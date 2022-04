LIVE TEXT/ A 48-a zi de război în Ucraina. Viceprim-ministra Ucrainei Irina Vereșciuk a anunțat că aproape 3 000 de oameni au fost evacuați din zonele din sudul și estul Ucrainei afectate de lupte

Este a 48-a zi de război în Ucraina. Detașamentul de Operațiuni Speciale „Azov” acuză Rusia că a folosit arme chimice în orașul asediat Mariupol. De la începutul războiului provocat de Rusia în Ucraina, cel puțin 1.842 de civili (inclusiv 148 de copii) au murit și alte 2.493 de persoane au fost rănite (inclusiv 233 de copii), potrivit Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

Compania germană Rheinmetall a anunțat luni că se pregătește să livreze Ucrainei 50 de tancuri de luptă Leopard 1. Ministerul Apărării al Ucrainei susține că Rusia aproape a finalizat pregătirile pentru o operațiune ofensivă în estul Ucrainei și ar putea începe ostilitățile în viitorul apropiat. Ministerul britanic al Apărării anunță marți, în raportul privind războiul din Ucraina, că în următoarele două-trei săptămâni se așteaptă intensificarea luptelor în estul Ucrainei.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Marți, 12 aprilie.

LIVE TEXT:

UPDATE 20:45 Viceprim-ministra Ucrainei Irina Vereșciuk a anunțat că aproape 3 000 de oameni au fost evacuați din zonele din sudul și estul Ucrainei afectate de lupte. 208 persoane au reușit să părăsească Mariupolul. Potrivit Irinei Vereșciuk, 2 135 de persoane au reușit să părăsească, în total, orașele Berdiansk și Melitopol, ocupate de trupele ruse, precum și alte două orașe din regiunea Zaporojie.

UPDATE 20:00 Negocierile cu Moscova în vederea unui acord de pace ruso-ucrainean sunt „extrem de dficile”, acuză un consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelensky, Mihail Podolyak. Anunțul lui Podolyak vine după ce preşedintele rus Vladimir Putin a denunţat o „lipsă de coerenţă” a ucrainenilor care, în opinia sa, „creează dfcultăţi”.

„Negocierile sunt extrem de dificile”, acuză Mihail Podolyak într-un mesaj transmis presei.

Russia claimed their goal in 🇺🇦 is to “protect people in Donbas”. Right now 🇷🇺 mobile crematoria are burning people’s bodies in #Mariupol, the second largest city of the region. Those who survived are dying from starvation. What are you “protecting” them from? From life? pic.twitter.com/BT1AfdHPAl — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 12, 2022

UPDATE 19:10 Viceprimarul Mariupolului Serghei Orlov a confirmat informațiile despre utilizarea armelor chimice la Mariupol de către forţele ruse.

„Nu putem oferi informații mai detaliate. Dar avem confirmarea din partea armatei că acest lucru s-a întâmplat”, a spus Orlov.

Medicii explică că toate victimele au avut aceleași simptome: înroșirea feței, creșterea tensiunii arteriale, uscăciune și arsuri la nivelul faringelui, membranele mucoase ale ochilor și sufocare. Acum toate victimele sunt în „stare satisfăcătoare”, scrie Unian.

UPDATE 18:25 Primarul orașului Bucha anunță că 403 persoane au fost ucise cu brutalitate de invadatorii ruși. Potrivit primarului, în oraș au mai rămas patru microcartiere, care „trebuie verificate”.

UPDATE 18:13 Ministerul ucrainean al Apărării susține că militarii ruși adună arme și muniții la granița cu regiunea Sumî. Conform autorităților ucrainene, „Rusia nu are un plan pentru a ataca Ucraina”, scrie Unian.

„Dacă se va da o lovitură de acolo (n.r regiunea Sumî) sau nu, este imposibil de spus. Dacă înainte de 24 februarie Rusia avea planuri strategice clare pentru o perspectivă scurtă, dar clară, acum nu o are. De asemenea, planifică situațional acum planuri”, a spus Malyar.

