LIVE TEXT/ A 48-a zi de război în Ucraina. Putin și Lukașenko s-au întâlnit la Cosmodromul Vostochny

Este a 48-a zi de război în Ucraina. Detașamentul de Operațiuni Speciale „Azov” acuză Rusia că a folosit arme chimice în orașul asediat Mariupol. De la începutul războiului provocat de Rusia în Ucraina, cel puțin 1.842 de civili (inclusiv 148 de copii) au murit și alte 2.493 de persoane au fost rănite (inclusiv 233 de copii), potrivit Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

Compania germană Rheinmetall a anunțat luni că se pregătește să livreze Ucrainei 50 de tancuri de luptă Leopard 1. Ministerul Apărării al Ucrainei susține că Rusia aproape a finalizat pregătirile pentru o operațiune ofensivă în estul Ucrainei și ar putea începe ostilitățile în viitorul apropiat. Ministerul britanic al Apărării anunță marți, în raportul privind războiul din Ucraina, că în următoarele două-trei săptămâni se așteaptă intensificarea luptelor în estul Ucrainei.

UPDATE 15:50 Experții militari internaționali spun că Rusia a pierdut sute de tancuri în două luni de la invadarea Ucrainei. Astfel, experții militari pun pierderile pe seama armelor antitanc avansate pe care națiunile occidentale le-au dat Ucrainei și a modului nepriceput și stângaci în care Rusia și-a folosit tancurile. Detalii aici.

UPDATE 13:07 Putin și Lukașenko s-au întâlnit la Cosmodromul Vostochny, scrie NEXTA.

UPDATE 13:04 Soldaţii ruşi au violat timp de 25 de zile un grup de femei din Bucea, afirmă comisarul pentru drepturile omului din Parlamentul ucrainean, Ludmila Denisova.

Într-un comentariu pentru The New York Times, Denisova a descris cazul unui grup de fete și femei, ținut de trupele ruse în subsolul unei case din Bucea timp de 25 de zile. Potrivit oficialei, nouă dintre femeile ținute captive sunt acum însărcinate.

BBC a publicat povestea uneia dintre locuitoarele din suburbiile Kievului, Anna, în vârstă de 50 de ani. A fost violată de un soldat cecen. Potrivit femeii, soțul ei a încercat să o protejeze și a fost împușcat. Detalii aici.

UPDATE 10:48 Președintele rus Vladimir Putin zboară marți, 12 aprilie, în Belarus pentru a se întâlni cu liderul belarus Alexandr Lukașenco. Ria Novosti scrie că Putin a ajuns deja la Blagoveșcensk, unde împreună cu Lukașenko vor discuta despre sancțiunile impuse de occident țărilor lor, după invazia rusă asupra Ucrainei. Detalii aici.

UPDATE 10:43 Compania finlandeză de telecomunicații Nokia și-a anunțat retragerea de pe piața rusă, scrie NEXTA.

UPDATE 10:35 În noaptea de 11 aprilie spre 12 aprilie, trupele ruse au tras o rachetă asupra orașului ucrainean Hmelnițki. Despre asta a anunțat șeful Administrației Militare Regionale Hmelnițki, Serghei Gamaly.

Potrivit acestuia, în urma bombardamentului a izbucnit un incendiu. Nu sunt victime.

UPDATE 10:08 Rusia primește muniții și echipamente militare din Irak pentru războiul din Ucraina, cu ajutorul rețelelor iraniene de contrabandă cu arme, potrivit unor membri ai milițiilor irakiene susținute de Iran și serviciilor regionale de informații. Detalii aici.

UPDATE 09:28 Pe 12 aprilie 2022, în Ucraina vor fi deschise nouă coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din zonele afectate de război. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk. Detalii aici.

UPDATE 09:24 Japonia a impus marți, 12 aprilie, sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, înghețând bunurile a 398 de cetățeni ruși, inclusiv ale celor două fiice ale președintelui rus Vladimir Putin, Katerina Tikhonova și Maria Vorontsova. Detalii aici.

UPDATE 09:02 Ministerul britanic al Apărării anunță marți, 12 aprilie, în raportul privind războiul din Ucraina, că în următoarele două-trei săptămâni se așteaptă intensificarea luptelor în estul Ucrainei. Detalii aici.

UPDATE 09:00 Marea Britanie verifică informațiile potrivit cărora forțele ruse ar fi folosit arme chimice în orașul asediat Mariupol. Anunțul a fost făcut de ministra britanică de Externe, Liz Truss.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.