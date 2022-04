LIVE TEXT/ A 43-a zi de război în Ucraina. În Mariupol continuă luptele, situația este dificilă, dar orașul rezistă – Ministerul ucrainean al Apărării

În cea de-a 43-a zi de război din Ucraina, trupele ruse par să se fi retras complet din Kiev, potrivit Institutului pentru Studii de Război, dar ar putea pregăti intensificarea atacurilor în estul Ucrainei. Viceprim-ministra Ucrainei îndeamnă locuitorii din regiunile de est Harkov, Donețk și Lugansk să plece, pe măsură ce există suspiciuni că Rusia ar putea intensifica atacurile în aceste orașe. Statele Unite au anunţat o nouă rundă de sancţiuni care vizează instituţiile financiare ale Rusiei, precum şi oficialii ruşi şi membrii familiilor acestora.

După ce Vladimir Putin a anunțat, la 24 februarie, așa-numita „operațiune de demilitarizare și denazificare” a Ucrainei, mai multe orașe ucrainene au fost distruse de bombardamente, iar mii de oameni au fost evacuați din zonele grav afectate de război. Potrivit ONU, de la începutul războiului în Ucraina au murit aproximativ 1 500 de oameni.

UPDATE 18:40 În Mariupol continuă luptele, dar drapelul Ucrainei încă este arborat în oraș, spune reprezentantul Ministerului Apărării al Ucrainei, Alexander Motuzianik, anunță unian.net.

„Situația de la Mariupol este dificilă. În același timp, orașul rezistă. Acolo flutură steagul ucrainean. Luptele continuă. Orașul a fost grav avariat de artilerie și lovituri aeriene ale inamicului”, a spus Motuzyanik.

UPDATE 17:55 Departamentul american al Comerțului a decis joi, 7 aprilie, să împiedice trei companii aeriene rusești să primească piese exportate din SUA, aceasta fiind prima măsură a departamentului de a pedepsi presupusele încălcări ale controalelor la export de la invazia Rusiei în Ucraina, scrie CNN.

Măsura, care se aplică în privința celei mai mari companii aeriane ruse, Aeroflot, precum și companiilor aeriene Azur Air și Utair, reprezintă un efort de a izola companiile ruse de economia globală.

UPDATE 17:30 Bătălia pentru Donbas va aminti de cel de-al Doilea Război Mondial – cu manevre operaționale majore și mii de tancuri, avioane și vehicule blindate. Declarația aparține ministrului de Externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba, după întrevederea de la sediul NATO, scrie Reuters.

Totodată, Kuleba le-a cerut aliaților să ofere asistență Ucrainei în zilele următoare.

„Fie ne ajuți acum – vorbesc de zile, nu de săptămâni – fie ajutorul va veni prea târziu și vor muri mulți oameni”, a spus Kuleba.

UPDATE 16:59 Guvernul Republicii Estonia a luat decizia de a opri importul de gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului 2022 și de a închiria un terminal plutitor pentru a permite importurile de gaze naturale lichefiate (GNL), în portul maritim Paldiski, anunță serviciul de presă al Guvernului Estoniei.

UPDATE 16:44 Federația Rusă a acuzat Ucraina că se abate de la acordurile încheiate la Istanbul. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus că noul acord cu Federația Rusă prezentat miercuri de Ucraina „este o abatere de la propunerile făcute la Istanbul”.

Ucraina a promis că viitoarele garanții de securitate nu se vor aplica Crimeii, dar această clauză lipsește în noua versiune a tratatului, scrie RIA Novosti.

UPDATE 16:20 În viitorul apropiat, trupele ruse intenționează să preia controlul deplin asupra regiunilor Donețk și Lugansk, după care vor încerca din nou să cucerească Kievul. Despre asta a anunțat șeful adjunct al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexander Gruzevich, scrie Unian pe Telegram.

UPDATE 16:05 Japonia a cerut Curții Penale Internaționale de la Haga (CPI) să investigheze uciderea civililor din orașul Bucha din regiunea Kiev de către forțele ruse, a declarat premierul țării, Fumio Kishida, scrie CNN.

UPDATE 16:00 Serghei Gaidai, șeful administrației militare regionale Lugansk, anunță că joi, 7 aprilie, din regiunea Lugansk au fost evacuați peste 1 400 de oameni. Potrivit acestuia, evacuarea din localitățile Popasna și Girske este imposibilă din cauza bombardamentelor. Detalii aici

UPDATE 15:32 Imaginile cu civili uciși din Bucha șochează lumea. Serviciul de spionaj german (prescurtat în germană – BND) a interceptat și înregistrat conversaţii între soldaţii ruşi aflaţi în Ucraina care se presupune că ar putea constitui o dovadă că împuşcarea de civili ar face parte din strategia de război a rușilor în Rusia. În consecință, actele brutale fac parte din strategia armatei lui Putin. Detalii aici

UPDATE 15:19 Deputații europeni cer embargo complet asupra importurilor rusești de petrol, cărbune, combustibil nuclear și gaze. Potrivit comunicatului publicat pe site-ul Parlamentului European, 513 deputați au votat „pentru” rezoluție, 22 „împotrivă” și 19 „s-au abținut”.

UPDATE 14:56 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, afirmă că zeci de mii de cetățeni ucraineni au fost deportați pe teritoriul Rusiei și pe teritoriile Ucrainei ocupate temporar de forțele ruse. Detalii aici

UPDATE 14:30 Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, la o reuniune a Consiliului de Securitate din Belarus, a vorbit despre transferul negocierilor ruso-ucrainene din Belarus la Istanbul. Lukașenko a spus că nu ar putea exista negocieri între Moscova și Kiev fără participarea Minskului. Detalii aici

UPDATE 14:10 O nouă amânare pentru cel de-al cincilea pachet de sancţiuni de către ţările UE. Reuniunea ambasadorilor celor 27 de state membre (Coreper), care a început în această dimineaţă, la ora 11, a fost întreruptă şi amânată la ora 19.

UPDATE 14:03 Trupele ruse bombardează zone civile din Severodonețk, susțin autoritățile ucrainene.

#Russian troops shelled a hospital in #Severodonetsk and residential buildings in #Lysychansk.



The head of the #Luhansk regional military administration, Serhiy Haidai also reported nine repulsed attacks by the Russian army over the past 24 hours. pic.twitter.com/9WxHGUagwy