UPDATE 17:55Prim-ministra Lituaniei a ajuns la Kiev unde se întâlnește cu omologul său ucrainean Denis Shmyhal, conform Nexta.

#Lithuanian Prime Minister Ingrīdu Šimonīte has arrived in #Kyiv. She met with #Ukrainian Prime Minister Denis Schmigal. pic.twitter.com/KDhWOdtkX1 — NEXTA (@nexta_tv) April 12, 2022

UPDATE 17:35 Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat marți că Ucraina nu a respectat înțelegerile de la conferința de pace de la Istanbul, iar discuțiile sunt într-un „punct mort”.

UPDATE 17:10 Slovacia va lua în calcul furnizarea de avioane MiG-29 de fabricație sovietică Ucrainei dacă se va putea asigura o protecție alternativă a propriului spațiu aerian, a declarat luni premierul Slovaciei, Eduard Heger. Ucraina a cerut arme grele și avioane ca parte a apărării sale împotriva Rusiei, care a invadat-o pe 24 februarie. Detalii aici

UPDATE 16:58 Polițiștii ucraineni de frontieră susțin că au întărit măsurile de securitate la granița cu Belarus și regiunea transistreană. La granița Ucrainei cu Belarus și în zona regiunii transnistrene, grănicerii ucraineni au intensificat măsurile de securitate. Acest lucru a fost anunțat marți la un briefing de presă de către reprezentantul Serviciului de Frontieră de Stat Andriy Demcenko. Detalii aici

UPDATE 16:40 Președintele rus Vladimir Putin a declarat că operațiunea specială militară a Rusiei în Ucraina se desfășoară conform planului. Putin susține că încercările Occidentului de a izola Moscova vor eșua, scrie TASS.

„Nu avem de gând să rămânem izolați. Este imposibil să izolezi pe cineva în lumea modernă, mai ales o țară atât de mare ca Rusia”, a declarat Putin.

UPDATE 16:30 Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a spus că evenimentele de la Bucea sunt o „operațiune specială a Marii Britanii”, transmite NEXTA.

UPDATE 15:50 Experții militari internaționali spun că Rusia a pierdut sute de tancuri în două luni de la invadarea Ucrainei. Astfel, experții militari pun pierderile pe seama armelor antitanc avansate pe care națiunile occidentale le-au dat Ucrainei și a modului nepriceput și stângaci în care Rusia și-a folosit tancurile. Detalii aici.

UPDATE 13:07 Putin și Lukașenko s-au întâlnit la Cosmodromul Vostochny, scrie NEXTA.

UPDATE 13:04 Soldaţii ruşi au violat timp de 25 de zile un grup de femei din Bucea, afirmă comisarul pentru drepturile omului din Parlamentul ucrainean, Ludmila Denisova.

Într-un comentariu pentru The New York Times, Denisova a descris cazul unui grup de fete și femei, ținut de trupele ruse în subsolul unei case din Bucea timp de 25 de zile. Potrivit oficialei, nouă dintre femeile ținute captive sunt acum însărcinate.

BBC a publicat povestea uneia dintre locuitoarele din suburbiile Kievului, Anna, în vârstă de 50 de ani. A fost violată de un soldat cecen. Potrivit femeii, soțul ei a încercat să o protejeze și a fost împușcat. Detalii aici.

UPDATE 10:48 Președintele rus Vladimir Putin zboară marți, 12 aprilie, în Belarus pentru a se întâlni cu liderul belarus Alexandr Lukașenco. Ria Novosti scrie că Putin a ajuns deja la Blagoveșcensk, unde împreună cu Lukașenko vor discuta despre sancțiunile impuse de occident țărilor lor, după invazia rusă asupra Ucrainei. Detalii aici.

UPDATE 10:43 Compania finlandeză de telecomunicații Nokia și-a anunțat retragerea de pe piața rusă, scrie NEXTA.

UPDATE 10:35 În noaptea de 11 aprilie spre 12 aprilie, trupele ruse au tras o rachetă asupra orașului ucrainean Hmelnițki. Despre asta a anunțat șeful Administrației Militare Regionale Hmelnițki, Serghei Gamaly.

