofensivei Rusiei asupra Ucrainei și până în prezent, 24 februarie – 13 aprilie, armata rusă a pierdut aproximativ 19 800 de soldați, susține Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 9:40 Viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuc, anunță că pentru ziua de miercuri, 13 aprilie, autoritățile ucrainene nu vor deschide coridoare umanitare pentru evacuarea oamenilor din motiv că în regiunea Zaporojie, trupele ruse au blocat autobuzele de evacuare, iar în regiunea Lugansk, încalcă regimul de încercare a focului.

UPDATE 9:15 Șeful administrației militare regionale Lugansk, Serghei Gaidai, îndeamnă oamenii din regiune să se evacueze cât aceste lucru încă mai este posibil.

„Rușii acumulează tehnică lângă Rubejnoie și în alte părți. Tensiunile cresc în fiecare zi. Nu mai este timp pentru a vă gândi. (…) Mulți oameni din cartierele centrale ale orașului nu au reușit să plece. Și acum sunt torturați de kadîrovițî”, le-a spus Gaidai locuitorilor rămași din regiunea Lugansk.

UPDATE 8:40 De la începutul invaziei ruse, în Ucraina au murit 191 de copii, iar 349 au fost răniți, anunță Oficiul Procurorului General al Ucrainei.

Cele mai multe victime în rândul copiilor, potrivit autorităților ucrainene, sunt în regiunea Donețk – 113, Kiev – 102, Harkov – 79, Cernihiv – 54, Nikolaev – 40, Lugansk – 36, Zaporojie – 23, Herson – 38, Sumî – 16, Jitomir – 15.

UPDATE 8:20 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, propune autorităților ruse să facă schimb de prizonieri. În schimbul ucrainenilor capturați, Zelensky îl propune pe oligarhul pro-Kremlin Viktor Medvedchuk, care a fost reținut de Serviciile de securitate ale Ucrainei în seara zilei de marți, 12 aprilie.

„Propun Federației Ruse să-l schimbăm pe acest tip cu băieții și fetele noastre care sunt în captivitate în Rusia. Este important ca agențiile noastre de aplicare a legii și armata să ia în considerare și această posibilitate”, a spus Zelensky, într-o nouă adresare video.

Oligarhul pro-Kremlin Viktor Medvedchuk a fost reținut marți. Despre asta a anunțat liderul Ucrainei, Volodimir Zelensky.

UPDATE 8:00 Președinții Poloniei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei merg în Ucraina.

