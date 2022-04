LIVE TEXT/ A 42-a zi de război în Ucraina. Protest anti-război la Ambasada Germaniei din Vilnius. Peste 66 mii de case au fost distruse de bombardamentele rusești în regiunea Donețk

A început a 42-a zi de război în Ucraina. Artileria rusă a lovit un punct de distribuție a ajutoarelor umanitare din regiunea Donețk: două persoane au murit și cinci au fost rănite. Trupele ruse au lansat miercuri, 6 aprilie, un atac cu rachete asupra regiunii Vinnița, aflată la aproximativ 170 de kilometri distanță de R. Moldova.

După ce Vladimir Putin a anunțat, la 24 februarie, așa-numita „operațiune de demilitarizare și denazificare” a Ucrainei, mai multe orașe ucrainene au fost distruse de bombardamente, iar mii de oameni au fost evacuați din zonele grav afectate de război. Potrivit ONU, de la începutul războiului în Ucraina au murit 1480 de oameni, iar 2.195 au fost răniți.

UPDATE 17:20 Locotenent-colonelul Omurbekov Azatbek Asanbekovich, unitatea militară 51460, comandantul brigăzii celei de-a 64-a brigăzi separate de puști motorizate (teritoriul Khabarovsk) este responsabil pentru masacrul din Bucha. Un anunț în acest sens a fost făcut de hackerii Anonymous, care au publicat și imagini cu cel pe care îl numesc „măcelarul din Bucha”. Detalii aici.

UPDATE 17:15 Peste 66 mii de case au fost distruse de bombardamentele rusești în regiunea Donețk. Anunțul a fost făcut de șeful Administrației Militare Regionale Donețk, Pavel Kirilenko, în cadrul unei conferințe de presă, scrie novosti.dn.ua.

UPDATE 17:11 Un protest anti-război a avut loc astăzi la Ambasada Germaniei din Vilnius, transmite NEXTA.

UPDATE 17:10 Trupele ruse au bombardat mai multe zone rezidențiale din Severodonețk, oraș din regiunea Lugansk. În urma bombardamentelor rusești, 10 clădiri au fost cuprinse de flăcări. Detalii aici.

UPDATE 16:31 Papa Francisc a condamnat miercuri, 6 aprilie, „masacrul de la Bucha” și a sărutat un steag ucrainean trimis din orașul unde imaginile cu oamenii uciși pe străzi și gropile comune cu civili executați, descoperite după retragerea trupelor ruse, au șocat lumea. Detalii aici.

UPDATE 16:20 Imagini filmate cu o dronă, postate de New York Times, arată momentul în care forțele ruse trag dintr-un tanc asupra unui biciclist în orașul Bucha din regiunea Kiev.

UPDATE 15:50 Guvernul olandez a declarat miercuri, 6 aprilie, că a împiedicat 14 iahturi, inclusiv 12 care erau în construcție, să părăsească țara din cauza sancțiunilor impuse Rusiei, transmite Reuters.

Olanda a fost criticată anterior că a rămas în urma altor țări europene în ceea ce privește sancțiunile și confiscările de bunuri care aparțin cetățenilor ruși.

UPDATE 15:35 Trupele ruse au atacat localitatea Severodonețk – 10 clădiri înalte sunt în flăcări, anunță șeful administrației regionale din Lugansk, Serghei Gaidai.

UPDATE 15:30 Adunarea Generală a ONU va vota joi suspendarea Rusiei din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului ca pedeapsă pentru invadarea Ucrainei, transmite AFP.