Potrivit acestuia, în urma bombardamentului a izbucnit un incendiu. Nu sunt victime.

„A 48-a zi de război. Ucraina rezistă, Ucraina luptă, Ucraina va învinge! Nu ignorați alarmele! Folosiți adăposturile!”, a spus Gamaly.

UPDATE 10:08 Rusia primește muniții și echipamente militare din Irak pentru războiul din Ucraina, cu ajutorul rețelelor iraniene de contrabandă cu arme, potrivit unor membri ai milițiilor irakiene susținute de Iran și serviciilor regionale de informații. Detalii aici.

UPDATE 09:28 Pe 12 aprilie 2022, în Ucraina vor fi deschise nouă coridoare umanitare pentru evacuarea civililor din zonele afectate de război. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk. Detalii aici.

UPDATE 09:24 Japonia a impus marți, 12 aprilie, sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, înghețând bunurile a 398 de cetățeni ruși, inclusiv ale celor două fiice ale președintelui rus Vladimir Putin, Katerina Tikhonova și Maria Vorontsova. Detalii aici.

UPDATE 09:02 Ministerul britanic al Apărării anunță marți, 12 aprilie, în raportul privind războiul din Ucraina, că în următoarele două-trei săptămâni se așteaptă intensificarea luptelor în estul Ucrainei. Detalii aici.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 April 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/kt8tMUxq3P



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vGy3y0iSjJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 12, 2022

UPDATE 09:00 Marea Britanie verifică informațiile potrivit cărora forțele ruse ar fi folosit arme chimice în orașul asediat Mariupol. Anunțul a fost făcut de ministra britanică de Externe, Liz Truss.

„Sunt rapoarte potrivit cărora forțele ruse ar fi folosit agenți chimici într-un atac asupra populației din Mariupol. Lucrăm de urgență cu partenerii pentru a verifica detaliile. Orice utilizare a unor astfel de arme ar fi o escaladare nesimțită a acestui conflict și îi vom cere socoteală lui Putin și regimului său”, a spus şefa diplomaţiei de la Londra într-o postare pe Twitter.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account. — Liz Truss (@trussliz) April 11, 2022

UPDATE 08:36 Rusia intenționează să preia controlul total asupra orașelor Mariupol și Popasna. Trupele ruse vor lansa o ofensivă în direcția Kurakhovo pentru a ajunge la granițele administrative ale regiunii Donețk, anunță marți, 12 aprilie, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Detalii aici.

UPDATE 08:10 Peste 4.300 de persoane au fost evacuate luni din zonele fierbinți ale Ucrainei. Acest lucru a fost anunțat de ministra Reintegrării, Irina Vereșciuk.

Majoritatea celor evacuați (3854 de persoane) au părăsit orașele Mariupol și Berdiansk. Între timp, peste 500 de persoane au fost evacuate din orașele Lisichansk, Severodonetsk, Rubijne, Kremennaya și Popasnaya din regiunea Lugansk.

„Pentru a treia zi consecutiv, necredincioșii încalcă acordurile pentru a asigura trecerea unei coloane de autobuze din Zaporojie pentru a evacua oamenii din Berdyansk, Tokmak și Energodar. Îi țin la un punct de control din Vasilyevka”, a spus Vereșciuk.

UPDATE 07:55 Detașamentul de Operațiuni Speciale „Azov” acuză Rusia că a folosit arme chimice împotriva militarilor și civililor ucraineni din Mariupol.

Fondatorul „Azov”, liderul partidului „Corpul Național”, Andriy Biletsky, a precizat că lovitura a fost efectuată la uzina „Azovstal”, unde erau fortificați militari ucraineni. „Trei persoane au semne clare de otrăvire, dar fără consecințe catastrofale”, a spus el.

Anterior, gruparea „DNR” și-a declarat intenția de a folosi arme chimice în Mariupol.

UPDATE 07:52 De la începutul războiului în Ucraina, cel puțin 1.842 de civili (inclusiv 148 de copii) au murit și alte 2.493 de persoane au fost rănite (inclusiv 233 de copii), potrivit Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

ZdG a acoperit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia fiecărei zile de război.

